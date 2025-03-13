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Климатический комплекс Philips 2 в 1 очищает воздух в помещениях площадью до 85 м2 и быстро увлажняет его со скоростью 600 мл/ч. Управление в приложении и датчики помогают ему автоматически подстраивать уровень увлажнения и очищать воздух от аллергенов и загрязняющих веществ.
Очищает помещения площадью до 85 м²
Показатель CADR 330 м³/ч
Скорость увлажнения 600 мл/ч
Совместимо с приложением Air+
Задерживает аэрозольные частицы, включая содержащие респираторные вирусы. Независимое тестирование проводилось Airmid Healthgroup и показало, что фильтр задерживает до 99,9 % содержащихся в воздухе вирусов и аэрозольных частиц (5).
Технология NanoCloud увлажняет воздух тихо и эффективно, устраняя до 99% бактерий (6). Естественное парообразование в ходе работы NanoCloud создает невидимую сеть из наномолекул очищенного водяного пара. Малый размер этих молекул обеспечивает равномерное увлажнение воздуха и затрудняет прикрепление к ним бактерий и минеральных частиц, что предотвращает распространение бактерий и белой пыли в помещении (7).
Быстрое увлажнение воздуха с показателем подачи воды 600 мл/ч (8). Прибор определяет уровень влажности воздуха и работает автоматически для достижения оптимального уровня. Выберите 40, 50, 60 или 70 % в качестве целевого уровня влажности, и увлажнитель будет работать автоматически для его поддержания.
4.8
из 5
5
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Neeeze
13/03/2025
Україна
зволожувач працює добре, допоміг вирівняти вологість в кімнаті що призвело до зникання плісняви, також коли зламався компанія швидко все полагодила(ми копійки не заплатили). Товаром задоволені
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000i AC2729/10 Очищувач і зволожувач повітря
Date of Use 2024-03-13
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000i AC2729/10 Очищувач і зволожувач повітря
Date of Use 2024-03-13
N__G
30/07/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Дуже задоволені покупкою
Купили очищувач та зволожувач для спальні де спимо з малою дитиною. Не скажу, що ефект моментальний, чи такий, що можна одразу відчути, проте повітря стало приємніше, чистіше. Цікаво можна помітити що прилад оперативно реагує на наявність пилу коли замітати, або коли відкрити вікно.
Плюсы
Тихий, безпроблемне приєднання до wifi, програми на телефоні, справді чистить повітря.
Минусы
Немає можливості відключити звуки при натисканні кнопок, або при командах з телефону. Також, дивно що типовим налаштуванням є 100% яскравості екрану -- змінити можна, але при наступній зміні режиму налаштування знову вертається до типового значення.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000i AC2729/10 Очищувач і зволожувач повітря
Date of Use 2022-06-30
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000i AC2729/10 Очищувач і зволожувач повітря
Date of Use 2022-06-30
goranua
29/07/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Якісно очищає повітря
Живимо в домі де йде ремонт - після того як придбали очищувач - сон та самопочуття значно покращилося.
Плюсы
Чудово працює, повністю безшумно
Минусы
Немає можливості по графіку вимикати світлову підсвітку на ніч. Якщо світло блимає - вона також завжди вмикається та досить яскрава.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000i AC2729/10 Очищувач і зволожувач повітря
Date of Use 2022-06-29
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000i AC2729/10 Очищувач і зволожувач повітря
Date of Use 2022-06-29
Показатель CADR: протестирован независимой организацией в соответствии с GB/T 18801-2015
В помещении площадью 20 м²; гипотетическое время, указанное для одного сеанса очистки из следующего расчета: показатель CADR, 250 м³/ч разделить на объем помещения 48 м³ (при условии, что площадь помещения равна 20 м², а высота потолка — 2,4 м).
Уровень увлажнения: протестирован в соответствии с GB/T 23332 во внутренней камере для климатических испытаний Philips в 2017 году. Размер камеры составляет 25 м², начальная температура — 20 ±2 °C, относительная влажность — 30 ±3 %.
Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов проведено организацией Airmid Healthgroup Ltd.; в воздухе камеры 28,5 м³ содержался вирус гриппа рода А (H1N1).
Предотвращает образования белого налета и мокрых пятен: тестирование независимого исследовательского центра "Determination of deposition of minerals from liquid droplets on furniture" (Определение осадка минеральных веществ из капель воды на мебели), стандарт DIN 44973, IUTA e.V., проверка оседания минеральных веществ, содержащихся в каплях жидкости, на мебели в течение 3 часов.
Профессиональный датчик: по сравнению с датчиком Grim и промышленным инфракрасным датчиком.
Удаление бактерий: протестировано Институтом контрольно-измерительных и тестовых технологий Шанхая (SIMT) в камере 30 м3 в соответствии с GB21551.3-2010. Для тестирования использован штамм Staphylococcus albsp 8032.
Рассчитано с учетом стандарта NRCC-54013 по показателю CADR (с использованием сигаретного дыма), протестировано в соответствии с GB/T18801-2015.
Концентрация бактерий в воздухе зависит от различных факторов, включая вентиляцию, размер и планировку помещения.
Результаты получены на основе тестирования распространения бактерии Staphylococcus Albus из прибора. Во время тестирования в резервуар для воды была добавлена стерилизованная вода с указанной бактерией (фильтры — при наличии — были извлечены из прибора).
Протестировано в 2017 году сторонней лабораторией посредством распыления хлористого натрия (размер частиц равен 3 нм в соответствии с DIN71460-1).
Протестировано в 2017 году сторонней лабораторией с использованием фильтрующего материала при скорости 5,33 см/с (1-кратная фильтрация).
Очистители воздуха Philips имеют более высокий показатель эффективности очистки воздуха (CADR) и более энергоэффективны с фильтром NanoProtect HEPA, чем с фильтром HEPA H13; протестировано согласно стандарту GB/T 18801
На основании тестирования проходящего через фильтр воздуха. Тест проведен независимой лабораторией посредством распыления хлористого натрия