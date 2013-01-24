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    LED

    4K UHD LED Smart TV

    65PUS7855/12
    Общая оценка / 5
    • Откройте для себя новые измерения с Alexa и Ambilight. Откройте для себя новые измерения с Alexa и Ambilight. Откройте для себя новые измерения с Alexa и Ambilight.
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      LED 4K UHD LED Smart TV

      65PUS7855/12
      Общая оценка / 5

      Откройте для себя новые измерения с Alexa и Ambilight.

      Добавьте новые измерения просмотра контента. Этот Philips Smart TV оснащен встроенным ассистентом Alexa и поддерживает голосовое управление. Подсветка Ambilight создаст нужную атмосферу для просмотра фильмов, прослушивания музыки или игр. Качество изображения будет соответствовать прекрасному контенту, который вы так любите. Узнать обо всех преимуществах

      LED 4K UHD LED Smart TV

      Откройте для себя новые измерения с Alexa и Ambilight.

      Добавьте новые измерения просмотра контента. Этот Philips Smart TV оснащен встроенным ассистентом Alexa и поддерживает голосовое управление. Подсветка Ambilight создаст нужную атмосферу для просмотра фильмов, прослушивания музыки или игр. Качество изображения будет соответствовать прекрасному контенту, который вы так любите. Узнать обо всех преимуществах

      Откройте для себя новые измерения с Alexa и Ambilight.

      Добавьте новые измерения просмотра контента. Этот Philips Smart TV оснащен встроенным ассистентом Alexa и поддерживает голосовое управление. Подсветка Ambilight создаст нужную атмосферу для просмотра фильмов, прослушивания музыки или игр. Качество изображения будет соответствовать прекрасному контенту, который вы так любите. Узнать обо всех преимуществах

      LED 4K UHD LED Smart TV

      Откройте для себя новые измерения с Alexa и Ambilight.

      Добавьте новые измерения просмотра контента. Этот Philips Smart TV оснащен встроенным ассистентом Alexa и поддерживает голосовое управление. Подсветка Ambilight создаст нужную атмосферу для просмотра фильмов, прослушивания музыки или игр. Качество изображения будет соответствовать прекрасному контенту, который вы так любите. Узнать обо всех преимуществах

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        LED

        LED

        4K UHD LED Smart TV

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        Откройте для себя новые измерения с Alexa и Ambilight.

        4K HDR Smart LED-телевизор

        • 164 см (65") Ambilight TV
        • Поддержка основных форматов HDR
        • Процессор P5 Perfect Picture
        • Встроенная функция Alexa
        Волшебство Ambilight. Только от Philips.

        Волшебство Ambilight. Только от Philips.

        С Philips Ambilight каждый момент становится ближе. Интеллектуальные светодиоды по краям телевизора реагируют на происходящее на экране и изменяют цвет для еще большего эффекта погружения. Попробовав один раз, вы больше не сможете от этого отказаться.

        Dolby Vision и Dolby Atmos. Кинематографичное изображение и звук.

        Dolby Vision и Dolby Atmos. Кинематографичное изображение и звук.

        Поддержка форматов Dolby для звука и видео премиум-класса означает, что HDR-материалы будут выглядеть и звучать максимально реалистично. Как материалы Blu-Ray, так и новый эпизод сериала, доступного по подписке, предстанут перед вами с максимальной контрастностью и яркостью, а также реалистичной цветопередачей. И все это будет сопровождаться объемным, четким и глубоким звуком.

        Процессор Philips P5: превосходное качество с любого источника.

        Процессор Philips P5: превосходное качество с любого источника.

        Процессор Philips P5 Perfect Picture передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Побеждайте противников благодаря улучшенной передаче движений без смазанности.

        Телевизор Philips 4K UHD. Яркая картинка HDR.

        Телевизор Philips 4K UHD. Яркая картинка HDR.

        Ваш телевизор Philips 4K UHD совместим со всеми основными форматами HDR, включая HDR10+ и Dolby Vision. Как только начнете смотреть популярный сериал или запустите новую игру, вы поймете, что тени стали глубже, а в светлых участках изображения стало больше деталей. Цвета станут более реалистичными.

        Saphi Smart TV. Смотрите телевизор с удовольствием.

        Saphi Smart TV. Смотрите телевизор с удовольствием.

        SAPHI — быстрая, интуитивная операционная система, благодаря которой просмотр телевизоров Philips Smart TV превращается в удовольствие. Оцените простое меню на основе значков, которое можно вызвать одним нажатием. Быстро переходите к популярным приложениям Philips Smart TV, включая YouTube, Netflix и т. д.

        Встроенная функция Alexa. Управление с помощью голоса.

        Встроенная функция Alexa. Управление с помощью голоса.

        Теперь управлять Philips Smart TV можно с помощью голосовых команд. С помощью Alexa переключайте каналы, переключайтесь на игровую консоль и управляйте устройствами умного дома, например освещением и термостатом. С Alexa вы можете это и даже больше.

        HDR10+. Изображение в точном соответствии с задумкой режиссера.

        HDR10+. Изображение в точном соответствии с задумкой режиссера.

        Телевизор Philips HDR10+ обеспечивает еще более реалистичное изображение с эффектом погружения. Динамические метаданные позволяют телевизору настраивать уровень яркости в покадровом режиме. Цвета выглядят реалистично, будь то яркое небо или зал храма, освещенный свечами. Сохраняются все оригинальные детали высокая контрастность.

        Доступ к приложениям, включая Netflix и Prime Video, одной кнопкой.

        Доступ к приложениям, включая Netflix и Prime Video, одной кнопкой.

        SAPHI — быстрая, интуитивная операционная система, благодаря которой просмотр телевизоров Philips Smart TV превращается в удовольствие. Оцените отличное качество изображения и простое меню на основе значков, которое можно вызвать одним нажатием. Управляйте телевизором с легкостью и быстро переходите к популярным приложениям Philips Smart TV, включая YouTube, Netflix и Amazon Prime Video.

        Совместимо с Google Ассистентом

        Теперь управлять Saphi TV можно с устройств Google, таких как Google Дом, Google Nest и Google Nest mini. Смотрите любимые потоковые трансляции на Saphi TV через устройства Google.

        Технические характеристики

        • Подсветка Ambilight

          Версия Ambilight
          Трехсторонняя
          Возможности режима Ambilight
          • Музыка Ambilight
          • Встроенный Ambilight+Hue
          • Игровой режим
          • Режим Lounge
          • Подстраивается под цвет стены

        • Изображение/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          65  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          164  см
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Формат изображения
          16:9
          Улучшение изображения
          • Разрешение Ultra
          • Dolby Vision
          • HDR10+
          • 1700 PPI
          • HLG (Hybrid Log Gamma)
          Процессор Pixel
          Процессор P5 Perfect Picture

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы для всех интерфейсов HDMI
          • до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Поддержка HDR, HDR10 / HLG
          Видеовходы для всех интерфейсов HDMI
          • до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Поддержка HDR
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+/Dolby Vision

        • Функции Smart TV

          Взаимодействие с пользователем
          • SimplyShare
          • Дублирование экрана
          Интерактивное телевидение
          HbbTV
          Программирование
          • Приостановка просмотра телепередачи
          • Запись на USB*
          Приложения SmartTV*
          • Сетевые видеомагазины
          • Открытый интернет-браузер
          • ТВ по запросу
          • Youtube
          • Netflix TV
          Простота установки
          • Автопоиск устройств Philips
          • Мастер настройки сети
          • Мастер установки поддержки
          Обновление встроенной программы
          • Мастер обновления встроенной программы
          • Обновление встроенной программы через USB
          • Обновление программы устройства через Интернет
          Регулировка формата экрана
          • Расширенный - Сдвиг
          • Базовый - Широкоэкранный
          • Автозаполнение
          • Масштабирование, растяжение
          • Широкий экран
          Удобство использования
          • Кнопка меню Smart
          • Экранное руководство пользователя
          Голосовой ассистент*
          • Встроенная функция Amazon Alexa
          • Пульт ДУ с микрофоном

        • Обработка

          Мощность обработки
          Четыре ядра

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Поддержка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          Телегид*
          Электронный гид телепередач на 8 дней
          Индикатор уровня сигнала
          Да
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст
          Поддержка HEVC
          Да

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          3
          Количество разъемов USB
          2
          Беспроводное соединение
          • Встроенный модуль Wi-Fi 802.11n 2x2
          • Двухдиапазонный
          Другие подключения
          • Разъем для спутниковой приставки
          • Общий интерфейс CI+
          • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Выход для наушников
          • Разъем для сервисного обслуживания
          Возможности HDMI
          • Канал возврата аудиосигнала
          • 4K
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          • Режим ожидания системы
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          HDCP 2.3
          Да, для всех HDMI

        • Мультимедийные приложения

          Форматы воспроизведения видео
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          Поддерживаемый формат субтитров
          • .SMI
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .ASS
          • .SSA
          Форматы воспроизведения музыки
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • WMA-PRO (версия 9 и 10)
          Форматы воспроизведения изображений
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Сферические фотопанорамы
          • HEIF

        • Питание

          Электропитание
          220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
          Температура окружающей среды
          5–35 °C
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Функции энергосбережения
          • Таймер автоматического выключения
          • Отключение изображения (для радио)
          • Режим ECO
          содержание ртути
          0  мг
          Наличие свинца
          Да*
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          n/a (не применимо)

        • Талон энергоэффективности ЕС

          Регистрационные номера EPREL
          352920
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          65
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          164
          Класс энергоэффективности для SDR
          G
          Энергопотребление для SDR
          134  Вт
          Класс энергоэффективности для HDR
          G
          Энергопотребление для HDR
          261  Вт
          Режим ожидания с поддержкой сети
          < 2,0  Вт
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          нет данных
          Технология панели
          ЖК с LED

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          20 Вт
          Улучшение звука
          • ИИ-звук
          • Dolby Atmos
          • Dolby Bass Enhancement
          • Dolby Volume Leveler
          • 5-полосный эквалайзер
          • Четкие диалоги
          • Ночной режим
          Конфигурация динамиков
          10 Вт x 2, широкополосный динамик

        • Размеры

          Ширина коробки
          1600,0  миллиметра
          Высота коробки
          995,0  миллиметра
          Глубина коробки
          174,0  миллиметра
          Ширина устройства
          1459,3  миллиметра
          Высота устройства
          849,8  миллиметра
          Глубина устройства
          86,4  миллиметра
          Ширина с подставкой
          1459,3  миллиметра
          Высота с подставкой
          867,2  миллиметра
          Глубина с подставкой
          275,0  миллиметра
          Вес продукта
          27,0  кг
          Вес изделия с подставкой
          27,4  кг
          Вес, включая упаковку
          32,8  кг
          Совместимое настенное крепление VESA
          400 x 200 мм
          Глубина подставки
          275,0  миллиметра
          Высота подставки
          17,4  миллиметра
          Ширина подставки
          806 / 1278  миллиметра

        • Дизайн

          Цвета ТВ
          Пластиковая светло-серебристая рамка
          Конструкция подставки
          Светло-серебристая подставка-штанга

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарея типа AAA — 2 шт.
          • Шнур питания
          • Краткое руководство пользователя
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Настольная подставка

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Батарея типа AAA — 2 шт.
        • Шнур питания
        • Краткое руководство пользователя
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Настольная подставка

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            • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
            • Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
            • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
            • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
            • Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
            • Работает с Google Ассистентом в странах, где компания Google представила эту функцию.

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