Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
FY3401/00
Оригинальный увлажняющий фильтр для PureProtect 3400
Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего устройства, обеспечив стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая предусматривает выделение наномолекул чистейшего водяного пара, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99,9% меньше бактерий (1)Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Увлажняющий фильтр
итого
recurring payment
Сменный увлажняющий фильтр для климатических комплексов 2 в 1 Philips PureProtect серии 3400: AC3420 и AC3421. Модель очистителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.
Этот увлажняющий фильтр обеспечивает стабильную защиту и гарантирует оптимальную фильтрацию на срок до 6 месяцев (2).
Оригинальный фильтр Philips предназначен для идеальной совместимости с вашим устройством. Для оптимального результата всегда используйте только оригинальные фильтры Philips.
NanoCloud подает через отверстие мельчайшие частицы водяного пара, невидимые невооруженному глазу. На 99,9 % меньше бактерий, чем у обычных ультразвуковых увлажнителей, попадает в воздух при увлажнении, а еще его можно использовать с водопроводной водой. (1)
Подключите устройство к приложению Air+ и легко заказывайте сменные фильтры, когда это необходимо.
В комплекте
Вес и габариты
Замена
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.