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Позаботьтесь о том, чем вы дышите
Климатический комплекс Philips 2 в 1: высокая эффективность и удобство использования. Работает как очиститель и увлажнитель воздуха либо в режиме без увлажнения при снятом резервуаре для воды. Тщательно очищает воздух в больших помещениях и устраняет 99,97 % загрязнителей и 99 % частиц формальдегида. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Позаботьтесь о том, чем вы дышите
Климатический комплекс Philips 2 в 1: высокая эффективность и удобство использования. Работает как очиститель и увлажнитель воздуха либо в режиме без увлажнения при снятом резервуаре для воды. Тщательно очищает воздух в больших помещениях и устраняет 99,97 % загрязнителей и 99 % частиц формальдегида. Узнать обо всех преимуществах
Позаботьтесь о том, чем вы дышите
Климатический комплекс Philips 2 в 1: высокая эффективность и удобство использования. Работает как очиститель и увлажнитель воздуха либо в режиме без увлажнения при снятом резервуаре для воды. Тщательно очищает воздух в больших помещениях и устраняет 99,97 % загрязнителей и 99 % частиц формальдегида. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Позаботьтесь о том, чем вы дышите
Климатический комплекс Philips 2 в 1: высокая эффективность и удобство использования. Работает как очиститель и увлажнитель воздуха либо в режиме без увлажнения при снятом резервуаре для воды. Тщательно очищает воздух в больших помещениях и устраняет 99,97 % загрязнителей и 99 % частиц формальдегида. Узнать обо всех преимуществах
Климатический комплекс 2 в 1
Итого:
Он отправляет мощный поток чистого воздуха во все уголки помещения, обеспечивая показатель CADR (эффективность очистки воздуха) 505 м3/ч (1), тщательно очищая воздух в помещениях площадью до 131 м2 (2) и защищая вас от бактерий, вирусов, пыльцы, пыли, перхоти животных, пылевых клещей, вредных газов, таких как формальдегид, неприятных запахов и прочих загрязняющих веществ.
Только очистители воздуха Philips обеспечивают фильтрацию с NanoProtect HEPA, фильтром с активированным углем и фильтром предварительной очистки, удаляя до 99,97 % частиц размером до 0,003 мкм (3). Технология NanoProtect HEPA не только задерживает загрязняющие вещества, но также притягивает их статическим электричеством, очищая воздух вдвое эффективнее, чем стандартный фильтр HEPA H13, при вдвое меньших энергозатратах (4).
Быстрое увлажнение до 650 мл/ч (5). Устройство распознает и автоматически адаптирует уровень влажности согласно выбранным вами настройкам. Функция увлажнения будет включаться при необходимости для достижения желаемого уровня влажности.
Профессиональный датчик AeraSense отслеживает качество воздуха 1000 раз в секунду, выявляя наличие в нем вредных загрязнителей и выбирая наиболее оптимальный режим работы. Устройство отображает уровень качества воздуха в режиме реального времени, а также концентрацию в нем аллергенов, частиц PM2.5 и уровень влажности.
Технология NanoCloud удаляет на 99 % больше бактерий по сравнению с ультразвуковыми увлажнителями (6). Благодаря естественному испарению воды она создает невидимую завесу из водяных наномолекул, предотвращая распространение бактерий и белых пятен на мебели (7).
Обновленная специальным фильтром с активированным углем система фильтрации легко разлагает формальдегид на безвредные вещества менее чем за 0,1 с. Система удаляет 99 % частиц формальдегида, обеспечивая высокий показатель FCADR 335 м3/ч (6), что в 10 раз выше, чем у решений без этой модификации. Она также эффективно устраняет вредные газы, например аммиак (NH3), сероводород (H2S) и ЛОС, которые образуют неприятный запах от домашних животных, туалета и человеческого тела.
Задерживает аэрозольные частицы, включая те, что могут содержать респираторные вирусы. Протестировано сторонней лабораторией с результатом 99 % удаления бактерий и вирусов, таких как H1N1, HcoV-229E и EV71.
В ночном режиме устройство работает тише, чем звуки шепота, при всего 15 дБ(А) (8) и автоматически отключает свою подсветку и дисплей. В автоматическом режиме уровень шума регулируется интеллектуальной системой.
Легко переключайтесь между режимами "2 в 1" и "Только очистка воздуха", снимая и повторно устанавливая резервуар для воды. Он предназначен для удобной эксплуатации и имеет емкость 4 л, что позволит реже пополнять его. Наполнить резервуар водой очень легко — просто налейте воду сверху, даже не открывая крышку.
Приложение Air+ предлагает ряд интеллектуальных функций, чтобы вы могли дышать чистым и свежим воздухом. Приложение отслеживает качество воздуха в помещении и на улице и позволяет управлять устройством с помощью цифрового пульта ДУ и удобного планировщика.
Благодаря энергоэффективной конструкции устройство использует не более 42 Вт для очистки и увлажнения воздуха — это даже меньше, чем у обычной лампы накаливания. В автоматическом режиме мотор работает только при необходимости, обеспечивая долговечность и экономию электричества.
Очистители воздуха Philips проходят 170 обязательных строгих тестов перед тем, как покинуть территорию фабрики. Они в том числе тестируются на прочность, чтобы обеспечивать непрерывную работу 24/7.
Вес и габариты
Дизайн и отделка
Простота использования
Энергоэффективность
Высокое качество
Подключения
Обслуживание
Режимы
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