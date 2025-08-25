Ключевые слова для поиска
SCF359/00
Одна удобная процедура при каждом кормлении
Самый надежный способ подогреть питание и стерилизовать бутылочку. Наш подогрев в ванночке медицинского стандарта поможет сохранить больше белка в молоке, а умный датчик предотвратит перегрев. Время очистки? Водяной пар удалит 99,9 % микробов.Узнать обо всех преимуществах
Время кормить малыша? Подогрев бутылочек в ванночке медицинского стандарта поможет сохранить питательные вещества в молоке, не жертвуя эффективность подогрева. Лучшая технология подготовит молоко к кормлению малыша всего за 3 минуты.*
Когда придет время очистки, удалите 99,9 % бактерий обычным водяным паром. Пар отлично проникает в щели и другие труднодоступные участки, идеально стерилизует каждый уголок бутылочки для кормления, пустышку и даже небольшие игрушки. Все это без химической обработки.
Подогревайте молоко совсем как в больницах, используя ванночку с водой. Относительно других методов таким образом в молоке сохраняется больше белка, что укрепит иммунную систему малыша. Бережно и быстро — наша технология обеспечит здоровое развитие вашего малыша.
Наша технология подогрева сохраняет белок в молоке, чтобы малыш рос здоровым, за счет равномерной и постоянной циркуляции тепла. Благодаря ванночке с водой вам не придется беспокоиться о перегреве и порче молока — ваш малыш с удовольствием выпьет равномерно прогретое и богатое питательными веществами молоко.
Вне зависимости от изначальной температуры молока наш умный датчик справится с тонкостями нагрева за вас. Он автоматически отрегулирует время подогрева благодаря обнаружению стартовой температуры молока. Больше не нужно гадать и ждать, пока молоко остынет после перегрева.
Никаких поводов для беспокойства — кормление в любое время суток стало еще проще и безопаснее, ведь вы можете быть уверены, что устройство автоматически отключится по завершении подогрева и будет поддерживать оптимальную температуру молока до 60 минут.
Интерфейс с одной кнопкой поможет с комфортом пользоваться устройством как начинающим, так и опытным родителям — и для подогрева, и для стерилизации. Прибор включает визуальные и звуковые подсказки, а по окончании процедуры выключается автоматически.
Наше новое окошко для проверки уровня воды сделает процедуру кормления еще интуитивнее. С его помощью можно быстро проверить уровень воды перед запуском подогрева для оптимального результата. Больше не нужно гадать — все необходимое прямо у вас перед глазами.
Оцените компактность этого универсального инструмента для кормления и стерилизации. Миниатюрная и продуманная конструкция поможет за раз стерилизовать бутылочку, небольшие игрушки и пустышку.
Простая конструкция делает процедуру очистки прибора столь же простой, как разогрев молока и стерилизация бутылочек. Протрите подогреватель и стерилизатор тканью — рука легко пролезет внутрь через широкое горлышко. Насадку стерилизатора также можно мыть в посудомоечной машине для вашего удобства.
Ваш малыш быстро растет, однако вы можете быть уверены, что наш подогреватель работает с бутылочками совершенно разных брендов, материалов и размеров. А когда он перерастет фазу кормления, в подогревателе можно греть еду в контейнерах.
Наша технология стерилизации паром — это самый безопасный способ стерилизации вещей вашего малыша. Такая стерилизация эффективно устраняет микробы, не повреждая материалы изготовления, что продлевает срок службы посуды и предметов. Насадка-стерилизатор для небольших предметов позволит без труда стерилизовать бутылочки, пустышки, компоненты и небольшие игрушки за один раз.
Материал изделия
Технические характеристики
Вес и габариты
Страна изготовления
В комплект входят:
