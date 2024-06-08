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Очищает помещения площадью до 131 м2
505 м3/ч CADR и скор. потока 650 мл/ч
Удаляет формальдегид и другие газы
Подключается к WiFi; приложение Air+
Он отправляет мощный поток чистого воздуха во все уголки помещения, обеспечивая показатель CADR (эффективность очистки воздуха) 505 м3/ч (1), тщательно очищая воздух в помещениях площадью до 131 м2 (2) и защищая вас от бактерий, вирусов, пыльцы, пыли, перхоти животных, пылевых клещей, вредных газов, таких как формальдегид, неприятных запахов и прочих загрязняющих веществ.
Только очистители воздуха Philips обеспечивают фильтрацию с NanoProtect HEPA, фильтром с активированным углем и фильтром предварительной очистки, удаляя до 99,97 % частиц размером до 0,003 мкм (3). Технология NanoProtect HEPA не только задерживает загрязняющие вещества, но также притягивает их статическим электричеством, очищая воздух вдвое эффективнее, чем стандартный фильтр HEPA H13, при вдвое меньших энергозатратах (4).
Быстрое увлажнение до 650 мл/ч (5). Устройство распознает и автоматически адаптирует уровень влажности согласно выбранным вами настройкам. Функция увлажнения будет включаться при необходимости для достижения желаемого уровня влажности.
4.7
из 5
28
Отзывы
92%
рекомендуют этот продукт
Zosiya
08/06/2024
Україна
Проверенный покупатель
Очищувач має дуже класні функції
Очищувач і зволожувач повітря ми придбали тому що у сина зранку зажди була сухість в носі. Результат отримали вже на наступний ранок, скарг на сухість у носі не було, дуже ефективно очищає та зволожує повітря в квартирі. Рекомендую даний прилад усім людям, які проживають у приміщеннях з сухим повітрям.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»
Oksana 75
20/12/2023
Україна
Часть акции
Якість сну значно покращилася
Взимку повітря в квартирі значно сухіше і зʼявляється закладеність носу, погіршується сон, а в дитинки особливо. Зі зволожувачем дихати стало куди легше, а от функція очищення гарантує хорошу якість повітря і безпечне дихання. Дякую, задоволена вся родина
Плюсы
Всим задоволенні
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»
UlianaZ
20/12/2023
Україна
Часть акции
Сотрудник Philips
Швидка та якісна робота
[Employee of philipsglobal] Працюю швидко та якісно, очищає і зволожує одночасно. Керування максимально зручне через додаток. Має датчики якості, вологості та температури повітря. Рекомендую до покупки незамінний девайс у наш час!
Плюсы
Ефективність роботи
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»
1) Протестировано независимой лабораторией в соответствии с GB/T 18801-2022.
2) Рассчитано с учетом стандарта GB/T18801-2022 по показателю CADR (с использованием сигаретного дыма), протестировано в соответствии с GB/T18801-2022.
3) Протестировано сторонней лабораторией с использованием фильтрующего материала посредством распыления хлористого натрия (размер частиц равен 3 нм в соответствии с DIN71460-1).
4) Очистители воздуха Philips имеют более высокий показатель эффективности очистки воздуха (CADR) и более энергоэффективны с фильтром NanoProtect HEPA, чем с фильтром HEPA H13; протестировано согласно стандарту GB/T 18801.
5) Протестировано независимой лабораторией в соответствии с GB/T 23332-2018.
6) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителям воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для подавления распространения бактерий; протестировано независимой лабораторией.
7) По сравнению с ультразвуковыми увлажнителями. Отложение минералов на мебель было протестировано независимой лабораторией в течение 3 часов согласно стандарту DIN 44973, IUTA e.V.
8) Средний уровень шума, на основании GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1 - 2020, MOD). Уровень шума может меняться в зависимости от условий в помещении и местоположения устройства.