КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Energy Label Europe B
    Невероятно четкое изображение 4K и насыщенные цвета,
  • Невероятно четкое изображение 4K и насыщенные цвета,
  • Невероятно четкое изображение 4K и насыщенные цвета,
  • Energy Label Europe B
    Невероятно четкое изображение 4K и насыщенные цвета,
  • Невероятно четкое изображение 4K и насыщенные цвета,
  • Невероятно четкое изображение 4K и насыщенные цвета,

Больше не доступен

BrillianceЖК-монитор 4K с расширенной цветовой палитрой

328P6VJEB/00

Невероятно четкое изображение 4K и насыщенные цвета,
Профессиональный дисплей Philips 32" Ultra HD воспроизводит детализированное изображение с высоким разрешением Ultra High Definition: располагайтесь удобнее и наслаждайтесь просмотром на большом экране.
Посмотреть все преимущества

когда это требуется

Невероятно четкое изображение 4K и насыщенные цвета,

  • P Line

  • 32 (видимая область 80 см/31,5")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости

Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

Расширенная цветовая палитра для яркости изображения

Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает более широкий диапазон цветов для великолепного качества изображения. Технология расширяет цветовую гамму и создает более естественный зеленый, яркий красный и насыщенный синий цвет. Пусть ваши медиаданные, изображения и даже рабочие файлы насытятся яркими красками.

Дисплей VA обеспечивает превосходное качество изображения и широкий угол просмотра

Дисплей VA обеспечивает превосходное качество изображения и широкий угол просмотра

Светодиодный дисплей Philips VA оснащен передовой технологией многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. Благодаря такому дисплею без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно он эффективен для просмотра фотографий, веб-страниц и фильмов, для игр, а также для работы с мощными графическими приложениями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Данный дисплей Philips имеет сертификацию MHL. Тем не менее, если устройство MHL не удается подключить или оно работает некорректно, обратитесь к разделу FAQ (часто задаваемых вопросов) или непосредственно к поставщику устройства MHL для получения инструкций. Политика производителя вашего устройства может подразумевать необходимость приобретения фирменного кабеля или адаптера MHL.

      2. Дополнительно требуется мобильное устройство с сертификацией MHL и кабель MHL (не входят в комплект). Для получения сведений о совместимости обратитесь к поставщику устройства MHL.

      3. Функция энергосбережения в режиме ожидания/выключенном состоянии ErP не поддерживается во время зарядки через MHL.

      4. Полный список устройств, поддерживающих MHL, см. на веб-сайте www.mhlconsortiun.org

      5. Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.

      6. Быстрая зарядка по стандарту USB BC 1.2

      7. Время отклика соответствует значению SmartResponse