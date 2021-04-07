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Расширенная гарантия 3 года
Совместимо с сериями 1000i и 2000i
В комплекте: 1 фильтр
Срок службы 2 года
Оригинальный фильтр Philips
Сменные фильтры для очистителей воздуха Philips 2 в 1 серий 1000i и 2000i: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Модель очистителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.
Фильтры обеспечивают эффективную работу до 2 лет (2),чтобы вы тратили меньше денег и времени на замену.
Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.
3.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Kosmykov
07/04/2021
Україна
Отличный фильтр
Отлично очищает воздух, хорошо чувствуется когда приходишь из очищенной комнаты
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect
Petro P
28/01/2025
Україна
Нема в наявності
Купив пристрій, але фільтра в наявності вже нема пів року Коли буде в наявності?
Этот отзыв про Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect
Этот отзыв про Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect
(1) Из воздуха, который проходит через фильтр; протестировано согласно стандарту DIN71460 с аэрозольными частицами хлорида натрия размером 0,003 мкм и 0,3 мкм, институт iUTA
(2) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.