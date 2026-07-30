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  • Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
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  • Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
  • Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
  • Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
  • Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
  • Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
  • Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
  • Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
  • Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
  • Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
  • Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
  • Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
  • Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
  • Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
  • Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
  • Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
  • Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
  • Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
  • Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

Больше не доступен

акустическая док-станция с Bluetooth®

AS111/12

Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
Наслаждайтесь великолепным звуком, пока эта док-станция AS111/12 одновременно воспроизводит музыку с телефона Android, заряжает его и автоматически выполняет синхронизацию времени. Входящее в пакет ПО Songbird позволяет синхронизировать музыкальные файлы на телефоне и ПК.
Посмотреть все преимущества

благодаря этой акустической док-станции

Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

  • для Android

Универсальная конструкция FlexiDock подходит для подключения/зарядки телефона Android

Универсальная конструкция FlexiDock подходит для подключения/зарядки телефона Android

Philips FlexiDock идеально подходит для телефонов Android. Ее уникальный дизайн позволяет подключать практически все модели телефонов Android независимо от расположения разъема на нем — внизу, сбоку или вверху. Такая универсальность реализована впервые: можно подключать телефоны Android разных производителей, не заботясь об ограничениях стандартного расположения и ориентации разъема micro USB. Док-станция также регулируется и позволяет поворачивать телефон в горизонтальное и вертикальное положение, устанавливая телефон Android в центре АС.

Открывайте для себя новые функции и музыку и обменивайтесь ими через приложение DockStudio

Открывайте для себя новые функции и музыку и обменивайтесь ими через приложение DockStudio

С приложением Philips DockStudio у акустической док-станции появится множество уникальных возможностей. Можно слушать тысячи интернет-радиостанций из разных уголков мира, просматривать свою музыкальную коллекцию, сообщать друзьям в Facebook, что вы сейчас слушаете, или загружать фотографии исполнителя на Flickr. Приложение включает музыкальную программу Songbird, которая позволяет без труда искать, воспроизводить и синхронизировать медиафайлы между компьютером и устройством Android. В режиме часов можно устанавливать несколько будильников с любимой музыкой, а также просматривать информацию о погоде. Приложение совершенно бесплатно можно загрузить из Google Play.

Потоковая передача музыки с устройства Android через Bluetooth

Потоковая передача музыки с устройства Android через Bluetooth

Слушайте любимые песни в великолепном качестве на АС. Эта акустическая док-станция Philips воспроизводит музыку с устройств Android через Bluetooth. Просто загрузите бесплатное приложение Philips DockStudio и, когда вы установите устройство на док-станцию, связь Bluetooth включится и начнет передачу автоматически. Наслаждайтесь превосходным мощным звучанием с непревзойденным удобством. Звучит отлично, согласитесь?

Технические характеристики

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