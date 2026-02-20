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Brilliance ЖК-монитор с технологией PowerSensor

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BrillianceЖК-монитор с технологией PowerSensor

240B7QPJEB/01

Brilliance ЖК-монитор с технологией PowerSensor

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ПО и драйверы

Драйверы Windows 7 - English (US)

  • версия: 240B7Q
  • ZIP файл, 9.1 kB
  • 13 October 2016

Драйверы Windows 8 - English (US)

  • версия: 240B7Q
  • ZIP файл, 9.1 kB
  • 13 October 2016

Инструкции и документация

Краткое руководство

  • PDF файл, 1.1 MB
  • 21 July 2026

Руководство с важными сведениями

  • PDF файл, 7.3 MB
  • 21 July 2026

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