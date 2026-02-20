КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Philips Fidelio Беспроводной Hi-Fi-ресивер A2

Больше не доступен

Поддержка

Philips FidelioБеспроводной Hi-Fi-ресивер A2

AW2000/10

Philips Fidelio Беспроводной Hi-Fi-ресивер A2

Больше не доступен

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

Краткое руководство - English (US)

  • PDF файл, 1.6 MB
  • 28 November 2023

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 472 kB
  • 7 December 2023

Ответы на часто задаваемые вопросы

Связаться с Philips

Мы готовы помочь