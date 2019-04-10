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Больше не доступен

7900 seriesУльтратонкий 4K UHD TV на базе ОС Android™

49PUS7909/12

3.3

| (6) Отзывы

Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android

В телевизорах Philips Ultra HD серии 7900 возможности Android сочетаются с качеством Ultra HD. Благодаря сверхбыстрому процессору Quad Core функции Smart TV работают максимально эффективно. Фоновая подсветка Ambilight и тонкая рамка усиливают впечатления от просмотра.

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С 2-сторонней фоновой подсветкой Ambilight

Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android

  • 123 см (49")

  • 4K Ultra HD LED TV

  • Четыре ядра

  • Двойной тюнер DVB-T/T2/C/S/S2

4K Ultra HD: непревзойденное качество изображения в высоком разрешении

4K Ultra HD: непревзойденное качество изображения в высоком разрешении

Невероятные впечатления от просмотра благодаря разрешению, которое в 4 раза превосходит Full HD. Разрешение 3840 x 2160 пикселей создает четкое и реалистичное изображение, открывая окно в новый мир.

Совершенно новые впечатления от просмотра благодаря фоновой подсветке Ambilight

Совершенно новые впечатления от просмотра благодаря фоновой подсветке Ambilight

Вы приложили все усилия, чтобы сделать дом уютным и комфортным. Почему же не выбрать телевизор, который подчеркнет изящный дизайн интерьера? Уникальная технология Philips Ambilight визуально расширяет границы экрана и усиливает впечатления от просмотра за счёт проекции светового ореола по двум сторонам от экрана. Эта технология увеличивает яркость и насыщенность красок, позволяя полностью погрузиться в происходящее на экране.

600 Гц Ultra HD PMR для безупречной передачи динамичных сцен

600 Гц Ultra HD PMR для безупречной передачи динамичных сцен

Ничто не сравнится с настоящим адреналином во время игры, просмотра спортивного матча или увлекательного боевика на телевизоре с Ultra HD. Телевизоры Philips с показателем Perfect Motion Rate 600 Гц обеспечивают невероятно плавную передачу динамичных сцен с разрешением Ultra HD. Пусть от восторга замирает только ваше сердце!

Технические характеристики

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Отзывы

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3.3

из 5

6

Отзывы

3
2

10/04/2019

Україна

Україна

4 роки користування телевізором 49PUS7909, але й досі хизуюся ним

Купив телевізор вже давненько, але дуже задоволений. Ніколи б не подумав, що дизайн буде й досі, не лишень актуальний, але й вартий, щоб похизуватися. Супер тонкі вбудовані рамки, підсвідка задньої частини боків телевізора Ambilight, + докуплено HUE лампи які синхронізуються з кольорами - це справді робить враження! І звичайно Android на TV, - чому ж його так пізно придумали? Дякую за гарний, якісний продукт і за часті оновлення програмного забезпечення :)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 7900 series 49PUS7909 Ультратонкий телевізор 4K UHD на базі Android™

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 7900 series 49PUS7909 Ультратонкий телевізор 4K UHD на базі Android™

01/04/2019

Україна

Україна

Супер!

Понад 4 роки користуюся. Усе задовольняє. Шалена кількість можливостей (4К, 3D, 49', Android) за таку ціну - це неймовірно!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 7900 series 49PUS7909 Ультратонкий телевізор 4K UHD на базі Android™

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 7900 series 49PUS7909 Ультратонкий телевізор 4K UHD на базі Android™

10/04/2019

Україна

Україна

Телевизор хорош, но есть и свои недостатки.

После 4-х лет использования немного разочарован. Во первых прекращена тех. поддержка (обновления ПО больше не приходят), во вторых убрали некоторые функции, например такие как поддержка голосового набора, поддержка Skype, поддержка 3D (конвертация видео в 3D), в третьих нехватка памяти самого телевизора. Во всем остальном телевизор хорош, это отличное изображение, простота настройки, наличие 2-х тюнеров, поддержка многих функций беспроводных коммуникаций. В итоге имеем обычный Smart TV с хорошим изображением и двухсторонней подсветкой.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 7900 series 49PUS7909 Ультратонкий телевізор 4K UHD на базі Android™

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 7900 series 49PUS7909 Ультратонкий телевізор 4K UHD на базі Android™

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Примечания

  1. Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели ТВ, страны, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TV.

  2. Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.

  3. Для получения информации о возможностях Smart TV в вашей стране перейдите по адресу: www.philips.com/TV

  4. Возможности Cloud TV зависят от страны и применимых регламентов

  5. Совместимость зависит от наличия сертификации WiFi Miracast и ОС Android 4.2 или более поздней версии. Дополнительные сведения см. в документации к устройству.

  6. Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.

  7. Камера для ТВ Philips (PTA317) приобретается отдельно.

  8. Родителям необходимо наблюдать за детьми во время просмотра фильмов 3D, чтобы быть уверенными в отсутствии у них упомянутых выше симптомов. Просмотр 3D не рекомендуется детям младше 6 лет, поскольку их зрительное восприятие не сформировалось окончательно.

  9. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  10. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  11. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  12. (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.