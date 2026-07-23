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  • Ирригация полости рта всего за 60 секунд*
  • Ирригация полости рта всего за 60 секунд*
  • Ирригация полости рта всего за 60 секунд*
  • Ирригация полости рта всего за 60 секунд*
  • Ирригация полости рта всего за 60 секунд*
  • Ирригация полости рта всего за 60 секунд*
  • Ирригация полости рта всего за 60 секунд*
  • Ирригация полости рта всего за 60 секунд*
  • Ирригация полости рта всего за 60 секунд*
  • Ирригация полости рта всего за 60 секунд*
  • Ирригация полости рта всего за 60 секунд*
  • Ирригация полости рта всего за 60 секунд*
  • Ирригация полости рта всего за 60 секунд*
  • Ирригация полости рта всего за 60 секунд*
  • Ирригация полости рта всего за 60 секунд*
  • Ирригация полости рта всего за 60 секунд*
  • Ирригация полости рта всего за 60 секунд*
  • Ирригация полости рта всего за 60 секунд*
  • Ирригация полости рта всего за 60 секунд*
  • Ирригация полости рта всего за 60 секунд*
  • Ирригация полости рта всего за 60 секунд*
  • Ирригация полости рта всего за 60 секунд*

Philips Sonicare Compact Flosser 1000Ирригатор

HX3333/24

4.6
| (8) Отзывы | 86% рекомендуют этот продукт

Доступные варианты

Синий
Синий
Фиолетовый
Фиолетовый
Ирригация полости рта всего за 60 секунд*
Ирригатор Philips Sonicare Compact Flosser — это быстрое и эффективное устройство для дома и поездок. Ирригатор удаляет до 99,9 % налета* из межзубных промежутков и вдоль линии десен всего за 60 секунд.
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Этот продукт

Compact Flosser 1000 Ирригатор

Compact Flosser 1000
Ирригатор

3 299,00 ₴

  • Nozzles for Compact Flosser

    Nozzles for Compact Flosser
    Standard и Comfort

    699,00 ₴

3299,00 ₴

3299,00 ₴

Удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках*

Ирригация полости рта всего за 60 секунд*

  • Ирригация полости рта всего за 60 секунд*

Складной 200-мл резервуар для хранения в поездках

Складной 200-мл резервуар для хранения в поездках

Компактный дизайн этого ирригатора со складным резервуаром позволит легко найти для него место в дорожной сумке. Резервуара на 200 мл хватит на целый 60-секундный цикл чистки ирригатором.

Режимы Pulse (Пульсация), Clean (Чистка) и Sensitive (Чувствительный)

Режимы Pulse (Пульсация), Clean (Чистка) и Sensitive (Чувствительный)

Выберите любой из трех режимов чистки согласно своим предпочтениям: Pulse (Пульсация) массирует и стимулирует десны, Clean (Чистка) подойдет для повседневной чистки, а Sensitive (Чувствительный) обеспечит максимально бережный уход.

Две насадки для бережной и эффективной чистки

Две насадки для бережной и эффективной чистки

Этот ирригатор поставляется с двумя насадками, которые удалят до 99,9 % налета в вашей полости рта*. Насадка N1 Standard обеспечит мощную чистку в межзубных промежутках, а насадка N2 Comfort благодаря мягкому наконечнику поможет бережно чистить вдоль линии чувствительных десен. Обе насадки вращаются на 360 градусов для обработки даже труднодоступных участков, например зубов с задней стороны.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.6

из 5

8

Отзывы

86%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

23/07/2026

Україна

Україна

Чудовий примтрій

Чудовий пристрій, ретельно вичищає проміжки між зубами, дихання стає без сторонніх запахів. Достатньо автономний.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Компактний іригатор HX3333/24 серії 1000

Date of Use 2026-04-05

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Компактний іригатор HX3333/24 серії 1000

Date of Use 2026-04-05

27/06/2026

Україна

Україна

Компактний та портативний, свою роботу виконує гарно. Після використання зуби гладенькі, також зручно, що є 3 різних режими, залежно від потреб. Однозначно рекомендую!

Этот отзыв про Компактний іригатор HX3333/24 серії 1000

Date of Use 2026-06-04

Этот отзыв про Компактний іригатор HX3333/24 серії 1000

Date of Use 2026-06-04

26/06/2026

Україна

Україна

Надійний іригатор

Спочатку сумнівався, чи потрібен мені іригатор, але після кількох тижнів використання зрозумів, що це дійсно корисна річ. Цей іригатор не має купи режимів чи якихось особливих функцій, але зі своїм завданням справляється добре. Після використання відчуття чистоти помітно приємніше, ніж після однієї лише зубної щітки. Найголовніше — іригатор швидко став частиною щоденного догляду, і тепер не хочеться відмовлятися від цієї звички. Якщо шукаєте простий, надійний іригатор без зайвих наворотів, то можу сміливо рекомендувати.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Компактний іригатор HX3333/24 серії 1000

Date of Use 2026-06-26

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Компактний іригатор HX3333/24 серії 1000

Date of Use 2026-06-26

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      Примечания

      1. Лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных.

      2. без подключения к сети и при полном погружении.

      3. при 1 сеансе чистки ирригатором в день и длительности сеанса 1 минута.