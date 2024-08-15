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    • Оригинальный увлажняющий фильтр для PureProtect 3400 Оригинальный увлажняющий фильтр для PureProtect 3400 Оригинальный увлажняющий фильтр для PureProtect 3400
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      PureProtect Water серии 3400 Увлажняющий фильтр

      FY3401/00

      Общая оценка / 5
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      Оригинальный увлажняющий фильтр для PureProtect 3400

      Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего устройства, обеспечив стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая предусматривает выделение наномолекул чистейшего водяного пара, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99,9% меньше бактерий (1)

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      PureProtect Water серии 3400 Увлажняющий фильтр

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      PureProtect Water серии 3400
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      PureProtect Water серии 3400

      Увлажняющий фильтр

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      Оригинальный увлажняющий фильтр для PureProtect 3400

      Технология NanoCloud: гигиеничное увлажнение

      • Совместимо с серией 3400
      • До 6 месяцев службы
      • Технология NanoCloud
      • Оригинальный фильтр Philips
      Совместимость с PureProtect Water, серия 3400

      Совместимость с PureProtect Water, серия 3400

      Сменный увлажняющий фильтр для климатических комплексов 2 в 1 Philips PureProtect серии 3400: AC3420 и AC3421. Модель очистителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.

      До 6 месяцев использования

      До 6 месяцев использования

      Этот увлажняющий фильтр обеспечивает стабильную защиту и гарантирует оптимальную фильтрацию на срок до 6 месяцев (2).

      Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

      Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

      Оригинальный фильтр Philips предназначен для идеальной совместимости с вашим устройством. Для оптимального результата всегда используйте только оригинальные фильтры Philips.

      Гигиеничное увлажнение с технологией NanoCloud

      Гигиеничное увлажнение с технологией NanoCloud

      NanoCloud подает через отверстие мельчайшие частицы водяного пара, невидимые невооруженному глазу. На 99,9 % меньше бактерий, чем у обычных ультразвуковых увлажнителей, попадает в воздух при увлажнении, а еще его можно использовать с водопроводной водой. (1)

      Подключитесь к приложению Air+ ­для еще большего удобства

      Подключитесь к приложению Air+ ­для еще большего удобства

      Подключите устройство к приложению Air+ ­и легко заказывайте сменные фильтры, когда это необходимо.

      • В комплекте

        Увлажняющий фильтр
        Фильтр, 1 шт.

      • Вес и габариты

        Размер упаковки (Д x Ш x В)
        14,1 * 20,6 * 20,6  mm
        Вес, включая упаковку
        0,25  kg

      • Замена

        Для климатических комплексов Philips 2 в 1
        AC3420, AC3421

      Badge-D2C

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      • (1) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями без дополнительной технологии ингибирования активности бактерий; согласно тестированию в сторонней лаборатории
      • (2) Срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.
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