Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2000i

Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего прибора и обеспечит стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая выпускает невидимый человеческому глазу водяной пар, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99 % меньше бактерий (1)