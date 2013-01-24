Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Батарея типа AAA — 2 шт.
- Шнур питания
- Краткое руководство пользователя
- Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
- Настольная подставка
Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Откройте для себя новые измерения с Alexa и Ambilight.
Добавьте новые измерения просмотра контента. Этот Philips Smart TV оснащен встроенным ассистентом Alexa и поддерживает голосовое управление. Подсветка Ambilight создаст нужную атмосферу для просмотра фильмов, прослушивания музыки или игр. Качество изображения будет соответствовать прекрасному контенту, который вы так любите. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Откройте для себя новые измерения с Alexa и Ambilight.
Добавьте новые измерения просмотра контента. Этот Philips Smart TV оснащен встроенным ассистентом Alexa и поддерживает голосовое управление. Подсветка Ambilight создаст нужную атмосферу для просмотра фильмов, прослушивания музыки или игр. Качество изображения будет соответствовать прекрасному контенту, который вы так любите. Узнать обо всех преимуществах
Откройте для себя новые измерения с Alexa и Ambilight.
Добавьте новые измерения просмотра контента. Этот Philips Smart TV оснащен встроенным ассистентом Alexa и поддерживает голосовое управление. Подсветка Ambilight создаст нужную атмосферу для просмотра фильмов, прослушивания музыки или игр. Качество изображения будет соответствовать прекрасному контенту, который вы так любите. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Откройте для себя новые измерения с Alexa и Ambilight.
Добавьте новые измерения просмотра контента. Этот Philips Smart TV оснащен встроенным ассистентом Alexa и поддерживает голосовое управление. Подсветка Ambilight создаст нужную атмосферу для просмотра фильмов, прослушивания музыки или игр. Качество изображения будет соответствовать прекрасному контенту, который вы так любите. Узнать обо всех преимуществах
4K UHD LED Smart TV
Итого:
С Philips Ambilight каждый момент становится ближе. Интеллектуальные светодиоды по краям телевизора реагируют на происходящее на экране и изменяют цвет для еще большего эффекта погружения. Попробовав один раз, вы больше не сможете от этого отказаться.
Поддержка форматов Dolby для звука и видео премиум-класса означает, что HDR-материалы будут выглядеть и звучать максимально реалистично. Как материалы Blu-Ray, так и новый эпизод сериала, доступного по подписке, предстанут перед вами с максимальной контрастностью и яркостью, а также реалистичной цветопередачей. И все это будет сопровождаться объемным, четким и глубоким звуком.
Процессор Philips P5 Perfect Picture передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Побеждайте противников благодаря улучшенной передаче движений без смазанности.
Ваш телевизор Philips 4K UHD совместим со всеми основными форматами HDR, включая HDR10+ и Dolby Vision. Как только начнете смотреть популярный сериал или запустите новую игру, вы поймете, что тени стали глубже, а в светлых участках изображения стало больше деталей. Цвета станут более реалистичными.
SAPHI — быстрая, интуитивная операционная система, благодаря которой просмотр телевизоров Philips Smart TV превращается в удовольствие. Оцените простое меню на основе значков, которое можно вызвать одним нажатием. Быстро переходите к популярным приложениям Philips Smart TV, включая YouTube, Netflix и т. д.
Теперь управлять Philips Smart TV можно с помощью голосовых команд. С помощью Alexa переключайте каналы, переключайтесь на игровую консоль и управляйте устройствами умного дома, например освещением и термостатом. С Alexa вы можете это и даже больше.
Телевизор Philips HDR10+ обеспечивает еще более реалистичное изображение с эффектом погружения. Динамические метаданные позволяют телевизору настраивать уровень яркости в покадровом режиме. Цвета выглядят реалистично, будь то яркое небо или зал храма, освещенный свечами. Сохраняются все оригинальные детали высокая контрастность.
SAPHI — быстрая, интуитивная операционная система, благодаря которой просмотр телевизоров Philips Smart TV превращается в удовольствие. Оцените отличное качество изображения и простое меню на основе значков, которое можно вызвать одним нажатием. Управляйте телевизором с легкостью и быстро переходите к популярным приложениям Philips Smart TV, включая YouTube, Netflix и Amazon Prime Video.
Теперь управлять Saphi TV можно с устройств Google, таких как Google Дом, Google Nest и Google Nest mini. Смотрите любимые потоковые трансляции на Saphi TV через устройства Google.
Подсветка Ambilight
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Функции Smart TV
Обработка
Тюнер/прием/передача
Подключения
Мультимедийные приложения
Питание
Талон энергоэффективности ЕС
Звук
Размеры
Дизайн
Аксессуары