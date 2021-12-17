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  • Standard Product Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Main in-use photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Standard Product Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Main in-use photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater

Больше не доступен

Серия 2000Очиститель воздуха 3 в 1

AMF220/15

5

| (16) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Чистый, свежий и теплый воздух в вашем доме

Очиститель воздуха Philips «3 в 1» поддерживает комфортную и благоприятную для здоровья среду в доме. С помощью данного очистителя воздуха зимой можно повышать, а летом — понижать температуру помещения, при этом очищая воздух (устройство удаляет 99,95% частиц размером с самый маленький известный вирус благодаря системе фильтрации HEPA).

Посмотреть все преимущества

Чистый, свежий и теплый воздух в вашем доме

  • Очищает помещения площадью до 42 м²

  • Показатель CADR 165 м³/ч

  • Фильтр HEPA и угольный фильтр

До 165 м³/ч CADR*: очистка помещений площадью до 42 м²**

До 165 м³/ч CADR*: очистка помещений площадью до 42 м²**

Прибор справится с очисткой воздуха в помещениях с площадью до 42 м²**. Оптимальная циркуляция воздуха 360° и эффективная фильтрация мельчайших частиц обеспечивают показатель эффективности очистки воздуха (CADR) до 165 м³/ч*. Прибор очистит воздух в комнате 20 м² всего за 17,5 минуты.

Фильтрует 99,95% мельчайших частиц размером 0,003 мкм

Фильтрует 99,95% мельчайших частиц размером 0,003 мкм

Технология 3-слойной фильтрации с NanoProtect HEPA, Active Carbon и фильтром предварительной очистки удерживает 99,95% мельчайших частиц размером 0,003 микрон, меньше самого маленького известного вируса*** и удаляет бактерии, пыльцу, пыль, частицы PM2.5, перхоть домашних животных, пылевых клещей, споры плесени, запахи, газы, аэрозольные частицы и другие загрязняющие вещества.

Датчик качества воздуха, температуры и состояния фильтра

Датчик качества воздуха, температуры и состояния фильтра

Датчик качества воздуха распознает содержание в воздухе частиц размером менее 2,5 мкм и отображает их концентрацию в режиме реального времени с помощью числового значения и соответствующего цвета. Цветовая панель позволяет оценить качество воздуха в помещении — от синего (хорошее) и фиолетового (нормальное) до розового (плохое) и красного (очень плохое). На дисплее также отображается актуальная температура в помещении и предупреждения о необходимости замены фильтра.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

16

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

17/12/2021

Україна

Україна

Отличнейшая новинка очистителя

Многофункциональный очиститель, нагревает и охлаждает воздух, а ещё очень классно очищает и это главное преимущество. Очень подходит тем о кого есть дома аллергики и маленькие дети. Очень тихо работает. Так как я не очень дружу с техникой я его полюбил с первого раза за то что он максимально понятен и удобен в использовании.

Плюсы

Преимущества тихий лёгкий для переноски в другое место

Минусы

не подходит под дизайн квартиры, хотелось бы золотой или хотя бы белый

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2000 AMF220/15 Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1

Дата пользования 2021-11-17

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2000 AMF220/15 Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1

Дата пользования 2021-11-17

16/12/2021

Україна

Україна

стильний та корисний

Очищувач+ Безпечний обігрівач. Стільки заощадженого простору мені виграв, що я ще й зволожувач купую тепер. Фільтр міняти треба рідко як у топовому очиснику філіпс, а функцій більше. дуже вдячна розетці за рекомендацію. Ергономічний Фільтр коштує дорого, але розрахований на 2 роки. це того варто

Плюсы

Ергономічний

Минусы

Фільтр коштує дорого, але розрахований на 2 роки. це того варто

Этот отзыв про Серія 2000 AMF220/15 Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1

Дата пользования 2021-11-16

Этот отзыв про Серія 2000 AMF220/15 Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1

Дата пользования 2021-11-16

16/12/2021

Україна

Україна

Очень удобный

Пользуемся этим очистителем не давно, но уже заметно на сколько воздух в квартире стал чище, очень простой в управлении по этому разберётся даже ребёнок.

Плюсы

Максимально простой и очень эфектвный

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2000 AMF220/15 Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1

Дата пользования 2020-11-16

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2000 AMF220/15 Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1

Дата пользования 2020-11-16

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Примечания

  1. Уровень CADR рассчитан сертифицированной независимой лабораторией в соответствии с GB/T18801-2015. Мы улучшили метод тестирования и проверки качества продукции и обновили показатель CADR для наших продуктов.

  2. Если вы купили продукт с устаревшими сведениями на упаковке, будьте уверены, что продукт обеспечивает более высокие рабочие показатели, представленные в Интернете.

  3. Площадь комнаты 42 м² рассчитана с учетом стандарта NRCC-5401 по показателю CADR (с использованием сигаретного дыма), протестировано в соответствии с GB/T18801-2015.

  4. * Протестировано в 2020 году организацией IUTA в соответствии с DIN71460-1 посредством распыления хлористого натрия.

  5. * * На основе тестирования на коэффициент уменьшения количества микробов в воздухе, проходящем через фильтр, проведенным организацией Airmid Healthgroup Ltd.; в воздухе камеры 28,5 м³ содержался вирус гриппа рода А (H1N1), результат через 40 минут при работе устройства на максимальной мощности.

  6. * * Отдельно очиститель воздуха не защищает от COVID-19, однако может помочь вам защитить себя и свою семью (Агентство по охране окружающей среды США).

  7. * * * На основе тестирования воздуха, проходящего через фильтр, проведенного независимой лабораторией; тестирование проводилось в камере 30 м³ согласно стандарту GB21551.3-2010 с бактериями Staphylococcus Albus 8032.

  8. * * * * Рекомендуемый срок службы — это теоретический расчет, основанный на среднем уровне частиц в воздухе вне помещения, который составляет 35 мкг/м³, при работе очистителя на самом низком режиме скорости в помещении площадью 39 м² в течение 16 часов в день.