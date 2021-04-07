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Все серии

  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 1000i и 2000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 1000i и 2000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 1000i и 2000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 1000i и 2000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 1000i и 2000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 1000i и 2000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 1000i и 2000i
  • Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 1000i и 2000i

Серии 1000i и 2000i 2 в 1Фильтр HEPA NanoProtect

FY1410/30

3
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 1000i и 2000i
Оригинальные сменные фильтры для очистителя воздуха 2 в 1: HEPA NanoProtect для очистки от загрязнителей, вирусов, аллергенов и бактерий
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Совместимые продукты
Серия 2000i

Серия 2000i
Климатический комплекс

AC2729/10

Серия 2000i

Серия 2000i
Климатический комплекс

AC2729/13

Эффективно задерживает 99,97 % наночастиц (1)

Оригинальный фильтр для очистителя воздуха 2 в 1 1000i и 2000i

  • Совместимо с сериями 1000i и 2000i

  • В комплекте: 1 фильтр

  • Срок службы 2 года

  • Оригинальный фильтр Philips

Совместимо с устройствами Philips серий 1000i и 2000i

Совместимо с устройствами Philips серий 1000i и 2000i

Сменные фильтры для очистителей воздуха Philips 2 в 1 серий 1000i и 2000i: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Модель очистителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.

Длительный срок службы фильтра до 2 лет

Длительный срок службы фильтра до 2 лет

Фильтры обеспечивают эффективную работу до 2 лет (2),чтобы вы тратили меньше денег и времени на замену.

Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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3.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2

07/04/2021

Україна

Україна

Отличный фильтр

Отлично очищает воздух, хорошо чувствуется когда приходишь из очищенной комнаты

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect

28/01/2025

Україна

Україна

Нема в наявності

Купив пристрій, але фільтра в наявності вже нема пів року Коли буде в наявності?

Этот отзыв про Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect

Этот отзыв про Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect

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      Примечания

      1. (1) Из воздуха, который проходит через фильтр; протестировано согласно стандарту DIN71460 с аэрозольными частицами хлорида натрия размером 0,003 мкм и 0,3 мкм, институт iUTA

      2. (2) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.