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Больше не доступен

Bluetooth®-адаптер

AEA2700/12

Одновременное подключение до 3 смартфонов

Адаптер Philips Bluetooth® с MULTIPAIR превращает вашу акустическую систему Hi-Fi / динамик ПК в беспроводную аудиосистему. Просто подключите адаптер и подключайте до 3 смартфонов, планшетов или других устройств с поддержкой Bluetooth для потокового воспроизведения аудио.

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Одновременное подключение до 3 смартфонов

  • Bluetooth®-ресивер

  • с MULTIPAIR

  • Bluetooth® aptX, AAC и NFC

  • Цифровой выход

Мгновенная передача музыки между тремя устройствами благодаря MULTIPAIR

Мгновенная передача музыки между тремя устройствами благодаря MULTIPAIR

Выполняйте сопряжение одновременно с тремя смарт-устройствами и выбирайте любое из них для передачи музыки, без необходимости выполнения повторного сопряжения. Чтобы включить композицию на другом устройстве, выберите композицию и нажмите кнопку воспроизведения, при этом текущая композиция сменится на требуемую. Идеальное решение для совместного прослушивания музыки с друзьями, на вечеринках или просто для воспроизведения композиций, сохраненных на разных устройствах. Подключайте устройства своих друзей или родных и обменивайтесь мелодиями в одно мгновение.

Потоковая передача из музыкальных приложений со смартфона или планшетного ПК на систему Hi-Fi

Потоковая передача из музыкальных приложений со смартфона или планшетного ПК на систему Hi-Fi

У каждого меломана на мобильном устройстве есть любимая музыкальная служба или приложения онлайн-радио. Теперь вы можете слушать музыку из таких сервисов на своей системе Hi-Fi.

Высокое качество воспроизведения при потоковой передаче через Bluetooth® (aptX® и AAC)

Высокое качество воспроизведения при потоковой передаче через Bluetooth® (aptX® и AAC)

Усовершенствованная технология Bluetooth® позволяет передавать музыку, сохраняя превосходное качество звука. Стандартный профиль Bluetooth® использует для передачи аудио базовый SBC-кодек, поэтому качество звучания может оказаться недостаточно высоким. Однако адаптер Hi-Fi оснащен беспроводной технологией Bluetooth® с поддержкой aptX® и AAC, что обеспечивает воспроизведение мощного, насыщенного и кристально чистого звука высокого качества. Устройство совместимо со смартфонами, планшетными ПК и другими устройствами Android™ и Apple iOS последних версий. Воспроизводите музыку без проводов и наслаждайтесь высоким качеством звука.

Технические характеристики

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