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Больше не доступен
65PUS7803/12
Ультратонкий 4K UHD LED на базе ОС Android TV
Этот ультратонкий телевизор Philips 7800 обладает элегантным дизайном и создан из уникальных материалов. Разрешение изображения 4K и процессор P5 позволят наслаждаться любимыми передачами.
164 см (65") Ambilight TV
Picture Performance Index 1700
HDR Plus
Процессор P5 Perfect Picture
DTS HD Premium Suite обеспечивает обработку звука класса High-End с последующей передачей на акустическую систему, сохраняя чистоту звучания оригинальной дорожки и создавая эффект погружения благодаря глубоким басам и превосходному воспроизведению голоса без искажений.
Телевизор Ultra HD в 4 раза превосходит обычные телевизоры с разрешением Full HD благодаря 8 миллионам пикселей и уникальной технологии Ultra Resolution. Наслаждайтесь более четким, глубоким и контрастным изображением с высокой детализацией и плавной, естественной передачей динамических сцен.
Благодаря четырехъядерному процессору Philips и ОС Android вам гарантированы незабываемые впечатления от любимых игр. ОС Android легко справляется с поставленными задачами, обеспечивая быстрое перемещение по меню телевизора, удобную работу с приложениями и легкое воспроизведение видеофайлов, чтобы вы могли в полной мере насладиться любимыми развлечениями.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Irysik-kykysik
05/11/2020
Україна
Найкращий телевізор
Дуже простий в управлінні. Гарна операційна система. Дуже багато переваг. Звук та кольори бомба
Плюсы
Простоту в использовании и качество.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Дата пользования 2019-11-05
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Дата пользования 2019-11-05
Bzon
01/04/2019
Україна
Найкраща операційна система для TV
В мене було чимало телевізорів з різними операційними системами, але жодна з них не зрівняється з тими можливостями, які дає цей Philips! Всі друзі відмовляли мене від цієї покупки, але зараз коли ми збираємося біля телевізору вони всі сидять в захваті, як малі діти розглядають систему ambilight. Завдяки цій неймовірній підсвітці понирюєшся в неймовірний світ кіно та гри на ігрових консолях. Покупкою дуже задоволений! Рекомендую всім!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
Обратите внимание: приложения Amazon могут быть недоступны в вашей стране. (В настоящее время приложения Amazon работают только в Великобритании, Германии и Австрии.)
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
Встроенный голосовой помощник Google Ассистент предоставляется в качестве программного обновления для телевизоров на базе Android 2018 года выпуска.
Наличие облачных игр зависит от поставщика услуг.
Функциональные возможности определяются параметрами встроенных приложений ChromeCast и смарт-устройств. Для получения подробной информации посетите страницы продукта ChromeCast.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.