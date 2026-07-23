Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Доступные варианты
+1 год сервиса
Этот продукт
Compact Flosser 1000
Ирригатор
3 299,00 ₴
Nozzles for Compact Flosser
Standard и Comfort
699,00 ₴
3299,00 ₴
3299,00 ₴
Ирригация полости рта всего за 60 секунд*
Компактный дизайн этого ирригатора со складным резервуаром позволит легко найти для него место в дорожной сумке. Резервуара на 200 мл хватит на целый 60-секундный цикл чистки ирригатором.
Выберите любой из трех режимов чистки согласно своим предпочтениям: Pulse (Пульсация) массирует и стимулирует десны, Clean (Чистка) подойдет для повседневной чистки, а Sensitive (Чувствительный) обеспечит максимально бережный уход.
Этот ирригатор поставляется с двумя насадками, которые удалят до 99,9 % налета в вашей полости рта*. Насадка N1 Standard обеспечит мощную чистку в межзубных промежутках, а насадка N2 Comfort благодаря мягкому наконечнику поможет бережно чистить вдоль линии чувствительных десен. Обе насадки вращаются на 360 градусов для обработки даже труднодоступных участков, например зубов с задней стороны.
4.6
из 5
8
Отзывы
86%
рекомендуют этот продукт
Great777
23/07/2026
Україна
Чудовий примтрій
Чудовий пристрій, ретельно вичищає проміжки між зубами, дихання стає без сторонніх запахів. Достатньо автономний.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Компактний іригатор HX3333/24 серії 1000
Date of Use 2026-04-05
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Компактний іригатор HX3333/24 серії 1000
Date of Use 2026-04-05
Mvasha
27/06/2026
Україна
Компактний та портативний, свою роботу виконує гарно. Після використання зуби гладенькі, також зручно, що є 3 різних режими, залежно від потреб. Однозначно рекомендую!
Этот отзыв про Компактний іригатор HX3333/24 серії 1000
Date of Use 2026-06-04
Этот отзыв про Компактний іригатор HX3333/24 серії 1000
Date of Use 2026-06-04
Romagon
26/06/2026
Україна
Надійний іригатор
Спочатку сумнівався, чи потрібен мені іригатор, але після кількох тижнів використання зрозумів, що це дійсно корисна річ. Цей іригатор не має купи режимів чи якихось особливих функцій, але зі своїм завданням справляється добре. Після використання відчуття чистоти помітно приємніше, ніж після однієї лише зубної щітки. Найголовніше — іригатор швидко став частиною щоденного догляду, і тепер не хочеться відмовлятися від цієї звички. Якщо шукаєте простий, надійний іригатор без зайвих наворотів, то можу сміливо рекомендувати.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Компактний іригатор HX3333/24 серії 1000
Date of Use 2026-06-26
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Компактний іригатор HX3333/24 серії 1000
Date of Use 2026-06-26
Лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных
без подключения к сети и при полном погружении.
при 1 сеансе чистки ирригатором в день и длительности сеанса 1 минута.