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Все серии

  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425

Очиститель и увлажнитель 2 в 1 2000iУвлажняющий фильтр

FY2425/30

Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2000i

Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего прибора и обеспечит стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая выпускает невидимый человеческому глазу водяной пар, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99 % меньше бактерий (1)

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Совместимые продукты

Серия 2000i

Серия 2000i
Климатический комплекс

AC2729/10

Серия 2000i

Серия 2000i
Климатический комплекс

AC2729/13

Технология NanoCloud и гигиеничное увлажнение

Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2000i

  • Простая очистка

  • Совместим с AC2729/50, AC2729/51

  • Срок службы 6 месяцев

  • Оригинальный фильтр Philips

Совместимо с Philips 2 в 1 серии 2000i

Совместимо с Philips 2 в 1 серии 2000i

Сменные фильтры для климатических комплексов 2 в 1 Philips серии 2000i: AC2721, AC2726, AC2729. Модель очистителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.

Длительный срок службы фильтра до 6 месяцев

Длительный срок службы фильтра до 6 месяцев

Фильтры обеспечивают эффективную работу до 6 месяцев (1),чтобы вы тратили меньше денег и времени на замену.

Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.

Технические характеристики

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Примечания

  1. (1) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.

  2. (2) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для снижения скорости распространения бактерий, согласно тестам в независимой лаборатории