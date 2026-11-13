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Климат-контроль

Очиститель воздуха (15)

1 - 12 из 15 результатов
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Очиститель воздуха

  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i

Philips Серия 2000i
Климатический комплекс

AC2729/13
  • Очищает помещения площадью до 85 м²
  • Показатель CADR — 330 м3/ч
  • Скорость увлажнения 600 мл/ч
  • Совместимо с приложением Air+
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  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i

Philips Серия 2000i
Климатический комплекс

AC2729/10
  • Очищает помещения площадью до 85 м²
  • Показатель CADR 330 м³/ч
  • Скорость увлажнения 600 мл/ч
  • Совместимо с приложением Air+
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  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i
  • Philips Серия 2000i

Philips Серия 2000i
Очиститель воздуха для помещений большой площади

AC2959/53
  • Очищает помещения площадью до 45 м²
  • Показатель CADR 380 м³/ч
  • Фильтр HEPA и угольный фильтр
  • Совместимо с приложением CleanHome+
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  • Philips Серия 800i
  • Philips Серия 800i
  • Philips Серия 800i
  • Philips Серия 800i
  • Philips Серия 800i
  • Philips Серия 800i
  • Philips Серия 800i

Philips Серия 800i
Компактный очиститель воздуха

AC0850/11
  • Очищает помещения площадью до 49 м2
  • Показатель CADR 190 м3/ч
  • Фильтр HEPA и активный угольный фильтр
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  • Philips Серия 800
  • Philips Серия 800
  • Philips Серия 800
  • Philips Серия 800
  • Philips Серия 800
  • Philips Серия 800

Philips Серия 800
Компактный очиститель воздуха

AC0820/10
  • Очищает помещения площадью до 48 м²
  • Показатель CADR 190 м³/ч
  • Фильтр HEPA
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  • Philips Air Performer серии 9000
  • Philips Air Performer серии 9000
  • Philips Air Performer серии 9000
  • Philips Air Performer серии 9000
  • Philips Air Performer серии 9000
  • Philips Air Performer серии 9000
  • Philips Air Performer серии 9000
  • Philips Air Performer серии 9000

Philips Air Performer серии 9000
4 в 1: очиститель, вентилятор, обогрев, увлажнение

AMF970/10
  • Очищает с мощной фильтрацией 185 м³/ч
  • Охлаждает вас приятным потоком воздуха
  • Быстрый нагрев за 3 секунды
  • Гигиеничное увлажнение с NanoCloud
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  • Philips PureProtect Mini серии 900
  • Philips PureProtect Mini серии 900
  • Philips PureProtect Mini серии 900
  • Philips PureProtect Mini серии 900
  • Philips PureProtect Mini серии 900
  • Philips PureProtect Mini серии 900
  • Philips PureProtect Mini серии 900
  • Philips PureProtect Mini серии 900
  • Philips PureProtect Mini серии 900
  • Philips PureProtect Mini серии 900
  • Philips PureProtect Mini серии 900

Philips PureProtect Mini серии 900
Умный очиститель воздуха

AC0951/13
  • Очищает помещения площадью до 65 м²
  • Показатель CADR 250 м³/ч
  • Фильтр HEPA и угольный фильтр
  • Умный датчик PM2.5
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Новинка

  • Philips PureProtect Lite серии 700
  • Philips PureProtect Lite серии 700
  • Philips PureProtect Lite серии 700
  • Philips PureProtect Lite серии 700
  • Philips PureProtect Lite серии 700
  • Philips PureProtect Lite серии 700
  • Philips PureProtect Lite серии 700

Philips PureProtect Lite серии 700
Очиститель воздуха

AC0720/10
  • Очищает помещения до 75 м²
  • Наш самый энергоэффективный очиститель
  • Срок службы фильтра 3 года
  • Скорость подачи чистого воздуха (CADR) 180 м³/ч
  • Фильтр HEPA и активный угольный фильтр
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  • Philips PureProtect серии 3200
  • Philips PureProtect серии 3200
  • Philips PureProtect серии 3200
  • Philips PureProtect серии 3200
  • Philips PureProtect серии 3200
  • Philips PureProtect серии 3200
  • Philips PureProtect серии 3200
  • Philips PureProtect серии 3200
  • Philips PureProtect серии 3200
  • Philips PureProtect серии 3200
  • Philips PureProtect серии 3200
  • Philips PureProtect серии 3200

Philips PureProtect серии 3200
Умный очиститель воздуха

AC3220/10
  • Очищает воздух в помещениях до 135 м²
  • Показатель CADR — 520 м³/ч
  • Фильтр HEPA и угольный фильтр
  • Очистка на 50 % тише
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  • Philips PureProtect Water серии 3400
  • Philips PureProtect Water серии 3400
  • Philips PureProtect Water серии 3400
  • Philips PureProtect Water серии 3400
  • Philips PureProtect Water серии 3400
  • Philips PureProtect Water серии 3400
  • Philips PureProtect Water серии 3400
  • Philips PureProtect Water серии 3400
  • Philips PureProtect Water серии 3400
  • Philips PureProtect Water серии 3400
  • Philips PureProtect Water серии 3400
  • Philips PureProtect Water серии 3400

Philips PureProtect Water серии 3400
Умный климатический комплекс 2 в 1

AC3420/10
  • Очищает воздух в помещениях до 78 м²
  • Фильтр HEPA и угольный фильтр
  • Увлажнение 650 мл/ч
  • Резервуар для воды 3,2 л
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  • Philips Серия 3000i
  • Philips Серия 3000i
  • Philips Серия 3000i

Philips Серия 3000i
Очиститель воздуха для помещений большой площади

AC3055/51
  • Очищает помещения площадью до 62 м²
  • Показатель CADR 520 м³/ч
  • Фильтр HEPA и угольный фильтр
  • Совместимо с приложением Air+
Посмотреть продукт
  • Philips PureProtect серии 3200
  • Philips PureProtect серии 3200
  • Philips PureProtect серии 3200
  • Philips PureProtect серии 3200
  • Philips PureProtect серии 3200
  • Philips PureProtect серии 3200
  • Philips PureProtect серии 3200
  • Philips PureProtect серии 3200
  • Philips PureProtect серии 3200
  • Philips PureProtect серии 3200
  • Philips PureProtect серии 3200
  • Philips PureProtect серии 3200

Philips PureProtect серии 3200
Умный очиститель воздуха

AC3221/13
  • Очищает воздух в помещениях до 135 м²
  • Показатель CADR — 520 м³/ч
  • Фильтр HEPA и угольный фильтр
  • Очистка на 50 % тише
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  • 🚚 Бесплатная доставка
  • 🛡️ Расширенная гарантия 3 года