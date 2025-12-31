4K Ultra HD: непревзойденное качество изображения в высоком разрешении

Разрешение телевизора Ultra HD в 4 раза превосходит разрешение обычного телевизора Full HD. Благодаря 8 миллионам пикселей и нашей уникальной технологии Ultra Resolution, уровень качества изображения будет наилучшим из возможных: чем выше качество исходного контента, тем лучше разрешение и изображение на экране. Усовершенствованная четкость, глубина изображения, великолепный контраст, плавное и естественное движение и безупречная детализация.