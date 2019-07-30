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  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
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Больше не доступен

6000 seriesУльтратонкий FHD TV на базе ОС Android™

32PFS6401/12

4

| (5) Отзывы

Ультратонкий светодиодный FHD LED TV на базе ОС Android TV

Непревзойденный стиль и компактная конструкция. Модель Philips 6400 обеспечивает качество изображения Full HD на экране 32". По функциональным возможностям телевизор не уступает моделям с большей диагональю: наслаждайтесь любимыми сервисами Smart TV, такими как Android TV, Google Cast и Spotify.

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с 2-сторонней фоновой подсветкой Ambilight

Ультратонкий светодиодный FHD LED TV на базе ОС Android TV

  • 80 см (32")

  • Full HD LED TV

  • Dual Core, 8 ГБ (расширяемая)

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Облачный игровой сервис — качественные игры для пользователей любого возраста

В облачном игровом сервисе содержится множество качественных игр любого уровня для пользователей любого возраста. Выберите игру, которая придется вам по вкусу, и наслаждайтесь ею прямо на телевизоре!

Full HD LED TV — высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD-телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.

Совершенно новые впечатления от просмотра благодаря фоновой подсветке Ambilight

Совершенно новые впечатления от просмотра благодаря фоновой подсветке Ambilight

Вы приложили все усилия, чтобы сделать дом уютным и комфортным. Почему же не выбрать телевизор, который подчеркнет изящный дизайн интерьера? Уникальная технология Philips Ambilight визуально расширяет границы экрана и усиливает впечатления от просмотра за счет проекции светового ореола по трем сторонам от экрана. Эта технология увеличивает яркость и насыщенность красок, позволяя полностью погрузиться в происходящее на экране.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.0

из 5

5

Отзывы

3
2

30/07/2019

Україна

Україна

Все работает отлично

Пользуюсь телевизором 2 года да никогда не подводил всё работает после обновления добавились некоторые функции смотрю как спутник так Т2 также пользуюсь приложениями IPTV и и YouTube

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™

10/04/2019

Україна

Україна

Зображення на висоті

Дуже якісне зображення, виконує всі свої функції. Користуюсь більше 2х років. Все чудово.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™

10/04/2019

Україна

Україна

Чудовий телевізор

Ніякий нарікань на якість зображення. Показує чудово, телевізором задоволений.

Этот отзыв про 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™

Этот отзыв про 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™

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Примечания

  1. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  2. Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.

  3. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  4. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  5. Функциональные возможности Google Cast определяются приложениями и устройствами Google Cast Ready. Дополнительную информацию см. на странице продукта Google Cast.

  6. Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.

  7. Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.

  8. Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.

  9. Обратите внимание: приложения Amazon могут быть недоступны в вашей стране. (В настоящее время приложения Amazon работают только в Великобритании, Германии и Австрии.)