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Больше не доступен
43PFS4132/12
Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор
Стильный дизайн и великолепные характеристики. Телевизор Philips 4100 с технологией Digital Crystal Clear обеспечивает воспроизведение качественного изображения Full HD с высокой контрастностью и чистым звучанием. Оцените превосходные возможности для развлечений и простоту использования данной модели.
108 см (43")
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD-телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.
Технология Digital Crystal Clear, разработанная Philips, позволяет насладиться естественным изображением с любого источника. Смотрите любимые сериалы, фильмы, новостные передачи или соберитесь перед телевизором с друзьями — вас удивит превосходное изображение с оптимальной контрастностью, цветопередачей и четкостью.
Приступая к разработке новой модели телевизора, наша команда тщательно продумывает каждую деталь: от технологии до дизайна. Новая подставка с угловыми ножками, в отличие от традиционных, позволяет усилить впечатления от просмотра благодаря свободному пространству под телевизором. Смелое и надежное решение!
4.6
из 5
5
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
СергійМ
12/11/2019
Україна
Хороший телевізор
Звичайний телевізор з хорошою картинкою і без зайвих, мені не потрібних смарт тв, 3д, 4к і т.д. Виходячи з вищевказаного і ціна дуже хорошаб особливо за 43 діагональ.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4100 series 43PFS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4100 series 43PFS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
ДмитроМиколайович
04/07/2019
Україна
Обов*язково рекомендуватиму знайомим
Придбав телевізор. Налаштував дуже швидко і без проблем. Екран відповідає всім параметрам, які мене цікавили. Працює без претензій. Абсолютно відповідає своїй ціні, зручний пульт, гарно вписався в інтер*єр, незвичайні, зручні ніжки-підставки. дякую за гарний товар.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4100 series 32PFS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4100 series 32PFS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Люсік
01/04/2019
Україна
Ціна якість.
Дуже сподобався дизайн, надтонкий гармонічно вписався в інтер'єр, зручний у користуванні, легко налаштовувати, гарна яскрава картинка. Співвідношення ціна якість на висоті. Став вікном в мультимедійний світ мого маленького сина! Philips з турботою...
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4100 series 32PFS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4100 series 32PFS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.