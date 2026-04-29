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акустическая док-станция с Bluetooth®
Больше не доступен
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AS111/12
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История версий микропрограммы
Инструкции по эксплуатации микропрограммы
Руководство пользователя
Заявление о соответствии ЕС - English (US)
Все (4)
Можно ли ответить на звонок, когда телефона стоит на док-станции?
Можно ли воспроизводить звук, если телефон не установлен на устройство?
Можно ли получать сообщения когда телефон стоит на док-станции?
Как очищать устройство?
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