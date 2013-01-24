Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Батарея типа AAA — 2 шт.
- Шнур питания
- Краткое руководство пользователя
- Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
- Настольная подставка
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Ультратонкий 4K UHD LED Smart TV
Устраивайтесь поудобнее и насладитесь невероятно качественным изображением с разрешением 4K UHD. Удивительно простой в управлении телевизор Smart TV обеспечивает мгновенный доступ к любимым развлечениям благодаря встроенному интерфейсу Saphi. Процессор Pixel Precise Ultra HD дарит непревзойденную четкость изображения и плавность смены кадров. Ну а подсветка Ambilight создаст потрясающую атмосферу во время просмотра. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ультратонкий 4K UHD LED Smart TV
Устраивайтесь поудобнее и насладитесь невероятно качественным изображением с разрешением 4K UHD. Удивительно простой в управлении телевизор Smart TV обеспечивает мгновенный доступ к любимым развлечениям благодаря встроенному интерфейсу Saphi. Процессор Pixel Precise Ultra HD дарит непревзойденную четкость изображения и плавность смены кадров. Ну а подсветка Ambilight создаст потрясающую атмосферу во время просмотра. Узнать обо всех преимуществах
Ультратонкий 4K UHD LED Smart TV
Устраивайтесь поудобнее и насладитесь невероятно качественным изображением с разрешением 4K UHD. Удивительно простой в управлении телевизор Smart TV обеспечивает мгновенный доступ к любимым развлечениям благодаря встроенному интерфейсу Saphi. Процессор Pixel Precise Ultra HD дарит непревзойденную четкость изображения и плавность смены кадров. Ну а подсветка Ambilight создаст потрясающую атмосферу во время просмотра. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ультратонкий 4K UHD LED Smart TV
Устраивайтесь поудобнее и насладитесь невероятно качественным изображением с разрешением 4K UHD. Удивительно простой в управлении телевизор Smart TV обеспечивает мгновенный доступ к любимым развлечениям благодаря встроенному интерфейсу Saphi. Процессор Pixel Precise Ultra HD дарит непревзойденную четкость изображения и плавность смены кадров. Ну а подсветка Ambilight создаст потрясающую атмосферу во время просмотра. Узнать обо всех преимуществах
Ультратонкий 4K UHD LED Smart TV
Итого:
С Philips Ambilight фильмы и видеоигры создают невероятный эффект погружения, в музыка превращается в настоящее световое шоу. Экран вашего телевизора кажется больше, чем на самом деле. Интеллектуальная система светодиодов по краям телевизора переносит цвета на стены в режиме реального времени. Фоновая подсветка Ambilight — это еще один повод любить свой телевизор.
Телевизор Ultra HD в 4 раза превосходит обычные телевизоры с разрешением Full HD благодаря 8 миллионам пикселей и уникальной технологии Ultra Resolution. Наслаждайтесь более четким, глубоким и контрастным изображением с высокой детализацией и плавной, естественной передачей динамических сцен.
Расширенный динамический диапазон HDR Plus — это новый стандарт качества видеозаписей, повышающий контрастность и улучшающий цветопередачу на различных системах домашних развлечений. Оцените неповторимые ощущения при просмотре контента с естественным отображением цветов — в точном соответствии с оригиналом. Благодаря установленному стандарту светлые участки изображения становятся еще ярче, повышается контрастность, обеспечивается более широкий диапазон цветов и улучшается детализация.
SAPHI — быстрая, интуитивная операционная система, благодаря которой просмотр телевизоров Philips Smart TV превращается в удовольствие. Оцените отличное качество изображения и простое меню на основе значков, которое можно вызвать одним нажатием. Управляйте телевизором с легкостью и быстро переходите к популярным приложениям Philips Smart TV, включая YouTube, Netflix и т. д.
Благодаря нашему специализированному ПО, которое анализирует 6400 областей изображения и адаптирует его к текущим условиям, вы сможете насладиться высококонтрастным, качественным и невероятно реалистичным изображением.
Изящная алюминиевая подставка с темно-серебристой отделкой и сверхтонкая рамка олицетворяют совершенство современного европейского дизайна.
Телевизоры 4K Ultra HD совершенны в каждой детали. Процессор Philips Pixel Precise Ultra HD преобразовывает любое исходное изображение в картинку с разрешением UHD, чтобы вы могли наслаждаться высокой четкостью и плавностью динамичных сцен и превосходной контрастностью изображения. Более глубокие оттенки черного и яркие оттенки белого, насыщенные цвета и естественная цветопередача — в любое время и с любого источника.
Галерея приложений Philips — это большая коллекция онлайн-приложений, к которым вы получите доступ, как только подключите Smart TV к сети Интернет. Все очень просто! Включите телевизор, подключите его к Интернету и наслаждайтесь целым миром онлайн-развлечений.
Технология DTS HD оптимизирует звучание без потери нюансов исходной звуковой дорожки, чтобы вы могли насладиться превосходным звучанием акустической системы и кристально чистым воспроизведением голоса.
Подсветка Ambilight
Изображение/дисплей
Функции Smart TV
Звук
Подключения
Обработка
Мультимедийные приложения
Поддерживаемое разрешение дисплея
Тюнер/прием/передача
Питание
Размеры
Цвет и отделка
Аксессуары