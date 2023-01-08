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    Series 3000

    Климатический комплекс 2 в 1

    AC3737
    Общая оценка / 5
    • Позаботьтесь о том, чем вы дышите Позаботьтесь о том, чем вы дышите Позаботьтесь о том, чем вы дышите
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      Series 3000 Климатический комплекс 2 в 1

      AC3737
      Общая оценка / 5

      Позаботьтесь о том, чем вы дышите

      Климатический комплекс Philips 2 в 1: высокая эффективность и удобство использования. Работает как очиститель и увлажнитель воздуха либо в режиме без увлажнения при снятом резервуаре для воды. Тщательно очищает воздух в больших помещениях и устраняет 99,97 % загрязнителей и 99 % частиц формальдегида. Узнать обо всех преимуществах

      Series 3000 Климатический комплекс 2 в 1

      Позаботьтесь о том, чем вы дышите

      Климатический комплекс Philips 2 в 1: высокая эффективность и удобство использования. Работает как очиститель и увлажнитель воздуха либо в режиме без увлажнения при снятом резервуаре для воды. Тщательно очищает воздух в больших помещениях и устраняет 99,97 % загрязнителей и 99 % частиц формальдегида. Узнать обо всех преимуществах

      Позаботьтесь о том, чем вы дышите

      Климатический комплекс Philips 2 в 1: высокая эффективность и удобство использования. Работает как очиститель и увлажнитель воздуха либо в режиме без увлажнения при снятом резервуаре для воды. Тщательно очищает воздух в больших помещениях и устраняет 99,97 % загрязнителей и 99 % частиц формальдегида. Узнать обо всех преимуществах

      Series 3000 Климатический комплекс 2 в 1

      Позаботьтесь о том, чем вы дышите

      Климатический комплекс Philips 2 в 1: высокая эффективность и удобство использования. Работает как очиститель и увлажнитель воздуха либо в режиме без увлажнения при снятом резервуаре для воды. Тщательно очищает воздух в больших помещениях и устраняет 99,97 % загрязнителей и 99 % частиц формальдегида. Узнать обо всех преимуществах

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        Series 3000

        Series 3000

        Климатический комплекс 2 в 1

        - {discount-value}

        Итого:

        Позаботьтесь о том, чем вы дышите

        Чистый воздух и оптимальный уровень влажности

        • Очищает помещения площадью до 131 м2
        • 505 м3/ч CADR и скорость потока 650 мл/ч
        • Удаляет формальдегид и другие газы
        • Подключается к WiFi; приложение Air+
        Тщательно очищает помещения площадью до 131 м2 (2)

        Тщательно очищает помещения площадью до 131 м2 (2)

        Он отправляет мощный поток чистого воздуха во все уголки помещения, обеспечивая показатель CADR (эффективность очистки воздуха) 505 м3/ч (1), тщательно очищая воздух в помещениях площадью до 131 м2 (2) и защищая вас от бактерий, вирусов, пыльцы, пыли, перхоти животных, пылевых клещей, вредных газов, таких как формальдегид, неприятных запахов и прочих загрязняющих веществ.

        Удаляет из воздуха до 99,97 % невидимых частиц

        Удаляет из воздуха до 99,97 % невидимых частиц

        Только очистители воздуха Philips обеспечивают фильтрацию с NanoProtect HEPA, фильтром с активированным углем и фильтром предварительной очистки, удаляя до 99,97 % частиц размером до 0,003 мкм (3). Технология NanoProtect HEPA не только задерживает загрязняющие вещества, но также притягивает их статическим электричеством, очищая воздух вдвое эффективнее, чем стандартный фильтр HEPA H13, при вдвое меньших энергозатратах (4).

        Автоматическое увлажнение до 650 мл/ч и 4 режима

        Автоматическое увлажнение до 650 мл/ч и 4 режима

        Быстрое увлажнение до 650 мл/ч (5). Устройство распознает и автоматически адаптирует уровень влажности согласно выбранным вами настройкам. Функция увлажнения будет включаться при необходимости для достижения желаемого уровня влажности.

        AeraSense точно распознает и отображает качество воздуха

        AeraSense точно распознает и отображает качество воздуха

        Профессиональный датчик AeraSense отслеживает качество воздуха 1000 раз в секунду, выявляя наличие в нем вредных загрязнителей и выбирая наиболее оптимальный режим работы. Устройство отображает уровень качества воздуха в режиме реального времени, а также концентрацию в нем аллергенов, частиц PM2.5 и уровень влажности.

        Технология NanoCloud: гигиеничное увлажнение без лишних усилий

        Технология NanoCloud: гигиеничное увлажнение без лишних усилий

        Технология NanoCloud удаляет на 99 % больше бактерий по сравнению с ультразвуковыми увлажнителями (6). Благодаря естественному испарению воды она создает невидимую завесу из водяных наномолекул, предотвращая распространение бактерий и белых пятен на мебели (7).

        Удаляет вредные газы, такие как формальдегид, NH3, H2S и ЛОС

        Удаляет вредные газы, такие как формальдегид, NH3, H2S и ЛОС

        Обновленная специальным фильтром с активированным углем система фильтрации легко разлагает формальдегид на безвредные вещества менее чем за 0,1 с. Система удаляет 99 % частиц формальдегида, обеспечивая высокий показатель FCADR 335 м3/ч (6), что в 10 раз выше, чем у решений без этой модификации. Она также эффективно устраняет вредные газы, например аммиак (NH3), сероводород (H2S) и ЛОС, которые образуют неприятный запах от домашних животных, туалета и человеческого тела.

        Доказанная эффективность против вирусов, протестировано на H1N1 и HCov-E229

        Доказанная эффективность против вирусов, протестировано на H1N1 и HCov-E229

        Задерживает аэрозольные частицы, включая те, что могут содержать респираторные вирусы. Протестировано сторонней лабораторией с результатом 99 % удаления бактерий и вирусов, таких как H1N1, HcoV-229E и EV71.

        Ночной режим для максимально тихой работы

        Ночной режим для максимально тихой работы

        В ночном режиме устройство работает тише, чем звуки шепота, при всего 15 дБ(А) (8) и автоматически отключает свою подсветку и дисплей. В автоматическом режиме уровень шума регулируется интеллектуальной системой.

        Съемный резервуар для воды 4 л для простого переключения режима

        Съемный резервуар для воды 4 л для простого переключения режима

        Легко переключайтесь между режимами "2 в 1" и "Только очистка воздуха", снимая и повторно устанавливая резервуар для воды. Он предназначен для удобной эксплуатации и имеет емкость 4 л, что позволит реже пополнять его. Наполнить резервуар водой очень легко — просто налейте воду сверху, даже не открывая крышку.

        Приложение Philips Air+: интеллектуальное решение для очистки воздуха

        Приложение Philips Air+: интеллектуальное решение для очистки воздуха

        Приложение Air+ предлагает ряд интеллектуальных функций, чтобы вы могли дышать чистым и свежим воздухом. Приложение отслеживает качество воздуха в помещении и на улице и позволяет управлять устройством с помощью цифрового пульта ДУ и удобного планировщика.

        Низкое потребление энергии

        Низкое потребление энергии

        Благодаря энергоэффективной конструкции устройство использует не более 42 Вт для очистки и увлажнения воздуха — это даже меньше, чем у обычной лампы накаливания. В автоматическом режиме мотор работает только при необходимости, обеспечивая долговечность и экономию электричества.

        Тщательно проверенное качество, которому можно доверять

        Тщательно проверенное качество, которому можно доверять

        Очистители воздуха Philips проходят 170 обязательных строгих тестов перед тем, как покинуть территорию фабрики. Они в том числе тестируются на прочность, чтобы обеспечивать непрерывную работу 24/7.

        • Вес и габариты

          Вес продукта
          7,5  кг
          Вес, включая упаковку
          9,79  кг
          Размеры продукта (ДхШхВ)
          291x291x747 мм
          Размеры упаковки (ДхШхВ)
          357x357x840 мм

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          Белый

        • Простота использования

          Длина шнура
          1,8 м
          Блокировка от детей
          Да
          Мин. уровень шума (ночной режим)
          15 дБ
          Макс. уровень шума (турборежим)
          55 дБ
          Планировщик (в приложении)
          Да
          Емкость съемного резервуара для воды
          4 л
          Пополнение напрямую через верхний резервуар для воды
          Да
          Управление индикаторами
          Да

        • Энергоэффективность

          Максимальное энергопотребление
          42 Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          &lt;2 Вт
          Напряжение
          220—240 В

        • Высокое качество

          CADR (частицы, GB/T)
          505 м3/ч
          CADR (формальдегид, GB/T)
          335 м3/ч
          Размер помещения (NRCC)
          до 131 м2
          Фильтрация частиц
          99,97% при размере 0,003 мкм
          Фильтрация аллергенов
          99,97%
          Фильтрация
          Фильтр HEPA, активный угольный фильтр, фильтр предварительной очистки
          Датчик (-и) качества воздуха
          Частицы PM2.5, влажность, температура
          Фильтрация вирусов и аэрозолей
          99,9%

        • Подключения

          Приложение, подключается через Wi-Fi
          Air+
          Совместимость со смартфонами
          Устройства iPhone и Android

        • Обслуживание

          NanoProtect HEPA
          FY3437 - 12 месяцев
          Увлажняющий фильтр
          FY3455 - 6 месяцев
          Обслуживание
          Гарантия 2 года

        • Режимы

          Автоматические режимы
          Да
          Спящий режим
          Да
          Turbo
          Да
          Режим 2 в 1
          Да
          Только очиститель
          Да
          Ручные режимы скорости
          2

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            • 1) Протестировано независимой лабораторией в соответствии с GB/T 18801-2022.
            • 2) Рассчитано с учетом стандарта GB/T18801-2022 по показателю CADR (с использованием сигаретного дыма), протестировано в соответствии с GB/T18801-2022.
            • 3) Протестировано сторонней лабораторией с использованием фильтрующего материала посредством распыления хлористого натрия (размер частиц равен 3 нм в соответствии с DIN71460-1).
            • 4) Очистители воздуха Philips имеют более высокий показатель эффективности очистки воздуха (CADR) и более энергоэффективны с фильтром NanoProtect HEPA, чем с фильтром HEPA H13; протестировано согласно стандарту GB/T 18801.
            • 5) Протестировано независимой лабораторией в соответствии с GB/T 23332-2018.
            • 6) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителям воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для подавления распространения бактерий; протестировано независимой лабораторией.
            • 7) По сравнению с ультразвуковыми увлажнителями. Отложение минералов на мебель было протестировано независимой лабораторией в течение 3 часов согласно стандарту DIN 44973, IUTA e.V.
            • 8) Средний уровень шума, на основании GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1 - 2020, MOD). Уровень шума может меняться в зависимости от условий в помещении и местоположения устройства.

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            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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