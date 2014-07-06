Отличное качество звука радиостанций DAB+ везде и всегда
Оцените безупречно чистое звучание портативного радиоприемника Philips AE5220 с поддержкой стандарта вещания DAB+. Классический настольный дизайн, предустановленные радиостанции DAB+ и FM, функция быстрого поиска станций DAB+ — этот радиоприемник станет идеальным спутником. Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отличное качество звука радиостанций DAB+ везде и всегда
Оцените безупречно чистое звучание портативного радиоприемника Philips AE5220 с поддержкой стандарта вещания DAB+. Классический настольный дизайн, предустановленные радиостанции DAB+ и FM, функция быстрого поиска станций DAB+ — этот радиоприемник станет идеальным спутником. Узнать обо всех преимуществах
Отличное качество звука радиостанций DAB+ везде и всегда
Оцените безупречно чистое звучание портативного радиоприемника Philips AE5220 с поддержкой стандарта вещания DAB+. Классический настольный дизайн, предустановленные радиостанции DAB+ и FM, функция быстрого поиска станций DAB+ — этот радиоприемник станет идеальным спутником. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отличное качество звука радиостанций DAB+ везде и всегда
Оцените безупречно чистое звучание портативного радиоприемника Philips AE5220 с поддержкой стандарта вещания DAB+. Классический настольный дизайн, предустановленные радиостанции DAB+ и FM, функция быстрого поиска станций DAB+ — этот радиоприемник станет идеальным спутником. Узнать обо всех преимуществах
Портативный радиоприемник
Итого:
DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее аналоговую передачу FM, и являющееся новым способом радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает слушателю более широкий выбор и чистый звук при отсутствии помех. Эта технология позволяет ресиверу захватывать самый сильный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB не нужно запоминать частоту, кроме того настройка выполняется по имени станции, поэтому не приходится возвращаться назад.
DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее по качеству аналоговую FM-передачу звука и новая технология радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает более широкий выбор для слушателя и чистый звук без помех. Данная технология позволяет ресиверу захватывать самый мощный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB не нужно запоминать частоту. Кроме того, настройка выполняется по имени станции, поэтому не нужно возвращаться назад.
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
АС обеспечивает хорошее качество звука и расширяет возможности прослушивания.
DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее аналоговую передачу FM, и являющееся новым способом радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает слушателю более широкий выбор и чистый звук при отсутствии помех. Эта технология позволяет ресиверу захватывать самый сильный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB не нужно запоминать частоту, кроме того настройка выполняется по имени станции, поэтому не приходится возвращаться назад.
Индикатор начинает светиться при низком заряде батарей.
Удобное и гибкое решение — радиоприемник Philips может работать и от батарей, и от электросети. Если в зоне доступности нет электророзетки или если вы не хотите лишний раз загромождать пространство проводами, просто используйте батареи. А когда необходимо длительное и стабильное питание, подключите устройство к розетке. Ощутите подлинную свободу движения.
Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
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