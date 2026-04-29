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Head Shaver Pro 5000 Series Бритва Essential с лезвиями ComfortCut
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HS5980/15
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Руководство пользователя
Все (7)
Можно ли заменить аккумулятор в бритве Philips?
У меня аллергия на никель. Можно ли мне пользоваться прибором?
Какую пену/гель можно использовать с бритвой Philips?
Можно ли заряжать бритву Philips после каждого бритья?
Можно ли использовать стайлеры и продукты для ухода Philips за границей?
Кабель USB
ShaversЩеточка для очищения
Из моей бритвы Philips течет вода
Стайлер/машинка для стрижки волос Philips не работает
Стайлер Philips стрижет неравномерно
Стайлер/машинка для стрижки волос издает странный звук
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