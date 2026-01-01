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Больше не доступен
AE6790/00
Портативный цифровой радиоприемник
Сверхкомпактный карманный цифровой радиоприемник с 20 предустановками для радиостанций и функцией автоматической настройки.
FM/MW, цифровая настройка
20 предустановок
Стереонаушники
Работает от батареи
Встроенные часы показывают точное время. При выключении радио для дополнительного удобства включается дисплей часов.
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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