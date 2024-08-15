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AC3420/10
Чистый воздух и идеальная влажность всего за несколько минут
Устраняйте загрязнители и увлажняйте воздух с нашим устройством 2 в 1. Пусть воздух у вас дома будет свежим, чистым и достаточно влажным. Элегантный дизайн, удобное управление через приложение и гигиеничное увлажнение делают его идеальным решением для установки в детской комнате или дома у людей с чувствительной дыхательной системой.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Умный климатический комплекс 2 в 1
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Поток воздуха, проходящий через это устройство, попадает во все уголки помещения, обеспечивая скорость очистки с показателем CADR 300 м³/ч. Оно легко очистит воздух даже в больших помещениях до 78 м² (1), а очистка воздуха в комнате площадью 20 м² займет менее 10 минут (2).
3-слойная система фильтрации — фильтр предварительной очистки, HEPA NanoProtect и фильтр с активированным углем — задерживает 99,97 % частиц размером до 0,003 мкм (3), что даже меньше, чем самые крошечные частицы известных вирусов!
Забудьте о симптомах, вызванных сухим воздухом, таких как сухая кожа, обветренные губы, а также зуд в носу и горле, с быстрым увлажнением до 650 мл/ч (4). Устройство определяет влажность и автоматически регулирует скорость увлажнения.
Ни одна технология не подает более чистый водяной пар, чем NanoCloud. Мельчайшие частицы пара невидимы невооруженному глазу, а бактериям и осадочным частицам очень сложно с ними связаться. На 99,9 % меньше бактерий, чем у обычных ультразвуковых увлажнителей, попадает в воздух при увлажнении, а еще его можно использовать с водопроводной водой. (5)
Задерживает 99,9 % содержащихся в воздухе вирусов и бактерий. Протестировано в сторонней лаборатории на вирусе гриппа H1N1 (6), бактерии стафилококка (7) и 99,97 процента вируса SARS-CoV-2, который является причиной COVID-19 (8).
Наслаждайтесь крепким сном с нашим инновационным очистителем воздуха. В ночном режиме он работает при уровне шума всего 16,5 дБ (9), что даже тише, чем общение шепотом. Подсветку дисплея также можно приглушить, чтобы снизить уровень освещенности в помещении.
Свежий и чистый воздух при минимальном энергопотреблении. При максимальной мощности очиститель воздуха потребляет всего 43 Вт, что меньше, чем обычная лампа накаливания.
Технология AeraSense сканирует воздух 1000 раз в секунду для обнаружения вредных загрязнителей, а затем выбирает оптимальный режим работы устройства. Качество воздуха (концентрация PM2.5) отображается в реальном времени наряду с текущим уровнем влажности.
Выполните сопряжение очистителя воздуха с приложением Air+ и отслеживайте качество воздуха в помещении и на улице, а также управляйте устройством дистанционно. Выберите режим Auto+ в приложении, и технология ИИ адаптирует работу устройства под ваши задачи, обеспечивая минимальный уровень шума и энергопотребления.
Слой с активированным углем устраняет неприятные запахи и задерживает >90 % газообразных загрязнителей, которые вредят качеству воздуха в помещении (10): NO2 от фабрик и выхлопных газов, а также толуол и ЛОС от краски, моющих средств и мебели. Безопасно и эффективно: без ионизации или выброса в воздух химикатов и озона.
Дышите с комфортом без регулярного пополнения резервуара. Благодаря большому резервуару для воды 3,2 л устройство обеспечит до 15 часов непрерывной работы.
Оригинальные фильтры обеспечат оптимальную работу в течение 1 года (11) для минимального обслуживания и затрат на покупку новых. Очиститель рассчитывает срок службы фильтра и оповещает, когда требуется замена.
Энергоэффективность
Обслуживание
Слои фильтра
Подключения
Вес и габариты
Производительность
Удобство использования
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