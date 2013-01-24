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акустическая док-станция с Bluetooth®

AS111/12
Общая оценка / 5
  • Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android
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    Bluetooth
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    акустическая док-станция с Bluetooth®

    AS111/12
    Общая оценка / 5

    Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

    Наслаждайтесь великолепным звуком, пока эта док-станция AS111/12 одновременно воспроизводит музыку с телефона Android, заряжает его и автоматически выполняет синхронизацию времени. Входящее в пакет ПО Songbird позволяет синхронизировать музыкальные файлы на телефоне и ПК. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    акустическая док-станция с Bluetooth®

    Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

    Наслаждайтесь великолепным звуком, пока эта док-станция AS111/12 одновременно воспроизводит музыку с телефона Android, заряжает его и автоматически выполняет синхронизацию времени. Входящее в пакет ПО Songbird позволяет синхронизировать музыкальные файлы на телефоне и ПК. Узнать обо всех преимуществах

    Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

    Наслаждайтесь великолепным звуком, пока эта док-станция AS111/12 одновременно воспроизводит музыку с телефона Android, заряжает его и автоматически выполняет синхронизацию времени. Входящее в пакет ПО Songbird позволяет синхронизировать музыкальные файлы на телефоне и ПК. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    акустическая док-станция с Bluetooth®

    Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

    Наслаждайтесь великолепным звуком, пока эта док-станция AS111/12 одновременно воспроизводит музыку с телефона Android, заряжает его и автоматически выполняет синхронизацию времени. Входящее в пакет ПО Songbird позволяет синхронизировать музыкальные файлы на телефоне и ПК. Узнать обо всех преимуществах

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      Слушайте музыку без проводов и заряжайте телефон Android

      благодаря этой акустической док-станции

      • для Android
      Универсальная конструкция FlexiDock подходит для подключения/зарядки телефона Android

      Универсальная конструкция FlexiDock подходит для подключения/зарядки телефона Android

      Philips FlexiDock идеально подходит для телефонов Android. Ее уникальный дизайн позволяет подключать практически все модели телефонов Android независимо от расположения разъема на нем — внизу, сбоку или вверху. Такая универсальность реализована впервые: можно подключать телефоны Android разных производителей, не заботясь об ограничениях стандартного расположения и ориентации разъема micro USB. Док-станция также регулируется и позволяет поворачивать телефон в горизонтальное и вертикальное положение, устанавливая телефон Android в центре АС.

      Открывайте для себя новые функции и музыку и обменивайтесь ими через приложение DockStudio

      Открывайте для себя новые функции и музыку и обменивайтесь ими через приложение DockStudio

      С приложением Philips DockStudio у акустической док-станции появится множество уникальных возможностей. Можно слушать тысячи интернет-радиостанций из разных уголков мира, просматривать свою музыкальную коллекцию, сообщать друзьям в Facebook, что вы сейчас слушаете, или загружать фотографии исполнителя на Flickr. Приложение включает музыкальную программу Songbird, которая позволяет без труда искать, воспроизводить и синхронизировать медиафайлы между компьютером и устройством Android. В режиме часов можно устанавливать несколько будильников с любимой музыкой, а также просматривать информацию о погоде. Приложение совершенно бесплатно можно загрузить из Google Play.

      Потоковая передача музыки с устройства Android через Bluetooth

      Потоковая передача музыки с устройства Android через Bluetooth

      Слушайте любимые песни в великолепном качестве на АС. Эта акустическая док-станция Philips воспроизводит музыку с устройств Android через Bluetooth. Просто загрузите бесплатное приложение Philips DockStudio и, когда вы установите устройство на док-станцию, связь Bluetooth включится и начнет передачу автоматически. Наслаждайтесь превосходным мощным звучанием с непревзойденным удобством. Звучит отлично, согласитесь?

      Songbird позволяет искать, слушать и синхронизировать музыку между компьютером и Android

      Songbird позволяет искать, слушать и синхронизировать музыку между компьютером и Android

      Songbird — это простая программа для ПК и приложение для Android. С ее помощью можно искать и воспроизводить все медиафайлы и с легкостью синхронизировать их с компьютером. Ее интуитивно понятные и мощные функции организации музыкальной коллекции помогают находить новых исполнителей и музыкальные стили непосредственно в программе, которая сканирует музыкальные и мультимедийные магазины, сервисы и сайты. Слушайте собственную подборку и медиаматериалы из Интернета и с легкостью синхронизируйте их с компьютера на устройство Android.

      Автоматическая синхронизация часов с телефоном Android

      Просто подключите телефон Android, и акустическая док-станция автоматически синхронизирует свои часы с телефоном.

      Неодимовые динамики для сбалансированного звучания

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.

      Технические характеристики

      • Совместимость с устройствами на базе Android

        Операционная система Android версии 2.1 или выше
        Да
        Bluetooth версии 2.1 или выше
        Да
        Micro USB
        Да
        Дополнительную информацию
        и актуальные сведения о совместимости см. на www.philips.com/FlexiDock

      • Приложение DockStudio для Android

        Название приложения
        DockStudio, бесплатная загрузка через Android Market
        Совместимость
        Акустическая док-станция Philips для Android
        Воспроизведение музыки
        Приложение Songbird для Android
        Соединение Bluetooth
        между телефоном Android и акустической док-станцией. Полностью автоматическое соединение при установке на док-станцию
        Интернет-радио
        TuneIn с более чем 7000 станций
        Часы
        • Аналоговый дисплей
        • Цифровой дисплей
        Будильник
        • Несколько сигналов будильника
        • Таймер отключения
        • Просыпайтесь под музыку
        • Просыпайтесь под звуки природы
        • Просыпайтесь под фотографии

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        4 Вт
        Звуковая система
        Стерео
        Регулятор громкости
        Регулятор громкости "вверх/вниз"

      • Аудиовоспроизведение

        Режим воспроизведения в док-станции
        • Воспроизведение и пауза
        • Следующая и предыдущая дорожка
        • Зарядка телефона Android

      • Громкоговорители

        Система с неодимовым магнитом
        Да

      • Комфорт

        Часы/версия
        Цифровые

      • Подключения

        Версия Bluetooth
        2,1
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • SPP
        Диапазон беспроводной связи Bluetooth
        10 м, прямая видимость

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        171 x 67 x 171 мм
        Вес
        0,75  кг
        Вес, включая упаковку
        1,03  кг

      • Питание

        Источник питания
        100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

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