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Обновление программного обеспечения - через интернет [Android]
Что делать, если телевизор перезагружается?
Что делать, если светодиодный индикатор на передней панели периодически мигает?
Что делать, если телевизор не включается?
Что делать, если SmartTV недоступно?
Как обновить ПО телевизора Philips через USB?
Как подключить телевизор к интернет по WiFi
Как выполнять потоковую передачу на телевизор Android с помощью Google Cast?
Не работает приложение на телевизоре Philips