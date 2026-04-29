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акустическая док-станция с Bluetooth®

Больше не доступен

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акустическая док-станция с Bluetooth®

AS111/12

акустическая док-станция с Bluetooth®

Больше не доступен

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ПО и драйверы

История версий микропрограммы

  • версия: V022.10a.900
  • PDF файл, 180.7 kB
  • 17 October 2011

Инструкции по эксплуатации микропрограммы

  • версия: V1.2
  • PDF файл, 424.6 kB
  • 28 October 2011

Инструкции и документация

Руководство пользователя

  • PDF файл, 5.1 MB
  • 23 November 2023

Заявление о соответствии ЕС - English (US)

  • PDF файл, 25.4 kB
  • 3 December 2023

Ответы на часто задаваемые вопросы

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