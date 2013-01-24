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    Ультратонкий 4K UHD LED Smart TV

    50PUS6703/12
    Общая оценка / 5
    2 награды
    • Ультратонкий 4K UHD LED Smart TV Ультратонкий 4K UHD LED Smart TV Ультратонкий 4K UHD LED Smart TV
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      Ультратонкий 4K UHD LED Smart TV

      50PUS6703/12
      Общая оценка / 5
      2 награды

      Ультратонкий 4K UHD LED Smart TV

      Устраивайтесь поудобнее и насладитесь невероятно качественным изображением с разрешением 4K UHD. Удивительно простой в управлении телевизор Smart TV обеспечивает мгновенный доступ к любимым развлечениям благодаря встроенному интерфейсу Saphi. Процессор Pixel Precise Ultra HD дарит непревзойденную четкость изображения и плавность смены кадров. Ну а подсветка Ambilight создаст потрясающую атмосферу во время просмотра. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Ультратонкий 4K UHD LED Smart TV

      Ультратонкий 4K UHD LED Smart TV

      Устраивайтесь поудобнее и насладитесь невероятно качественным изображением с разрешением 4K UHD. Удивительно простой в управлении телевизор Smart TV обеспечивает мгновенный доступ к любимым развлечениям благодаря встроенному интерфейсу Saphi. Процессор Pixel Precise Ultra HD дарит непревзойденную четкость изображения и плавность смены кадров. Ну а подсветка Ambilight создаст потрясающую атмосферу во время просмотра. Узнать обо всех преимуществах

      Ультратонкий 4K UHD LED Smart TV

      Устраивайтесь поудобнее и насладитесь невероятно качественным изображением с разрешением 4K UHD. Удивительно простой в управлении телевизор Smart TV обеспечивает мгновенный доступ к любимым развлечениям благодаря встроенному интерфейсу Saphi. Процессор Pixel Precise Ultra HD дарит непревзойденную четкость изображения и плавность смены кадров. Ну а подсветка Ambilight создаст потрясающую атмосферу во время просмотра. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Ультратонкий 4K UHD LED Smart TV

      Ультратонкий 4K UHD LED Smart TV

      Устраивайтесь поудобнее и насладитесь невероятно качественным изображением с разрешением 4K UHD. Удивительно простой в управлении телевизор Smart TV обеспечивает мгновенный доступ к любимым развлечениям благодаря встроенному интерфейсу Saphi. Процессор Pixel Precise Ultra HD дарит непревзойденную четкость изображения и плавность смены кадров. Ну а подсветка Ambilight создаст потрясающую атмосферу во время просмотра. Узнать обо всех преимуществах

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        Ультратонкий 4K UHD LED Smart TV

        Итого:

        Ультратонкий 4K UHD LED Smart TV

        с 3-сторонней фоновой подсветкой Ambilight

        • Телевизор 126 см (50"), Ambilight
        • Picture Performance Index 1100
        • HDR Plus
        • Pixel Precise Ultra HD
        Ambilight — впечатления без границ

        Ambilight — впечатления без границ

        С Philips Ambilight фильмы и видеоигры создают невероятный эффект погружения, в музыка превращается в настоящее световое шоу. Экран вашего телевизора кажется больше, чем на самом деле. Интеллектуальная система светодиодов по краям телевизора переносит цвета на стены в режиме реального времени. Фоновая подсветка Ambilight — это еще один повод любить свой телевизор.

        4K Ultra HD — превосходная четкость и яркость изображения.

        4K Ultra HD — превосходная четкость и яркость изображения.

        Телевизор Ultra HD в 4 раза превосходит обычные телевизоры с разрешением Full HD благодаря 8 миллионам пикселей и уникальной технологии Ultra Resolution. Наслаждайтесь более четким, глубоким и контрастным изображением с высокой детализацией и плавной, естественной передачей динамических сцен.

        HDR Plus: более контрастное, яркое и детализированное изображение.

        HDR Plus: более контрастное, яркое и детализированное изображение.

        Расширенный динамический диапазон HDR Plus — это новый стандарт качества видеозаписей, повышающий контрастность и улучшающий цветопередачу на различных системах домашних развлечений. Оцените неповторимые ощущения при просмотре контента с естественным отображением цветов — в точном соответствии с оригиналом. Благодаря установленному стандарту светлые участки изображения становятся еще ярче, повышается контрастность, обеспечивается более широкий диапазон цветов и улучшается детализация.

        SAPHI: смотрите телевизор с удовольствием.

        SAPHI: смотрите телевизор с удовольствием.

        SAPHI — быстрая, интуитивная операционная система, благодаря которой просмотр телевизоров Philips Smart TV превращается в удовольствие. Оцените отличное качество изображения и простое меню на основе значков, которое можно вызвать одним нажатием. Управляйте телевизором с легкостью и быстро переходите к популярным приложениям Philips Smart TV, включая YouTube, Netflix и т. д.

        Технология Micro Dimming оптимизирует контрастность изображения на экране телевизора

        Технология Micro Dimming оптимизирует контрастность изображения на экране телевизора

        Благодаря нашему специализированному ПО, которое анализирует 6400 областей изображения и адаптирует его к текущим условиям, вы сможете насладиться высококонтрастным, качественным и невероятно реалистичным изображением.

        Сверхтонкая рамка и стильная подставка с эффектом алюминия.

        Изящная алюминиевая подставка с темно-серебристой отделкой и сверхтонкая рамка олицетворяют совершенство современного европейского дизайна.

        Pixel Precise Ultra HD: плавная передача сцен с невероятной детализацией.

        Телевизоры 4K Ultra HD совершенны в каждой детали. Процессор Philips Pixel Precise Ultra HD преобразовывает любое исходное изображение в картинку с разрешением UHD, чтобы вы могли наслаждаться высокой четкостью и плавностью динамичных сцен и превосходной контрастностью изображения. Более глубокие оттенки черного и яркие оттенки белого, насыщенные цвета и естественная цветопередача — в любое время и с любого источника.

        Галерея приложений Philips: доступ к Youtube, Netflix и многому другому.

        Галерея приложений Philips — это большая коллекция онлайн-приложений, к которым вы получите доступ, как только подключите Smart TV к сети Интернет. Все очень просто! Включите телевизор, подключите его к Интернету и наслаждайтесь целым миром онлайн-развлечений.

        Глубокие басы и кристально чистое воспроизведение голоса.

        Технология DTS HD оптимизирует звучание без потери нюансов исходной звуковой дорожки, чтобы вы могли насладиться превосходным звучанием акустической системы и кристально чистым воспроизведением голоса.

        Технические характеристики

        • Подсветка Ambilight

          Версия Ambilight
          Трехсторонняя

        • Изображение/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          126  см
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          50  (дюймы)
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Формат изображения
          16:9
          Улучшение изображения
          • Технология Micro Dimming
          • 1100 PPI
          • Pixel Precise Ultra HD
          • Разрешение Ultra

        • Функции Smart TV

          Взаимодействие с пользователем
          • SimplyShare
          • Сертификация Wi-Fi Miracast*
          Интерактивное телевидение
          HbbTV
          Программирование
          • Приостановка просмотра телепередачи
          • Запись на USB*
          Приложения SmartTV*
          • Сетевые видеомагазины
          • Открытый интернет-браузер
          • Social TV
          • ТВ по запросу
          • Youtube
          Простота установки
          • Автопоиск устройств Philips
          • Мастер подключения к устройству
          • Мастер настройки сети
          • Мастер установки поддержки
          Обновление встроенной программы
          • Мастер обновления встроенной программы
          • Обновление встроенной программы через USB
          • Обновление программы устройства через Интернет
          Регулировка формата экрана
          • Расширенный - Сдвиг
          • Базовый - Широкоэкранный
          • Автозаполнение
          • Масштабирование, растяжение
          Приложение Philips TV Remote*
          • Приложения
          • Каналы
          • Управление
          • NowOnTV
          • Телегид
          • Видео по запросу

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          20 Вт
          Улучшение звука
          • Incredible Surround
          • Clear Sound
          • Автоматическая регулировка громкости
          • Функция Smart Sound
          Конфигурация динамиков
          10 Вт x 2, широкополосный динамик

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          3
          Количество разъемов USB
          2
          Количество компонентных входов (YPbPr)
          1
          Беспроводное соединение
          • Встроенный модуль Wi-Fi 802.11n 2x2
          • Двухдиапазонный
          Другие подключения
          • Антенна, IEC75
          • Разъем для спутниковой приставки
          • Общий интерфейс CI+
          • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Аудиовход — левый/правый
          • Выход для наушников
          Возможности HDMI
          • Канал возврата аудиосигнала
          • 4K
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          • Режим ожидания системы
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          HDCP 2.2
          Да, для всех HDMI

        • Обработка

          Мощность обработки
          Четыре ядра

        • Мультимедийные приложения

          Форматы воспроизведения видео
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          Поддерживаемый формат субтитров
          • .SMI
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .AAS
          Форматы воспроизведения музыки
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • WMA-PRO (версия 9 и 10)
          Форматы воспроизведения изображений
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы для HDMI1
          до 4K UHD 3840 x 2160 при 30 Гц
          Компьютерные входы для HDMI2/3
          до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
          Видеовходы для интерфейса HDMI1
          до 4K UHD 3840 x 2160 при 30 Гц
          Видеовходы для интерфейса HDMI2/3
          до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Поддержка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Воспроизведение видео
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM
          Телегид*
          Электронный гид телепередач на 8 дней
          Индикатор уровня сигнала
          Да
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст
          Поддержка HEVC
          Да

        • Питание

          Электропитание
          220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
          Температура окружающей среды
          5–35 °C
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          n/a (не применимо)
          Функции энергосбережения
          • Таймер автоматического выключения
          • Отключение изображения (для радио)
          Маркировка класса энергоэффективности
          A
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          74  Вт
          Потребление электроэнергии в год
          109  кВт/ч
          содержание ртути
          0  мг
          Наличие свинца
          Да*

        • Размеры

          Ширина коробки
          1 240  миллиметра
          Высота коробки
          800  миллиметра
          Глубина коробки
          160  миллиметра
          Ширина устройства
          1128,4  миллиметра
          Высота устройства
          663,0  миллиметра
          Глубина устройства
          83,2  миллиметра
          Ширина с подставкой
          1128,4  миллиметра
          Высота с подставкой
          695,3  миллиметра
          Глубина с подставкой
          231,4  миллиметра
          Ширина подставки
          818,0  миллиметра
          Вес продукта
          12,8  кг
          Вес изделия с подставкой
          13,3  кг
          Вес, включая упаковку
          17,6  кг
          Совместимое настенное крепление VESA
          200 x 200 мм

        • Цвет и отделка

          Передняя панель телевизора
          Темно-серебристый

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарея типа AAA — 2 шт.
          • Шнур питания
          • Краткое руководство пользователя
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Настольная подставка

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Батарея типа AAA — 2 шт.
        • Шнур питания
        • Краткое руководство пользователя
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Настольная подставка

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            • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
            • Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
            • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
            • (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.
            • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
            • Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
            • Совместимость зависит от наличия сертификации WiFi Miracast и ОС Android 4.2 или более поздней версии. Дополнительные сведения см. в документации к устройству.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.

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