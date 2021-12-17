Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Чистый, свежий и теплый воздух в вашем доме
Очиститель воздуха Philips «3 в 1» поддерживает комфортную и благоприятную для здоровья среду в доме. С помощью данного очистителя воздуха зимой можно повышать, а летом — понижать температуру помещения, при этом очищая воздух (устройство удаляет 99,95% частиц размером с самый маленький известный вирус благодаря системе фильтрации HEPA).
Очищает помещения площадью до 42 м²
Показатель CADR 165 м³/ч
Фильтр HEPA и угольный фильтр
Прибор справится с очисткой воздуха в помещениях с площадью до 42 м²**. Оптимальная циркуляция воздуха 360° и эффективная фильтрация мельчайших частиц обеспечивают показатель эффективности очистки воздуха (CADR) до 165 м³/ч*. Прибор очистит воздух в комнате 20 м² всего за 17,5 минуты.
Технология 3-слойной фильтрации с NanoProtect HEPA, Active Carbon и фильтром предварительной очистки удерживает 99,95% мельчайших частиц размером 0,003 микрон, меньше самого маленького известного вируса*** и удаляет бактерии, пыльцу, пыль, частицы PM2.5, перхоть домашних животных, пылевых клещей, споры плесени, запахи, газы, аэрозольные частицы и другие загрязняющие вещества.
Датчик качества воздуха распознает содержание в воздухе частиц размером менее 2,5 мкм и отображает их концентрацию в режиме реального времени с помощью числового значения и соответствующего цвета. Цветовая панель позволяет оценить качество воздуха в помещении — от синего (хорошее) и фиолетового (нормальное) до розового (плохое) и красного (очень плохое). На дисплее также отображается актуальная температура в помещении и предупреждения о необходимости замены фильтра.
5.0
из 5
16
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Sergey88
17/12/2021
Україна
Отличнейшая новинка очистителя
Многофункциональный очиститель, нагревает и охлаждает воздух, а ещё очень классно очищает и это главное преимущество. Очень подходит тем о кого есть дома аллергики и маленькие дети. Очень тихо работает. Так как я не очень дружу с техникой я его полюбил с первого раза за то что он максимально понятен и удобен в использовании.
Плюсы
Преимущества тихий лёгкий для переноски в другое место
Минусы
не подходит под дизайн квартиры, хотелось бы золотой или хотя бы белый
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000 AMF220/15 Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1
Дата пользования 2021-11-17
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000 AMF220/15 Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1
Дата пользования 2021-11-17
16/12/2021
Україна
стильний та корисний
Очищувач+ Безпечний обігрівач. Стільки заощадженого простору мені виграв, що я ще й зволожувач купую тепер. Фільтр міняти треба рідко як у топовому очиснику філіпс, а функцій більше. дуже вдячна розетці за рекомендацію. Ергономічний Фільтр коштує дорого, але розрахований на 2 роки. це того варто
Плюсы
Ергономічний
Минусы
Фільтр коштує дорого, але розрахований на 2 роки. це того варто
Этот отзыв про Серія 2000 AMF220/15 Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1
Дата пользования 2021-11-16
Этот отзыв про Серія 2000 AMF220/15 Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1
Дата пользования 2021-11-16
Luke35
16/12/2021
Україна
Часть акции
Очень удобный
Пользуемся этим очистителем не давно, но уже заметно на сколько воздух в квартире стал чище, очень простой в управлении по этому разберётся даже ребёнок.
Плюсы
Максимально простой и очень эфектвный
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000 AMF220/15 Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1
Дата пользования 2020-11-16
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000 AMF220/15 Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1
Дата пользования 2020-11-16
Уровень CADR рассчитан сертифицированной независимой лабораторией в соответствии с GB/T18801-2015. Мы улучшили метод тестирования и проверки качества продукции и обновили показатель CADR для наших продуктов.
Если вы купили продукт с устаревшими сведениями на упаковке, будьте уверены, что продукт обеспечивает более высокие рабочие показатели, представленные в Интернете.
Площадь комнаты 42 м² рассчитана с учетом стандарта NRCC-5401 по показателю CADR (с использованием сигаретного дыма), протестировано в соответствии с GB/T18801-2015.
* Протестировано в 2020 году организацией IUTA в соответствии с DIN71460-1 посредством распыления хлористого натрия.
* * На основе тестирования на коэффициент уменьшения количества микробов в воздухе, проходящем через фильтр, проведенным организацией Airmid Healthgroup Ltd.; в воздухе камеры 28,5 м³ содержался вирус гриппа рода А (H1N1), результат через 40 минут при работе устройства на максимальной мощности.
* * Отдельно очиститель воздуха не защищает от COVID-19, однако может помочь вам защитить себя и свою семью (Агентство по охране окружающей среды США).
* * * На основе тестирования воздуха, проходящего через фильтр, проведенного независимой лабораторией; тестирование проводилось в камере 30 м³ согласно стандарту GB21551.3-2010 с бактериями Staphylococcus Albus 8032.
* * * * Рекомендуемый срок службы — это теоретический расчет, основанный на среднем уровне частиц в воздухе вне помещения, который составляет 35 мкг/м³, при работе очистителя на самом низком режиме скорости в помещении площадью 39 м² в течение 16 часов в день.