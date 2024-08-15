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FY3400/30
Оригинальный фильтр для очистителя воздуха PureProtect 3400
Оригинальный сменный фильтр 3 в 1 для вашего климатического комплекса 2 в 1: HEPA NanoProtect, фильтр с активированным углем и фильтр предварительной очистки защитят вас от загрязнителей, пыльцы, пыли, перхоти животных и вирусов.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Фильтр HEPA NanoProtect
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Сменный фильтр для климатических комплексов 2 в 1 Philips PureProtect серии 3400: AC3420 и AC3421. Модель очистителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.
Фильтры обеспечивают оптимальный результат фильтрации до 1 года (2) для экономии времени и денег. Для более эффективной фильтрации регулярно очищайте фильтр предварительной очистки пылесосом.
Оригинальный фильтр Philips предназначен для идеальной совместимости с вашим устройством. Для оптимального результата всегда используйте только оригинальные фильтры Philips.
3-слойная система фильтрации — фильтр предварительной очистки, HEPA NanoProtect и фильтр с активированным углем — задерживает 99,97 % частиц размером до 0,003 мкм (1), защищая вас от загрязнителей, вирусов, аллергенов, бактерий и неприятных запахов.
Устройство Philips оповестит вас, когда придет время заменить фильтр, с помощью индикации на дисплее. Обслуживание не отнимет у вас много сил и займет менее минуты.
Подключите устройство к приложению Air+ и отслеживайте состояние фильтра, а также легко заказывайте сменные фильтры, когда это необходимо.
В комплекте
Слои фильтра
Вес и габариты
Замена
Производительность
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