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Больше не доступен

Портативный радиоприемник

AE6790/00

Портативный цифровой радиоприемник

Сверхкомпактный карманный цифровой радиоприемник с 20 предустановками для радиостанций и функцией автоматической настройки.

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с 20 предустановками для радиостанций

Портативный цифровой радиоприемник

  • FM/MW, цифровая настройка

  • 20 предустановок

  • Стереонаушники

  • Работает от батареи

Функция встроенных часов

Встроенные часы показывают точное время. При выключении радио для дополнительного удобства включается дисплей часов.

Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Миниатюрный размер устройства

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Технические характеристики

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  • • Уникальные предложения
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