КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

4100 series Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор

Больше не доступен

Поддержка

4100 seriesСверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор

43PFS4132/12

4100 series Сверхтонкий светодиодный Full HD LED-телевизор

Больше не доступен

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Control your TV with your smart device

Philips Smart TV App

The Philips Smart TV app turns your smartphone or tablet into a smart remote, letting you switch channels, adjust volume, browse apps, and fine-tune your Ambilight settings with ease.

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение
Philips Smart TV App

ПО и драйверы

История версий микропрограммы

  • версия: 2.240
  • PDF файл, 635.9 kB
  • 12 January 2021

Инструкции и документация

Краткое руководство

  • PDF файл, 1.5 MB
  • 20 July 2026

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 615.8 kB
  • 21 July 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

Связаться с Philips

Мы готовы помочь