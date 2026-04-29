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Head Shaver Pro 5000 Series Бритва Essential с лезвиями ComfortCut

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Head Shaver Pro 5000 SeriesБритва Essential с лезвиями ComfortCut

HS5980/15

Head Shaver Pro 5000 Series Бритва Essential с лезвиями ComfortCut

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Инструкции и документация

Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)

  • PDF файл, 45.4 kB
  • 26 May 2026

Руководство пользователя

  • PDF файл, 3.2 MB
  • 16 July 2025

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