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7000 series Ультратонкий 4K UHD на базе ОС Android™

Больше не доступен

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7000 seriesУльтратонкий 4K UHD на базе ОС Android™

49PUS7170/12

7000 series Ультратонкий 4K UHD на базе ОС Android™

Больше не доступен

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Control your TV with your smart device

Philips Smart TV App

The Philips Smart TV app turns your smartphone or tablet into a smart remote, letting you switch channels, adjust volume, browse apps, and fine-tune your Ambilight settings with ease.

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Philips Smart TV App

ПО и драйверы

История версий микропрограммы

  • версия: 000.005.038.219
  • PDF файл, 52.4 kB
  • 11 December 2017

Инструкции и документация

Краткое руководство

  • PDF файл, 1.1 MB
  • 18 October 2026

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 866 kB
  • 18 October 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

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