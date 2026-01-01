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BrillianceЖК-монитор с технологией PowerSensor

240B7QPJEB/01

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Дисплей Philips PowerSensor на 85 % состоит из переработанного пластика, а его корпус не содержит ПВХ и бромсодержащего антипирена — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и экологичность

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с технологией PowerSensor

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  • B Line

  • 24 (диагональ 61,1 см/24,1")

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

SmartErgoBase для эргономичного расположения и удобства пользователя

SmartErgoBase — это подставка под монитор для удобного и эргономичного расположения дисплея и организации кабелей. Регулировка разворота, наклона и угла поворота обеспечивает максимальный комфорт пользователя. Регулировка высоты подставки гарантирует оптимальный угол просмотра и уменьшает физическую усталость в течение рабочего дня, а возможность организации кабелей уменьшает беспорядок и придает рабочему месту профессиональный вид.

SmartConnect с разъемами DisplayPort, HDMI и VGA

Благодаря широким возможностям подключения через разнообразные порты (VGA, Display Port, универсальный HDMI) эти мониторы Philips обеспечивают высокое разрешение несжатого видео- и аудиоконтента. Подключение USB обеспечивает сверхбыструю передачу данных и универсальность соединений. Какой бы источник вы ни подключали, монитор Philips готов ко всему, поэтому не сомневайтесь — ваши вложения окупят себя и в будущем!

Дисплей с тонкой рамкой для безграничных возможностей отображения

Новый дисплей Philips оснащен тонкой рамкой. Она практически незаметна и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы в многоэкранном режиме с такими приложениями, как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие — создается впечатление, будто вы смотрите на один большой экран.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.

  2. Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.

  3. Быстрая зарядка по стандарту USB BC 1.2

  4. Время отклика соответствует значению SmartResponse