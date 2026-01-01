КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Маркировка класса энергоэффективности
    Фотография передней части продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Основное изображение
  • Маркировка класса энергоэффективности
    Фотография передней части продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Основное изображение

MonitorИзогнутый ЖК-монитор UltraWide с USB-C

346P1CRH/00

Справляйтесь с любыми задачами в четком панорамном режиме

Изогнутый дисплей Philips Brilliance WQHD с DisplayHDR 400 обеспечивает потрясающую четкость изображения. USB-C и безопасная выдвижная веб-камера с Windows Hello повысят вашу продуктивность.

Посмотреть все преимущества

Справляйтесь с любыми задачами в четком панорамном режиме

  • P Line

  • 86,36 см (34")

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Встроенная док-станция с USB-C

Этот дисплей Philips оснащен встроенной док-станцией с разъемом USB Type-C и функцией подачи питания. Тонкий двусторонний разъем USB-C обеспечивает легкое подключение с использованием одного кабеля. Теперь можно подключать любые периферийные устройства, такие как клавиатура, мышь или кабель Ethernet RJ-45 к док-станции монитора. Просто подключите ноутбук к этому монитору с помощью одного кабеля USB-C, чтобы смотреть видео в высоком разрешении и пользоваться высокоскоростной передачей данных, одновременно заряжая и подзаряжая ноутбук.

Встроенный переключатель KVM для простого переключения между источниками

С переключателем KVM для интеграции MultiClient вы можете управлять двумя разными ПК с одной конфигурации монитор/мышь/клавиатура. Удобная кнопка позволяет быстро переключаться между источниками. Подойдет для конфигураций, требующих вычислительной мощности двух ПК или для тех, кто использует один большой монитор для работы с двумя разными ПК.

MultiView позволяет одновременно использовать два подключения

С монитором высокого разрешения Philips MultiView вам открывается целый мир возможностей подключения. MultiView позволяет подключить сразу два источника сигнала, что позволяет работать с несколькими устройствами одновременно, например с ПК и ноутбуком, для выполнения сложной многозадачной работы.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. Радиус изгиба дисплея в мм

  2. Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через разъемы USB-C, DP или HDMI.

  3. При подключении к порту USB-C: если ваш ПК не поддерживает HBR3, смените режим USB-концентратора на USB 2.0, чтобы обеспечить поддержку разрешения до 3440 x 1440 при 100 Гц.

  4. Время отклика соответствует значению SmartResponse

  5. Цветовой охват BT. 709 / DCI-P3 на основе CIE1976

  6. Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976

  7. Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931

  8. Цветовой охват Adobe RGB на основе CIE1976

  9. В случае если подключение Ethernet кажется медленным, войдите в экранное меню и выберите USB 3.0 или выше, который может поддерживать ЛВС-подключение скоростью до 1 Гбит.

  10. Версия DisplayPort 1.4 необходима для HDR

  11. Для передачи видео по USB-C ноутбук/устройство должны поддерживать режим USB-C DP Alt

  12. Для функции зарядки и подзарядки USB-C ноутбук/устройство должны соответствовать требованиям стандарта подачи питания USB-C Power Delivery. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или изготовителю ноутбука.

  13. Максимальное поддерживаемое количество внешних дисплеев: 1 при использовании USB-C, 2 при использовании DP

  14. Максимальное разрешение внешнего монитора будет зависеть от ограничения полосы пропускания.

  15. Если ваш монитор подключен через USB-C, а ПК поддерживает HBR3, вы можете использовать функцию MST с максимальным разрешением 3440x1440 при 60 Гц на основном мониторе и 1920x1080 при 60 Гц на втором мониторе. Если ПК не поддерживает HBR3, смените режим USB на 2.0 на основного монитора в меню настроек экрана (OSD) для доступа к функции MST

  16. MST имеет более высокий приоритет, чем DP, и оба монитора необходимо перевести в расширенный режим выхода DP через меню OSD; максимальное разрешение основного и второго мониторов может составлять только 3440x1440 при 60 Гц.

  17. Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.

  18. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

  19. Продукты и аксессуары, представленные на данной листовке, могут различаться в зависимости от страны и региона.