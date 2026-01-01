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FY2425/30
Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2000i
Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего прибора и обеспечит стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая выпускает невидимый человеческому глазу водяной пар, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99 % меньше бактерий (1)
Простая очистка
Совместим с AC2729/50, AC2729/51
Срок службы 6 месяцев
Оригинальный фильтр Philips
Сменные фильтры для климатических комплексов 2 в 1 Philips серии 2000i: AC2721, AC2726, AC2729. Модель очистителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.
Фильтры обеспечивают эффективную работу до 6 месяцев (1),чтобы вы тратили меньше денег и времени на замену.
Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
Отзывы
(1) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.
(2) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для снижения скорости распространения бактерий, согласно тестам в независимой лаборатории