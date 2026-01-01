Мгновенная передача музыки между тремя устройствами благодаря MULTIPAIR

Выполняйте сопряжение одновременно с тремя смарт-устройствами и выбирайте любое из них для передачи музыки, без необходимости выполнения повторного сопряжения. Чтобы включить композицию на другом устройстве, выберите композицию и нажмите кнопку воспроизведения, при этом текущая композиция сменится на требуемую. Идеальное решение для совместного прослушивания музыки с друзьями, на вечеринках или просто для воспроизведения композиций, сохраненных на разных устройствах. Подключайте устройства своих друзей или родных и обменивайтесь мелодиями в одно мгновение.