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    Performance Series

    4K UHD LED на базе ОС Android TV

    58PUS8505/12
    Общая оценка / 5
    2 награды
    • Серия Performance: телевизор, который хочется смотреть Серия Performance: телевизор, который хочется смотреть Серия Performance: телевизор, который хочется смотреть
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      Performance Series 4K UHD LED на базе ОС Android TV

      58PUS8505/12
      Общая оценка / 5
      2 награды

      Серия Performance: телевизор, который хочется смотреть

      Этот телевизор — именно то, что вы искали. Потрясающее качество изображения, элегантный дизайн, отличный звук, управление голосом с помощью ИИ и Ambilight, обеспечивающий эффект погружения, который вы больше нигде не найдете. Этот телевизор — это все, что вам нужно для просмотра кино, спорта или игрового марафона по выходным Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Performance Series 4K UHD LED на базе ОС Android TV

      Серия Performance: телевизор, который хочется смотреть

      Этот телевизор — именно то, что вы искали. Потрясающее качество изображения, элегантный дизайн, отличный звук, управление голосом с помощью ИИ и Ambilight, обеспечивающий эффект погружения, который вы больше нигде не найдете. Этот телевизор — это все, что вам нужно для просмотра кино, спорта или игрового марафона по выходным Узнать обо всех преимуществах

      Серия Performance: телевизор, который хочется смотреть

      Этот телевизор — именно то, что вы искали. Потрясающее качество изображения, элегантный дизайн, отличный звук, управление голосом с помощью ИИ и Ambilight, обеспечивающий эффект погружения, который вы больше нигде не найдете. Этот телевизор — это все, что вам нужно для просмотра кино, спорта или игрового марафона по выходным Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Performance Series 4K UHD LED на базе ОС Android TV

      Серия Performance: телевизор, который хочется смотреть

      Этот телевизор — именно то, что вы искали. Потрясающее качество изображения, элегантный дизайн, отличный звук, управление голосом с помощью ИИ и Ambilight, обеспечивающий эффект погружения, который вы больше нигде не найдете. Этот телевизор — это все, что вам нужно для просмотра кино, спорта или игрового марафона по выходным Узнать обо всех преимуществах

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        Performance Series

        Performance Series

        4K UHD LED на базе ОС Android TV

        Итого:

        Серия Performance: телевизор, который хочется смотреть

        4K UHD LED на базе ОС Android TV

        • Телевизор 146 см (58") с Ambilight
        • Поддержка основных форматов HDR
        • Процессор P5 Perfect Picture
        • Голосовое управление ИИ
        Волшебство Ambilight. Только от Philips.

        Волшебство Ambilight. Только от Philips.

        С Philips Ambilight каждый момент становится ближе. Интеллектуальные светодиоды по краям телевизора реагируют на происходящее на экране и изменяют цвет для еще большего эффекта погружения. Попробовав один раз, вы больше не сможете от этого отказаться.

        Dolby Vision и Dolby Atmos. Кинематографичное изображение и звук.

        Dolby Vision и Dolby Atmos. Кинематографичное изображение и звук.

        Поддержка форматов Dolby для звука и видео премиум-класса означает, что HDR-материалы будут выглядеть и звучать максимально реалистично. Как материалы Blu-Ray, так и новый эпизод сериала, доступного по подписке, предстанут перед вами с максимальной контрастностью и яркостью, а также реалистичной цветопередачей. И все это будет сопровождаться объемным, четким и глубоким звуком.

        Android TV. Интеллектуально и просто.

        Android TV. Интеллектуально и просто.

        Персонализируйте свой телевизор с Philips Android TV. Если на этой неделе вы хотите посмотреть контент на Amazon и YouTube, а на следующей — Rakuten TV и Netflix, это решение именно для вас. Четкий и понятный интерфейс позволяет располагать источники контента так, как удобно вам. Легко продолжайте просмотр начатых эпизодов и знакомьтесь с анонсами новых фильмов.

        Процессор Philips P5: превосходное качество с любого источника.

        Процессор Philips P5: превосходное качество с любого источника.

        Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.

        Телевизор Philips 4K UHD. Яркая картинка HDR.

        Телевизор Philips 4K UHD. Яркая картинка HDR.

        Ваш телевизор Philips 4K UHD совместим со всеми основными форматами HDR, включая HDR10+ и Dolby Vision. Как только начнете смотреть популярный сериал или запустите новую игру, вы поймете, что тени стали глубже, а в светлых участках изображения стало больше деталей. Цвета станут более реалистичными.

        Управление голосом. Встроенный Google Ассистент. Совместимо с Alexa.

        Управление голосом. Встроенный Google Ассистент. Совместимо с Alexa.

        Управляйте телевизором с Android TV с помощью голосовых команд. Хотите сыграть в игру, посмотреть Netflix или найти контент и приложения в магазине Google Play? Просто скажите об этом своему телевизоре. Вы даже можете управлять всеми устройствами, совместимыми с Ассистентом Google, например приглушать свет и переводить термостат в ночной режим. И все это — не вставая с дивана. Дни, когда вы искали пульт от телевизора по всему дому, уже далеко позади. Теперь с помощью голосовых команды вы можете управлять телевизором Philips посредством устройств с поддержкой Alexa, таких как Amazon Echo. Включайте телевизор, переключайтесь между каналами или источниками сигнала и многое другое с помощью Alexa.

        DTS Play-Fi. Мультирум-аудиосистема.

        DTS Play-Fi. Мультирум-аудиосистема.

        С DTS Play-Fi на телевизоре Philips вы можете подключаться к совместимым АС в любой комнате. На кухне стоит беспроводная аудиосистема? Продолжайте слушать диалоги фильма, пока готовите перекус, и не пропускайте важные моменты спортивной трансляции, наливая друзьям напитки.

        Поддержка HDR10+. Изображение в точном соответствии с задумкой режиссера.

        Поддержка HDR10+. Изображение в точном соответствии с задумкой режиссера.

        Ваш телевизор Philips способен выжать максимум из видеоформата HDR10+. Контрастность, цвет и яркость настраиваются в покадровом режиме.Неважно, что вы смотрите, — популярный сериал или новый блокбастер — вы обязательно оцените глубокие тени. Яркие поверхности станут еще ярче, а цвета — еще реалистичнее.

        Серебристая металлическая рамка. Центральная подставка с шарнирным основанием.

        Хотите поставить телевизор в углу комнаты или другом нестандартном месте? Центральная подставка на шарнире поможет разместить телевизор под нужным углом в любых условиях. А серебристая рамка поможет вписать устройство в любой интерьер.

        Технические характеристики

        • Подсветка Ambilight

          Версия Ambilight
          Трехсторонняя
          Возможности режима Ambilight
          • Встроенный Ambilight+Hue
          • Музыка Ambilight
          • Игровой режим
          • Подстраивается под цвет стены
          • Режим Lounge
          • AmbiWakeup
          • AmbiSleep

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          58  (дюймы)
          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          146  см
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Формат изображения
          16:9
          Процессор Pixel
          Процессор P5 Perfect Picture
          Улучшение изображения
          • Разрешение Ultra
          • HDR10+
          • Dolby Vision
          • 2100 PPI

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы для всех интерфейсов HDMI
          • Поддержка HDR, HDR10 / HLG
          • до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
          Видеовходы для всех интерфейсов HDMI
          • до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Поддержка HDR
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+/Dolby Vision

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 9 (Pie)
          Предустановленные приложения
          • Google Play Фильмы*
          • Google Play Музыка*
          • Поиск Google
          • YouTube
          • Netflix
          • Amazon Prime Video
          • BBC iPlayer
          Объем флэш-памяти
          16 ГБ*

        • Функции Smart TV

          Взаимодействие с пользователем
          SimplyShare
          Интерактивное телевидение
          HbbTV
          Программирование
          • Приостановка просмотра телепередачи
          • Запись на USB*
          Простота установки
          • Автопоиск устройств Philips
          • Мастер подключения к устройству
          • Мастер настройки сети
          • Мастер установки поддержки
          Удобство использования
          • Кнопка меню Smart
          • Экранное руководство пользователя
          Обновление встроенной программы
          • Мастер обновления встроенной программы
          • Обновление встроенной программы через USB
          • Обновление программы устройства через Интернет
          Регулировка формата экрана
          • Базовый - Широкоэкранный
          • Автозаполнение
          • Расширенный - Сдвиг
          • Масштабирование, растяжение
          • Широкий экран
          Пульт ДУ
          с голосовым управлением
          Голосовой ассистент*
          • Встроенный голосовой помощник Google Ассистент
          • Пульт ДУ с микрофоном
          • Совместимо с Alexa

        • Обработка

          Мощность обработки
          Четыре ядра

        • Тюнер/прием/передача

          Поддержка HEVC
          Да
          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Поддержка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          Телегид*
          Электронный гид телепередач на 8 дней
          Индикатор уровня сигнала
          Да
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          4
          Количество разъемов USB
          2
          Беспроводное соединение
          • Bluetooth 4.2
          • Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2
          Другие подключения
          • Разъем для спутниковой приставки
          • Общий интерфейс CI+
          • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Выход для наушников
          • Разъем для сервисного обслуживания
          Возможности HDMI
          • 4K
          • Канал возврата аудиосигнала
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          • Режим ожидания системы
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          HDCP 2.3
          Да, для всех HDMI

        • Мультимедийные приложения

          Форматы воспроизведения видео
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • VP9
          • HEVC (H.265)
          Поддерживаемый формат субтитров
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          Форматы воспроизведения музыки
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • WMA-PRO (версия 9 и 10)
          Форматы воспроизведения изображений
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Сферические фотопанорамы
          • HEIF

        • Питание

          Электропитание
          220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Температура окружающей среды
          5–35 °C
          Функции энергосбережения
          • Таймер автоматического выключения
          • Отключение изображения (для радио)
          • Световой датчик
          • Режим ECO
          содержание ртути
          0  мг
          Наличие свинца
          Да*
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          n/a (не применимо)

        • Талон энергоэффективности ЕС

          Регистрационные номера EPREL
          357025
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          58
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          146
          Класс энергоэффективности для SDR
          G
          Энергопотребление для SDR
          88  Вт
          Класс энергоэффективности для HDR
          G
          Энергопотребление для HDR
          172  Вт
          Режим ожидания с поддержкой сети
          < 2,0  Вт
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          нет данных
          Технология панели
          ЖК с LED

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          20 Вт
          Улучшение звука
          • Автоматическая регулировка громкости
          • Dolby Atmos
          • 5-полосный эквалайзер
          • ИИ-звук
          • Усиление низких частот
          • Четкие диалоги
          • Ночной режим
          Конфигурация динамиков
          10 Вт x 2, широкополосный динамик

        • Размеры

          Ширина коробки
          1445  миллиметра
          Высота коробки
          880,0  миллиметра
          Глубина коробки
          160,0  миллиметра
          Ширина устройства
          1298,7  миллиметра
          Высота устройства
          765,1  миллиметра
          Глубина устройства
          81,9  миллиметра
          Ширина с подставкой
          1298,7  миллиметра
          Высота с подставкой
          830,1  миллиметра
          Глубина с подставкой
          253,6  миллиметра
          Глубина подставки
          253,6  миллиметра
          Высота подставки
          65,0  миллиметра
          Ширина подставки
          750,0  миллиметра
          Вес продукта
          17,9  кг
          Вес изделия с подставкой
          21,0  кг
          Вес, включая упаковку
          26,0  кг
          Совместимое настенное крепление VESA
          300 x 200 мм

        • Дизайн

          Цвета ТВ
          Светло-серебристая металлическая рамка
          Конструкция подставки
          • Светло-серебристая опорная арка по центру
          • Поворот на +/-15 градусов
          • Серебристая хромированная подставка-арка

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Краткое руководство пользователя
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Шнур питания
          • Настольная подставка
          Батареи входят в комплект
          Батарея типа AAA — 2 шт.

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Краткое руководство пользователя
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Шнур питания
        • Настольная подставка
        • Батареи входят в комплект: Батарея типа AAA — 2 шт.

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            • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
            • Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
            • *Объем флэш-памяти: 16 ГБ, фактический объем доступной памяти может различаться в зависимости от предустановленных приложений, установленной ОС и др.
            • Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
            • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
            • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
            • Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
            • Обратите внимание: приложения Amazon могут быть недоступны в вашей стране. (В настоящее время приложения Amazon работают только в Великобритании, Германии и Австрии.)
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.

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