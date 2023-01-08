Удаляет вредные газы, такие как формальдегид, NH3, H2S и ЛОС

Обновленная специальным фильтром с активированным углем система фильтрации легко разлагает формальдегид на безвредные вещества менее чем за 0,1 с. Система удаляет 99 % частиц формальдегида, обеспечивая высокий показатель FCADR 335 м3/ч (6), что в 10 раз выше, чем у решений без этой модификации. Она также эффективно устраняет вредные газы, например аммиак (NH3), сероводород (H2S) и ЛОС, которые образуют неприятный запах от домашних животных, туалета и человеческого тела.