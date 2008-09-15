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    Магнитола с CD

    AZ1326/12
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      Магнитола с CD

      AZ1326/12
      Общая оценка / 5

      Наслаждайтесь музыкой в любом месте

      Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления компактными и портативными радиочасами от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку с помощью простых функций управления. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Магнитола с CD

      Наслаждайтесь музыкой в любом месте

      Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления компактными и портативными радиочасами от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку с помощью простых функций управления. Узнать обо всех преимуществах

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        Магнитола с CD

        Магнитола с CD

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        Наслаждайтесь музыкой в любом месте

        • MP3-CD
        • Цифровая настройка
        Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

        Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

        Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

        Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

        Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

        Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

        Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

        CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

        CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

        Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

        Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

        Программирование 20 дорожек CD

        Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.

        • Звук

          Выходная мощность
          2 x 1 Вт RMS
          Улучшение звука
          Динамическое усиление басов
          Регулировка громкости
          вверх/вниз
          Звуковая система
          стерео

        • Громкоговорители

          Решетки АС
          металл
          Количество встроенных АС
          2

        • Подключения

          Функция MP3 Link
          Линейный стереовход 3,5 мм

        • Аудиовоспроизведение

          Режимы воспроизведения дисков
          • быстрое сканирование вперед/назад
          • поиск следующей/предыдущей дорожки
          • повтор/в произвольном порядке/программа
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA-CD

        • Тюнер/прием/передача

          Антенна
          Антенна FM
          Диапазоны тюнера
          • FM
          • СВ
          Сохранение радиостанций
          20
          Улучшения тюнера
          автоматическая цифровая настройка

        • Комфорт

          Тип загрузчика
          сверху
          Тип дисплея
          ЖК-дисплей

        • Питание

          Тип элемента питания
          Размер C (LR14)
          Напряжение батареи
          1.5  В
          Количество батарей
          6
          Источник питания
          220—240  В

        • Аксессуары

          Прочее
          Инструкция по эксплуатации
          Кабели/подключение
          шнур питания
          Гарантия
          Гарантийный сертификат

        • Размеры

          Вес брутто
          2  кг
          Глубина основного устройства
          243  миллиметра
          Высота основного устройства
          146  миллиметра
          Вес
          1.5  кг
          Ширина основного устройства
          290  миллиметра
          Высота упаковки
          275  миллиметра
          Ширина упаковки
          320  миллиметра
          Глубина упаковки
          175  миллиметра

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный сертификат

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