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Телевизоры

Телевизоры (7)

1 - 7 из 7 результатов
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Подсветка Ambilight

  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED

Philips LED
Телевизор 4K с Ambilight

50PUS8010/12
  • Телевизор 126 см (50") с Ambilight
  • 4K LED
  • HDR10+
  • Dolby Atmos и DTS:X
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  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED

Philips LED
Телевизор 4K с Ambilight

50PUS8100/12
  • Телевизор 126 см (50") с Ambilight
  • 4K LED
  • HDR10+
  • Dolby Atmos и DTS:X
Посмотреть продукт
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED

Philips LED
Телевизор 4K с Ambilight

50PUS8000/12
  • Телевизор 126 см (50") с Ambilight
  • 4K LED
  • HDR10+
  • Dolby Atmos и DTS:X
Посмотреть продукт
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED

Philips LED
Телевизор 4K с Ambilight

55PUS8200/12
  • Телевизор 139 см (55") с Ambilight
  • 4K LED
  • HDR10+
  • Dolby Atmos и DTS:X
Посмотреть продукт
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED

Philips LED
Телевизор 4K с Ambilight

50PUS8009/12
  • Телевизор 126 см (50") с Ambilight
  • Pixel Precise Ultra HD
  • Умная платформа Titan OS
  • Звучание Dolby Atmos
Посмотреть продукт
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED

Philips LED
Телевизор 4K с Ambilight

55PUS8319/12
  • Телевизор 139 см (55") с Ambilight
  • Pixel Precise Ultra HD
  • Умная платформа Titan OS
  • Звучание Dolby Atmos
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  • Philips QLED
  • Philips QLED
  • Philips QLED
  • Philips QLED
  • Philips QLED
  • Philips QLED
  • Philips QLED
  • Philips QLED
  • Philips QLED

Philips QLED
Телевизор 4K с Ambilight

43PUS8500/12
  • Телевизор 108 см (43") с Ambilight
  • 4K QLED
  • Pixel Precise Ultra HD
  • Dolby Atmos
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