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Больше не доступен
AW2000/10
Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.
Беспроводной ресивер Philips Fidelio Hi-Fi с мощностью усиления 100 Вт позволяет слушать музыку на АС с высокой четкостью звучания. Теперь можно выбирать и воспроизводить музыку с портативного устройства Android или Apple.
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160 Вт, встроенный усилитель
Цифровой/аналоговый вход, Sub Out
Усилитель встроен в корпус сабвуфера и подключен по внутренней схеме, поэтому для их соединения не требуется дополнительных проводов. Акустика системы уже настроена особым образом для воспроизведения потрясающего звука. Басы звучат насыщенно и жестко, а настройки усилителя идеально подобраны для воспроизведения на оптимальном уровне мощности.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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