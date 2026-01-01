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346P1CRH/00
Справляйтесь с любыми задачами в четком панорамном режиме
Изогнутый дисплей Philips Brilliance WQHD с DisplayHDR 400 обеспечивает потрясающую четкость изображения. USB-C и безопасная выдвижная веб-камера с Windows Hello повысят вашу продуктивность.
P Line
86,36 см (34")
3440 x 1440 (WQHD)
Этот дисплей Philips оснащен встроенной док-станцией с разъемом USB Type-C и функцией подачи питания. Тонкий двусторонний разъем USB-C обеспечивает легкое подключение с использованием одного кабеля. Теперь можно подключать любые периферийные устройства, такие как клавиатура, мышь или кабель Ethernet RJ-45 к док-станции монитора. Просто подключите ноутбук к этому монитору с помощью одного кабеля USB-C, чтобы смотреть видео в высоком разрешении и пользоваться высокоскоростной передачей данных, одновременно заряжая и подзаряжая ноутбук.
С переключателем KVM для интеграции MultiClient вы можете управлять двумя разными ПК с одной конфигурации монитор/мышь/клавиатура. Удобная кнопка позволяет быстро переключаться между источниками. Подойдет для конфигураций, требующих вычислительной мощности двух ПК или для тех, кто использует один большой монитор для работы с двумя разными ПК.
С монитором высокого разрешения Philips MultiView вам открывается целый мир возможностей подключения. MultiView позволяет подключить сразу два источника сигнала, что позволяет работать с несколькими устройствами одновременно, например с ПК и ноутбуком, для выполнения сложной многозадачной работы.
Отзывы
Радиус изгиба дисплея в мм
Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через разъемы USB-C, DP или HDMI.
При подключении к порту USB-C: если ваш ПК не поддерживает HBR3, смените режим USB-концентратора на USB 2.0, чтобы обеспечить поддержку разрешения до 3440 x 1440 при 100 Гц.
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Цветовой охват BT. 709 / DCI-P3 на основе CIE1976
Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
Цветовой охват Adobe RGB на основе CIE1976
В случае если подключение Ethernet кажется медленным, войдите в экранное меню и выберите USB 3.0 или выше, который может поддерживать ЛВС-подключение скоростью до 1 Гбит.
Версия DisplayPort 1.4 необходима для HDR
Для передачи видео по USB-C ноутбук/устройство должны поддерживать режим USB-C DP Alt
Для функции зарядки и подзарядки USB-C ноутбук/устройство должны соответствовать требованиям стандарта подачи питания USB-C Power Delivery. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя или изготовителю ноутбука.
Максимальное поддерживаемое количество внешних дисплеев: 1 при использовании USB-C, 2 при использовании DP
Максимальное разрешение внешнего монитора будет зависеть от ограничения полосы пропускания.
Если ваш монитор подключен через USB-C, а ПК поддерживает HBR3, вы можете использовать функцию MST с максимальным разрешением 3440x1440 при 60 Гц на основном мониторе и 1920x1080 при 60 Гц на втором мониторе. Если ПК не поддерживает HBR3, смените режим USB на 2.0 на основного монитора в меню настроек экрана (OSD) для доступа к функции MST
MST имеет более высокий приоритет, чем DP, и оба монитора необходимо перевести в расширенный режим выхода DP через меню OSD; максимальное разрешение основного и второго мониторов может составлять только 3440x1440 при 60 Гц.
Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.
Продукты и аксессуары, представленные на данной листовке, могут различаться в зависимости от страны и региона.