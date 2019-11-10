Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
49PUS7170/12
Ультратонкий светодиодный 4K UHD LED TV на базе ОС Android
Сверхбыстрый процессор Quad Core прекрасно дополняет утонченный дизайн телевизора UHD TV серии 7170 на базе ОС Android. Элегантная серебристая рамка, тонкая подставка и фоновая подсветка Ambilight делают просмотр еще более захватывающим.
123 см (49")
4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 16 ГБ (расширяемая)
Двойной тюнер DVB-T/T2/C/S/S2
Больше никаких компромиссов! Телевизор оснащен двойным тюнером, что позволяет просматривать одновременно любимый сериал и футбольный матч. Благодаря функции двойной записи вы сможете воспроизводить одну передачу во время записи другой.
Дом — отражение вашего стиля. Мы остановили свой выбор на нежных, утонченных цветах и качественной отделке из полированного хрома для создания дизайна, который идеально дополнит любой интерьер!
Телевизоры Philips 4K Ultra HD совершенны в каждой детали. Процессор Philips Pixel Precise Ultra HD преобразовывает любое изображение в изображение с разрешением UHD, чтобы вы могли наслаждаться высокой четкостью и плавностью динамичных сцен и превосходной контрастностью изображения. Более глубокие оттенки черного и яркие оттенки белого, насыщенные цвета и естественная цветопередача — в любое время и с любого источника.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
1.0
из 5
1
Отзыв
GetridofPhilipsTV
10/11/2019
Україна
жахливий Телевізор, не думайте купляти
за майже 3 роки роботи, він не працював так як очікується від телевізора ЖОДНОГО дня. Абсолютно нормально, коли просто вирубає звук, і жодні танці з бубнами не допомагають його повернути окрім як "виключити-включити" з розетки. Іноді залипає зображення, і тоді якщо пощастить, то рестартує самостійно, або потрібно використати "вкл-викл" спосіб описаний вище. Wi-Fi: точка доступу у зоні прямої видимості, не блокується ніякими стінками, проте підключення до точки доступу відбувається з урахуванням фази місяця, вологості повітря і пипадання випадкового числа на кубіку з 128-мома гранями. Іноді звязок пропадає просто так, іноді після того як виключити і включити телевізор. Проблему виріщив з допомогою копійчаного Wi-Fi бріджа з аліекспресу який підключив до телевізора мережевим кабелем. Деревий китайський роутер працює відмінно уже кілька років. Кришка для пульта при мінімальному падінні ламає ніжки для кріплення і після того кришка починає жити окремо від пульта. На функції це не впливає, але доводиться постійно спостерігати бідний врутрішній світ батарейного відсіку пульта. Реакція на пульт окрема історія. Іноді реагує через 2-3 секунди іноді реагує на нажату кнопку 2 дні тому. Спостерігалась цікава реакція на виключення, після того як посавас екран, через 1-2 хвилини включався звук ТВ программи і продовжував говорити ще секунд 30 потім такий глюк пропав. Якщо коротко, то це найгірший досвід по роботі з продукцією Philips. Цей телевізор не має права на існування. Тому щасливий, що він уже знятий з виробництва і не буде дратувати та розчаровувати людей. П.С. всі прошивки чи оновлення з офіційних ресурсів, всі акнуальні оновлення, ніяких твіків чи змін у андроїд.
Этот отзыв про 7000 series 49PUS7170 Телевізор 4K UHD Ultra Slim на базі Android™
Этот отзыв про 7000 series 49PUS7170 Телевізор 4K UHD Ultra Slim на базі Android™
Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Наличие облачных игр зависит от поставщика услуг.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.
Функциональные возможности Google Cast определяются приложениями и устройствами Google Cast Ready. Дополнительную информацию см. на странице продукта Google Cast.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.