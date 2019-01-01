Машинки для стрижки ВОЛОС (41)
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HC5450/80
- Титановые лезвия
- 24 установки длины
- 1ч. зарядки — 90 мин. автономной работы
- Регулируемый гребень для бороды и чехол
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QC5390/15
- Титановые лезвия
- 41 установка длины
- 1 ч зарядки — 60 мин автономной работы
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QC5360/15
- Титановые лезвия
- 11 установок длины
- 8ч. зарядки — 45 мин. автономной работы
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QC5339/15
- С повторяющим контуры лица гребнем
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QC5050/00
- С повторяющим контуры лица гребнем
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