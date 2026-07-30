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Больше не доступен
328P6VJEB/00
P Line
32 (видимая область 80 см/31,5")
3840 x 2160 (4K UHD)
Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.
Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.
Светодиодный дисплей Philips VA оснащен передовой технологией многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. Благодаря такому дисплею без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно он эффективен для просмотра фотографий, веб-страниц и фильмов, для игр, а также для работы с мощными графическими приложениями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение.
Отзывы
Данный дисплей Philips имеет сертификацию MHL. Тем не менее, если устройство MHL не удается подключить или оно работает некорректно, обратитесь к разделу FAQ (часто задаваемых вопросов) или непосредственно к поставщику устройства MHL для получения инструкций. Политика производителя вашего устройства может подразумевать необходимость приобретения фирменного кабеля или адаптера MHL.
Дополнительно требуется мобильное устройство с сертификацией MHL и кабель MHL (не входят в комплект). Для получения сведений о совместимости обратитесь к поставщику устройства MHL.
Функция энергосбережения в режиме ожидания/выключенном состоянии ErP не поддерживается во время зарядки через MHL.
Полный список устройств, поддерживающих MHL, см. на веб-сайте www.mhlconsortiun.org
Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.
Быстрая зарядка по стандарту USB BC 1.2
Время отклика соответствует значению SmartResponse