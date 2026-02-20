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Увлажнители и очистители воздуха
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Серия 2000i Климатический комплекс
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AC2729/10
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Certificate Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier - English (US)
Quick start guide Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier AC2729/10 - English (US)
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Какие фильтры используются в очистителе воздуха Philips
Индикатор PM2.5 на очистителе воздуха Philips
Сети Wi-Fi, совместимые с сетевым очистителем воздуха Philips
Можно ли выключить Wi-Fi на очистителе и увлажнителе воздуха Philips?
Что означают индикаторы и коды ошибки на очистителе воздуха Philips?
Как хранить увлажнитель воздуха/климатический комплекс
Очиститель и увлажнитель 2 в 1 2000iУвлажняющий фильтр
Серии 1000i и 2000i 2 в 1Фильтр HEPA NanoProtect
Не удается активировать функции очистителя воздуха
Постоянно горит или мигает индикатор на очистителе воздуха Philips
Очиститель воздуха Philips не улучшает качество воздуха
Не могу подключить очиститель воздуха Philips к приложению
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