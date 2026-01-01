Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

Беспроводной ресивер Philips Fidelio Hi-Fi с мощностью усиления 100 Вт позволяет слушать музыку на АС с высокой четкостью звучания. Теперь можно выбирать и воспроизводить музыку с портативного устройства Android или Apple.