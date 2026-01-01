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Больше не доступен

Philips FidelioБеспроводной Hi-Fi-ресивер A2

AW2000/10

Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

Беспроводной ресивер Philips Fidelio Hi-Fi с мощностью усиления 100 Вт позволяет слушать музыку на АС с высокой четкостью звучания. Теперь можно выбирать и воспроизводить музыку с портативного устройства Android или Apple.

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Одержимые звуком

Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

  • Создайте беспроводную Hi-Fi-систему

  • 160 Вт, встроенный усилитель

  • Цифровой/аналоговый вход, Sub Out

Встроенный усилитель гарантирует наилучшее качество звучания

Усилитель встроен в корпус сабвуфера и подключен по внутренней схеме, поэтому для их соединения не требуется дополнительных проводов. Акустика системы уже настроена особым образом для воспроизведения потрясающего звука. Басы звучат насыщенно и жестко, а настройки усилителя идеально подобраны для воспроизведения на оптимальном уровне мощности.

Предустановки радио с простым доступом

Линейное подключение

Технические характеристики

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Примечания

  1. Napster доступна только в Германии и Великобритании.