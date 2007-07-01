Триммеры для ТЕЛА (8)
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TT2030/10
- Plus
- для чувствительных участков тела
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BG2024/15
- Система комфортного скольжения
- 1 гребень, 3 мм
- 8ч. зарядки — 50 мин. автономной работы
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BG3010/15
- Безопасная бритва
- 1 съемный гребень, 3 мм
- 8ч. зарядки — 50 мин. автономной работы
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YS521/17
- SmartClick
- Головки ComfortCut
- Комплект "2 в 1"
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YS534/17
- SmartClick
- Головки ComfortCut
- Комплект "3 в 1"
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S728/17
- Комплект "2 в 1"
- 40 минут работы после 1 часа зарядки
- Система лезвий ComfortCut
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S738/17
- Комплект "3 в 1"
- 40 минут работы после 1 часа зарядки
- Система лезвий ComfortCut
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