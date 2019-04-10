очень разочаровался в функиях телевизора Philips 49PUS7909\12 купил для него веб камеру для общения по скайпу эту функцию скайп через время убрали сказали что для телевизора не эфективна и куда теперь деть эту камеру которая стоит совсем недешево 1000 грн ! еще такой недостаток убрали функцию голосового набора производитель посчитал что пользователь обойдется и без него следующий недостаток нехватка памяти в самом телевизоре а расширение памяти с помощью флешки таковой функции нет потом после окончания гарантийного срока чтобы перенастроить телевизор или какие то программы которые сами не хотят обновляться надо вызывать мастера с магазина и этот мастер за нескромную сумму в размере 1200 грн вам его настроить либо такой вариант звонить в тех поддержку и в телефоном режиме настраивать этот долбаный телевизор а если у вас не получается оператор говорит вызывайте мастера мы ничем не можем вам помочь потому что вы просто лох !!! ИТОГ ! стоит ли тратиь бешеные бабки на этот продукт если можно тупо взять обычный телик без всяких прибамбас и докупить к нему смарт приставку и все вы тем самым экономите кучу бабла времени и нервов !!! почему я написал такой отзыв да потому что сам столкнулся с этими проблемами и при следующей покупке телевизора не буду никого слушать это все маркетинговый ход расказывают красиво а потом уберут половину функций и смотрите как хотите !!!