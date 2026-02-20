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Почему, открыв упаковку, я не обнаружил батарейку?
Как сохранять станции на моём устройстве Philips?
Почему нет звука при прослушивании радио Philips?
Почему устройство не реагирует на нажатие кнопок?
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