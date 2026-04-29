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Brilliance ЖК-монитор 4K с расширенной цветовой палитрой

Больше не доступен

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BrillianceЖК-монитор 4K с расширенной цветовой палитрой

328P6VJEB/00

Brilliance ЖК-монитор 4K с расширенной цветовой палитрой

Больше не доступен

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ПО и драйверы

Драйверы Windows 8 - English (US)

  • версия: 328P6V
  • ZIP файл, 11.5 kB
  • 25 October 2016

Драйверы Windows 10 - English (US)

  • версия: 328P6V
  • ZIP файл, 11.5 kB
  • 25 October 2016

Инструкции и документация

Брошюра

  • PDF файл, 791.4 kB
  • 29 April 2024

Уведомление о сертификации TCO - English (US)

  • PDF файл, 350.9 kB
  • 13 June 2023

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