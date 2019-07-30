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Больше не доступен
32PFS6401/12
Ультратонкий светодиодный FHD LED TV на базе ОС Android TV
Непревзойденный стиль и компактная конструкция. Модель Philips 6400 обеспечивает качество изображения Full HD на экране 32". По функциональным возможностям телевизор не уступает моделям с большей диагональю: наслаждайтесь любимыми сервисами Smart TV, такими как Android TV, Google Cast и Spotify.
80 см (32")
Full HD LED TV
Dual Core, 8 ГБ (расширяемая)
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
В облачном игровом сервисе содержится множество качественных игр любого уровня для пользователей любого возраста. Выберите игру, которая придется вам по вкусу, и наслаждайтесь ею прямо на телевизоре!
Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD-телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.
Вы приложили все усилия, чтобы сделать дом уютным и комфортным. Почему же не выбрать телевизор, который подчеркнет изящный дизайн интерьера? Уникальная технология Philips Ambilight визуально расширяет границы экрана и усиливает впечатления от просмотра за счет проекции светового ореола по трем сторонам от экрана. Эта технология увеличивает яркость и насыщенность красок, позволяя полностью погрузиться в происходящее на экране.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
4.0
из 5
5
Отзывы
Андрей1919
30/07/2019
Україна
Все работает отлично
Пользуюсь телевизором 2 года да никогда не подводил всё работает после обновления добавились некоторые функции смотрю как спутник так Т2 также пользуюсь приложениями IPTV и и YouTube
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Juli
10/04/2019
Україна
Зображення на висоті
Дуже якісне зображення, виконує всі свої функції. Користуюсь більше 2х років. Все чудово.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Alkon
10/04/2019
Україна
Чудовий телевізор
Ніякий нарікань на якість зображення. Показує чудово, телевізором задоволений.
Этот отзыв про 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Этот отзыв про 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
Функциональные возможности Google Cast определяются приложениями и устройствами Google Cast Ready. Дополнительную информацию см. на странице продукта Google Cast.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
Обратите внимание: приложения Amazon могут быть недоступны в вашей стране. (В настоящее время приложения Amazon работают только в Великобритании, Германии и Австрии.)