Проверяйте уровень воды через окошко

Наше новое окошко для проверки уровня воды сделает процедуру кормления еще интуитивнее. С его помощью можно быстро проверить уровень воды перед запуском подогрева для оптимального результата. Больше не нужно гадать — все необходимое прямо у вас перед глазами.