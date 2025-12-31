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  • Фотография пульта дистанционного управления
  • Изображение боковой стороны разъема
  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
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Больше не доступен

6000 seriesУльтратонкий 4K TV на базе ОС Android TV™

65PUS6521/12

Ультратонкий светодиодный 4K LED TV на базе ОС Android TV

Невероятный размер и качество изображения. Телевизоры Philips 6520 с диагональю 65" и четким изображением в формате 4K Ultra HD просты в использовании, оснащены множеством функций и элегантной изогнутой подставкой.

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с 3-сторонней фоновой подсветкой Ambilight

Ультратонкий светодиодный 4K LED TV на базе ОС Android TV

  • 164 см (65")

  • 4K Ultra HD LED TV

  • Quad Core, 16 ГБ (расширяемая)

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

4K Ultra HD: непревзойденное качество изображения в высоком разрешении

Разрешение телевизора Ultra HD в 4 раза превосходит разрешение обычного телевизора Full HD. Благодаря 8 миллионам пикселей и нашей уникальной технологии Ultra Resolution, уровень качества изображения будет наилучшим из возможных: чем выше качество исходного контента, тем лучше разрешение и изображение на экране. Усовершенствованная четкость, глубина изображения, великолепный контраст, плавное и естественное движение и безупречная детализация.

Новый встроенный стандарт HEVC для просмотра высококачественного контента 4K

Новый встроенный стандарт HEVC (H.265) позволяет просматривать изображение в высоком качестве с разрешением 4K.

Оцените невероятные возможности четырехъядерного процессора и встроенной ОС Android

Оцените невероятные возможности четырехъядерного процессора и встроенной ОС Android

Благодаря четырехъядерному процессору Philips и ОС Android вам гарантированы незабываемые впечатления от любимых игр. ОС Android легко справляется с поставленными задачами, обеспечивая быстрое перемещение по меню телевизора, удобную работу с приложениями и легкое воспроизведение видеофайлов, чтобы вы могли в полной мере насладиться любимыми развлечениями.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  2. Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.

  3. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  4. Наличие облачных игр зависит от поставщика услуг.

  5. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  6. (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.

  7. Функциональные возможности Google Cast определяются приложениями и устройствами Google Cast Ready. Дополнительную информацию см. на странице продукта Google Cast.

  8. Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.

  10. Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.