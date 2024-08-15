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    • Чистый воздух и идеальная влажность всего за несколько минут Чистый воздух и идеальная влажность всего за несколько минут Чистый воздух и идеальная влажность всего за несколько минут
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      PureProtect Water серии 3400 Умный климатический комплекс 2 в 1

      AC3420/10

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      Чистый воздух и идеальная влажность всего за несколько минут

      Устраняйте загрязнители и увлажняйте воздух с нашим устройством 2 в 1. Пусть воздух у вас дома будет свежим, чистым и достаточно влажным. Элегантный дизайн, удобное управление через приложение и гигиеничное увлажнение делают его идеальным решением для установки в детской комнате или дома у людей с чувствительной дыхательной системой.

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      PureProtect Water серии 3400 Умный климатический комплекс 2 в 1

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      PureProtect Water серии 3400
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      PureProtect Water серии 3400

      Умный климатический комплекс 2 в 1

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      Чистый воздух и идеальная влажность всего за несколько минут

      Органичное и гигиеничное увлажнение воздуха

      • Очищает воздух в помещениях до 78 м²
      • Фильтр HEPA и угольный фильтр
      • Увлажнение 650 мл/ч
      • Резервуар для воды 3,2 л
      Тщательно очистит воздух в помещениях до 78 м²

      Тщательно очистит воздух в помещениях до 78 м²

      Поток воздуха, проходящий через это устройство, попадает во все уголки помещения, обеспечивая скорость очистки с показателем CADR 300 м³/ч. Оно легко очистит воздух даже в больших помещениях до 78 м² (1), а очистка воздуха в комнате площадью 20 м² займет менее 10 минут (2).

      3-слойная фильтрация HEPA задерживает 99,97 % мельчайших частиц

      3-слойная фильтрация HEPA задерживает 99,97 % мельчайших частиц

      3-слойная система фильтрации — фильтр предварительной очистки, HEPA NanoProtect и фильтр с активированным углем — задерживает 99,97 % частиц размером до 0,003 мкм (3), что даже меньше, чем самые крошечные частицы известных вирусов!

      Автоматическое увлажнение до 650 мл/ч

      Автоматическое увлажнение до 650 мл/ч

      Забудьте о симптомах, вызванных сухим воздухом, таких как сухая кожа, обветренные губы, а также зуд в носу и горле, с быстрым увлажнением до 650 мл/ч (4). Устройство определяет влажность и автоматически регулирует скорость увлажнения.

      Гигиеничное увлажнение с технологией NanoCloud

      Гигиеничное увлажнение с технологией NanoCloud

      Ни одна технология не подает более чистый водяной пар, чем NanoCloud. Мельчайшие частицы пара невидимы невооруженному глазу, а бактериям и осадочным частицам очень сложно с ними связаться. На 99,9 % меньше бактерий, чем у обычных ультразвуковых увлажнителей, попадает в воздух при увлажнении, а еще его можно использовать с водопроводной водой. (5)

      Эффективно задерживает частицы вирусов в воздухе, таких как H1N1 (грипп)

      Эффективно задерживает частицы вирусов в воздухе, таких как H1N1 (грипп)

      Задерживает 99,9 % содержащихся в воздухе вирусов и бактерий. Протестировано в сторонней лаборатории на вирусе гриппа H1N1 (6), бактерии стафилококка (7) и 99,97 процента вируса SARS-CoV-2, который является причиной COVID-19 (8).

      Ночной режим для максимально тихой работы

      Ночной режим для максимально тихой работы

      Наслаждайтесь крепким сном с нашим инновационным очистителем воздуха. В ночном режиме он работает при уровне шума всего 16,5 дБ (9), что даже тише, чем общение шепотом. Подсветку дисплея также можно приглушить, чтобы снизить уровень освещенности в помещении.

      Энергопотребление ниже, чем у лампы накаливания

      Энергопотребление ниже, чем у лампы накаливания

      Свежий и чистый воздух при минимальном энергопотреблении. При максимальной мощности очиститель воздуха потребляет всего 43 Вт, что меньше, чем обычная лампа накаливания.

      Распознает угрозы и адаптируется к текущему качеству воздуха в помещении

      Распознает угрозы и адаптируется к текущему качеству воздуха в помещении

      Технология AeraSense сканирует воздух 1000 раз в секунду для обнаружения вредных загрязнителей, а затем выбирает оптимальный режим работы устройства. Качество воздуха (концентрация PM2.5) отображается в реальном времени наряду с текущим уровнем влажности.

      Управляйте очистителем воздуха откуда угодно в приложении Philips Air+

      Управляйте очистителем воздуха откуда угодно в приложении Philips Air+

      Выполните сопряжение очистителя воздуха с приложением Air+ и отслеживайте качество воздуха в помещении и на улице, а также управляйте устройством дистанционно. Выберите режим Auto+ в приложении, и технология ИИ адаптирует работу устройства под ваши задачи, обеспечивая минимальный уровень шума и энергопотребления.

      Задерживает неприятные запахи и газообразные загрязнители

      Задерживает неприятные запахи и газообразные загрязнители

      Слой с активированным углем устраняет неприятные запахи и задерживает >90 % газообразных загрязнителей, которые вредят качеству воздуха в помещении (10): NO2 от фабрик и выхлопных газов, а также толуол и ЛОС от краски, моющих средств и мебели. Безопасно и эффективно: без ионизации или выброса в воздух химикатов и озона.

      Резервуар для воды 3,2 л для непрерывного увлажнения в течение 15 часов

      Резервуар для воды 3,2 л для непрерывного увлажнения в течение 15 часов

      Дышите с комфортом без регулярного пополнения резервуара. Благодаря большому резервуару для воды 3,2 л устройство обеспечит до 15 часов непрерывной работы.

      Долговечный фильтр со сроком службы до 1 года

      Долговечный фильтр со сроком службы до 1 года

      Оригинальные фильтры обеспечат оптимальную работу в течение 1 года (11) для минимального обслуживания и затрат на покупку новых. Очиститель рассчитывает срок службы фильтра и оповещает, когда требуется замена.

      • Энергоэффективность

        Максимальное энергопотребление
        43  W
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 2  W

      • Обслуживание

        Обслуживание
        Гарантия 2 года
        Фильтры: с активированным углем и HEPA­
        FY3400/30, до 1 года
        Увлажняющий фильтр
        FY3401/00, до 6 месяцев

      • Слои фильтра

        Угольный фильтр
        Да
        Фильтр HEPA
        Да
        Фильтр предварительной очистки
        Да

      • Подключения

        Приложение, подключается через Wi-Fi
        Приложение Air+
        Совместимость со смартфонами
        Устройства iPhone и Android
        Голосовое управление
        Нет
        Удаленное составление расписания
        Да (в приложении)

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        52 * 28,5 * 28,5  mm
        Вес изделия
        6,5  kg
        Цвет
        Белый

      • Производительность

        CADR (частицы, GB/T)
        300  m³/h
        Датчик (-и) качества воздуха
        PM2.5, температура, влажность
        Фильтрация частиц
        99,97% при размере 0,003 мкм
        Размер помещения (NRCC)
        78 м²
        Эффективность увлажнения
        650 мл/ч

      • Удобство использования

        Мин. уровень шума (ночной режим)
        16,5  dB
        Макс. уровень шума (турборежим)
        51  dB
        Автоматический режим
        Да
        Длина шнура
        1,8  m
        Ночной режим
        Да
        Отчеты о качестве воздуха
        Световое кольцо, числовые
        Автоматическое приглушение дисплея
        Да
        Объем резервуара для воды
        3,2 л
        Блокировка от детей
        Да
        Ночная подсветка
        Да
        Ручная скорость работы вентилятора
        Да (5 уровней)

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      • (1) Показатель CADR протестирован согласно стандарту GB/T18801-2022. Область эффективной очистки рассчитана по стандарту NRCC-54013.
      • (2) Рассчитано: комната 48 м³, CADR 300 м³/ч
      • (3) Из воздуха, который проходит через фильтр; протестировано согласно стандарту DIN71460 с аэрозольными частицами хлорида натрия размером 0,003 мкм и 0,3 мкм, iUTA
      • (4) Протестировано CVC согласно стандарту GB/T 23332-2018. Изначальная температура 23±2 °C и относительная влажность 30±2 % RH
      • (5) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями без дополнительной технологии ингибирования активности бактерий; согласно тестированию в сторонней лаборатории
      • (6) Тестирование эффективности сокращения концентрации микробов в Airmid Healthgroup Ltd. на вирусе гриппа (H1N1) в камере для тестирования объемом 28,5 м³, 30–40 мин в турборежиме
      • (7) Протестировано согласно стандарту GB21551.3-2010 на бактериях S. Albus, камера 30 м³, 1 ч, турборежим, сторонняя лаборатория
      • (8) Тестирование эффективности сокращения концентрации микробов в Antimikrop на вирусе SARS-CoV-2 в камере для тестирования объемом 30 м³, 1 ч в турборежиме.
      • (9) Звуковое давление, IEC 60704, на расстоянии 1,5 м.
      • (10) Тестирование в сторонней лаборатории согласно стандарту GB/T 18801-2022 с TVOC (ЛОС), толуолом и NO2: комната 30 м³, турборежим в течение 2 ч.
      • (11) Срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.
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