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    Genuine replacement filter

    NanoProtect HEPA

    FY1410/30
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Надежная защита для лучшей работы Надежная защита для лучшей работы Надежная защита для лучшей работы
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      Genuine replacement filter NanoProtect HEPA

      FY1410/30
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Надежная защита для лучшей работы

      Технология NanoProtect HEPA гарантирует защиту от вирусов, бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных. Узнать обо всех преимуществах

      Genuine replacement filter NanoProtect HEPA

      Надежная защита для лучшей работы

      Технология NanoProtect HEPA гарантирует защиту от вирусов, бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных. Узнать обо всех преимуществах

      Надежная защита для лучшей работы

      Технология NanoProtect HEPA гарантирует защиту от вирусов, бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных. Узнать обо всех преимуществах

      Genuine replacement filter NanoProtect HEPA

      Надежная защита для лучшей работы

      Технология NanoProtect HEPA гарантирует защиту от вирусов, бактерий, пыльцы, пыли, частиц PM2.5, перхоти домашних животных. Узнать обо всех преимуществах

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        Genuine replacement filter

        Genuine replacement filter

        NanoProtect HEPA

        Итого:

        Надежная защита для лучшей работы

        Оригинальный фильтр Philips идеально подходит для использования

        • До 24 месяцев службы
        • Фильтр улавливает 99,97% частиц размером 0,003 мкм
        Идеально подходит для достижения стабильного уровня эффективной работы

        Идеально подходит для достижения стабильного уровня эффективной работы

        Оригинальный фильтр Philips был разработан вместе с самим устройством, чтобы обеспечить идеальную совместимость, которая гарантирует непрерывную бесперебойную работу устройства.

        Фильтры Philips гарантируют эффективную работу устройства

        Фильтры Philips гарантируют эффективную работу устройства

        Перед выпуском с завода воздушные фильтры Philips проходят ряд обязательных и строгих проверок. Они проходят строгие испытания на прочность и долговечность с целью непрерывной работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Наши фильтры предназначены для обеспечения максимальной производительности вашего очистителя Philips до последнего дня срока службы фильтра.

        Фильтр NanoProtect HEPA очищает быстрее по сравнению с моделью H13 (4)

        Фильтр NanoProtect HEPA очищает быстрее по сравнению с моделью H13 (4)

        Волокна с низким сопротивлением в фильтре NanoProtect HEPA обеспечивают максимальный уровень циркуляции воздуха. Электростатический заряд притягивает мельчайшие частицы размером 0,003 микрон с эффективностью 99,98%, что позволяет фильтру очищать воздух быстрее, чем при использовании модели HEPA H13, применяемой в сфере медицины (4).

        Удаляет до 99,9% вирусов

        Удаляет до 99,9% вирусов

        Очиститель задерживает аэрозольные частицы, включая содержащие респираторные вирусы. Независимое тестирование показало, что фильтр задерживает до 99,9% содержащихся в воздухе вирусов и аэрозольных частиц. Также протестировано на защиту от коронавируса (8).

        До 24 месяцев использования

        До 24 месяцев использования

        Фильтр NanoProtect HEPA от Philips обеспечивает постоянную защиту и гарантирует оптимальную фильтрацию до 2 лет использования (1).

        Следите за интеллектуальным индикатором состояния фильтра на вашем устройстве

        Следите за интеллектуальным индикатором состояния фильтра на вашем устройстве

        Устройство Philips сообщает, когда нужно выполнить чистку фильтра предварительной очистки либо заменить фильтр. Это займет меньше минуты. Простота обслуживание устройства гарантирует, что вы всегда будете наслаждаться чистым и безопасным воздухом.

        Подключитесь к устройству и отслеживайте его состояние через приложение

        Подключитесь к устройству и отслеживайте его состояние через приложение

        Отслеживайте срок службы и состояние фильтра в любое время и в любом месте с приложением Clean Home+ (2). Получайте уведомления, когда пришло время сменить фильтр, заказывайте сменный фильтр прямо через приложение (3).

        • Рабочие параметры

          Вес изделия
          0,29 kg
          Размер упаковки (Д x Ш x В)
          55*290*375 mm
          Размеры изделия (ДхШхВ)
          28*275*360 mm
          Цвет
          Белый, серый
          Вес, включая упаковку
          0,439 kg
          Фильтрация частиц
          99,97% при размере 0,003 мкм
          Фильтрация аллергенов
          99,99%
          Фильтрация вирусов и аэрозолей
          99,9%

        • Замена

          Для очистителей воздуха Philips
          AC1213, AC1214, AC1215, AC1217, AC2729

        • Техническое обслуживание

          Промывание водой
          Нет
          Чистка с помощью щетки
          Нет
          Чистка химическими средствами
          Нет

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            Риски, связанные с продуктом
            • (1) Рекомендуемый срок службы рассчитывается на основе среднего времени использования устройства Philips и данных ВОЗ об уровне загрязнения окружающей среды. Фактический срок службы зависит от условий и частоты использования.
            • (2) Применимо только к некоторым моделям с возможностью подключения
            • (3) Применимо только для стран с доступным магазином Philips
            • (4) Материал фильтра NanoProtect HEPA оказывает более низкое сопротивление воздушному потоку по сравнению с материалом фильтра HEPA H13, что позволяет очистителю воздуха Philips с NanoProtect обеспечивать более высокую скорость подачи чистого воздуха (CADR), чем с сертифицированным фильтром HEPA H13 аналогичного размера.
            • (5) На основании данных проходящего через фильтр воздуха; для испытания iUTA, выполненного согласно DIN71460-1, использовался аэрозоль NaCl.
            • (6) В зависимости от фильтра, используемого с очистителем Philips AC1711 или 1715
            • (7) Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов проведено организацией Airmid Healthgroup Ltd.; в воздухе камеры 28,5 м³ содержался вирус гриппа рода А (H1N1).
            • (8) Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов выполнялось в независимой лаборатории; в камере для тестирования находились аэрозольные частицы птичьего коронавируса (IBV), фильтрация производилась через фильтр Philips HEPA NanoProtect.

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