    • Одна удобная процедура при каждом кормлении Одна удобная процедура при каждом кормлении Одна удобная процедура при каждом кормлении

      Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer Premium

      SCF359/00

      1 награда

      Одна удобная процедура при каждом кормлении

      Самый надежный способ подогреть питание и стерилизовать бутылочку. Наш подогрев в ванночке медицинского стандарта поможет сохранить больше белка в молоке, а умный датчик предотвратит перегрев. Время очистки? Водяной пар удалит 99,9 % микробов.

      Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer Premium

      2-in-1 Warmer & Sterilizer
      2-in-1 Warmer & Sterilizer

      Premium

      Одна удобная процедура при каждом кормлении

      Всегда быстрые и безопасные подогрев и стерилизация

      • Бережный и равномерный подогрев
      • Стерилизация без химической обработки
      • Простая и быстрая установка
      • Совместим с большинством предметов повседневного ухода
      Подогревайте бутылочки всего за 3 минуты одним нажатием кнопки*

      Подогревайте бутылочки всего за 3 минуты одним нажатием кнопки*

      Время кормить малыша? Подогрев бутылочек в ванночке медицинского стандарта поможет сохранить питательные вещества в молоке, не жертвуя эффективность подогрева. Лучшая технология подготовит молоко к кормлению малыша всего за 3 минуты.*

      Безопасно удаляет 99,9 % бактерий водяным паром

      Безопасно удаляет 99,9 % бактерий водяным паром

      Когда придет время очистки, удалите 99,9 % бактерий обычным водяным паром. Пар отлично проникает в щели и другие труднодоступные участки, идеально стерилизует каждый уголок бутылочки для кормления, пустышку и даже небольшие игрушки. Все это без химической обработки.

      Используется ванночка медицинского стандарта

      Используется ванночка медицинского стандарта

      Подогревайте молоко совсем как в больницах, используя ванночку с водой. Относительно других методов таким образом в молоке сохраняется больше белка, что укрепит иммунную систему малыша. Бережно и быстро — наша технология обеспечит здоровое развитие вашего малыша.

      Постоянная циркуляция молока для равномерного нагрева

      Постоянная циркуляция молока для равномерного нагрева

      Наша технология подогрева сохраняет белок в молоке, чтобы малыш рос здоровым, за счет равномерной и постоянной циркуляции тепла. Благодаря ванночке с водой вам не придется беспокоиться о перегреве и порче молока — ваш малыш с удовольствием выпьет равномерно прогретое и богатое питательными веществами молоко.

      Умный датчик защитит от перегрева

      Умный датчик защитит от перегрева

      Вне зависимости от изначальной температуры молока наш умный датчик справится с тонкостями нагрева за вас. Он автоматически отрегулирует время подогрева благодаря обнаружению стартовой температуры молока. Больше не нужно гадать и ждать, пока молоко остынет после перегрева.

      Автоматическое отключение и поддержание температуры

      Автоматическое отключение и поддержание температуры

      Никаких поводов для беспокойства — кормление в любое время суток стало еще проще и безопаснее, ведь вы можете быть уверены, что устройство автоматически отключится по завершении подогрева и будет поддерживать оптимальную температуру молока до 60 минут.

      Подогрев и стерилизация одной удобной кнопкой

      Подогрев и стерилизация одной удобной кнопкой

      Интерфейс с одной кнопкой поможет с комфортом пользоваться устройством как начинающим, так и опытным родителям — и для подогрева, и для стерилизации. Прибор включает визуальные и звуковые подсказки, а по окончании процедуры выключается автоматически.

      Проверяйте уровень воды через окошко

      Проверяйте уровень воды через окошко

      Наше новое окошко для проверки уровня воды сделает процедуру кормления еще интуитивнее. С его помощью можно быстро проверить уровень воды перед запуском подогрева для оптимального результата. Больше не нужно гадать — все необходимое прямо у вас перед глазами.

      Занимает минимум места благодаря компактному дизайну

      Занимает минимум места благодаря компактному дизайну

      Оцените компактность этого универсального инструмента для кормления и стерилизации. Миниатюрная и продуманная конструкция поможет за раз стерилизовать бутылочку, небольшие игрушки и пустышку.

      Для быстрой и удобной очистки

      Для быстрой и удобной очистки

      Простая конструкция делает процедуру очистки прибора столь же простой, как разогрев молока и стерилизация бутылочек. Протрите подогреватель и стерилизатор тканью — рука легко пролезет внутрь через широкое горлышко. Насадку стерилизатора также можно мыть в посудомоечной машине для вашего удобства.

      Совместимо с большинством детских бутылочек и контейнеров для питания

      Совместимо с большинством детских бутылочек и контейнеров для питания

      Ваш малыш быстро растет, однако вы можете быть уверены, что наш подогреватель работает с бутылочками совершенно разных брендов, материалов и размеров. А когда он перерастет фазу кормления, в подогревателе можно греть еду в контейнерах.

      Полный комфорт для повседневного ухода за малышом

      Полный комфорт для повседневного ухода за малышом

      Наша технология стерилизации паром — это самый безопасный способ стерилизации вещей вашего малыша. Такая стерилизация эффективно устраняет микробы, не повреждая материалы изготовления, что продлевает срок службы посуды и предметов. Насадка-стерилизатор для небольших предметов позволит без труда стерилизовать бутылочки, пустышки, компоненты и небольшие игрушки за один раз.

      • Материал изделия

        Материал изделия
        Пластик (PP и АБС)

      • Технические характеристики

        Потребляемая мощность
        400  Вт
        Напряжение (S_0000156)
        • 220–240 В ~ 50–60 Гц
        • 120–127 В ~ 50–60 Гц (США, Канада, Мексика)

      • Вес и габариты

        Вес
        1000  г
        Размеры изделия (ШxВxГ)
        260,4 x 150 x 210,5  миллиметра

      • Страна изготовления

        Произведено:
        Китай

      • В комплект входят:

        Подогреватель и стерилизатор 2 в 1
        1 шт.

      • 150 мл молока комнатной температуры в бутылочке Avent Natural 9oz (260 мл).

