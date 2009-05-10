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Магнитола с CD

AZ1627/12
Общая оценка / 5
  • Наслаждайтесь музыкой в любом месте Наслаждайтесь музыкой в любом месте Наслаждайтесь музыкой в любом месте
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    Магнитола с CD

    AZ1627/12
    Общая оценка / 5

    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    Хотите слушать свои музыкальные коллекции с портативного плеера без использования наушников? Подключите портативный плеер к прямому порту USB магнитолы с CD от Philips и наслаждайтесь любимой музыкой в цифровом формате благодаря мощным динамикам. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Магнитола с CD

    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    Хотите слушать свои музыкальные коллекции с портативного плеера без использования наушников? Подключите портативный плеер к прямому порту USB магнитолы с CD от Philips и наслаждайтесь любимой музыкой в цифровом формате благодаря мощным динамикам. Узнать обо всех преимуществах

    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    Хотите слушать свои музыкальные коллекции с портативного плеера без использования наушников? Подключите портативный плеер к прямому порту USB магнитолы с CD от Philips и наслаждайтесь любимой музыкой в цифровом формате благодаря мощным динамикам. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Магнитола с CD

    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    Хотите слушать свои музыкальные коллекции с портативного плеера без использования наушников? Подключите портативный плеер к прямому порту USB магнитолы с CD от Philips и наслаждайтесь любимой музыкой в цифровом формате благодаря мощным динамикам. Узнать обо всех преимуществах

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      Магнитола с CD

      Магнитола с CD

      Итого:

      Наслаждайтесь музыкой в любом месте

      • USB
      Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

      Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

      Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

      MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

      MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

      Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

      Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

      Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

      Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

      CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

      CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

      Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

      Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

      Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

      Стереотюнер FM/СВ (AM)

      • Звук

        Звуковая система
        стерео
        Регулировка громкости
        поворотная (аналоговая)
        Выходная мощность
        2 x 1 Вт RMS

      • Громкоговорители

        Количество встроенных АС
        2

      • Аудиовоспроизведение

        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        Режимы воспроизведения дисков
        • быстрое сканирование вперед/назад
        • поиск следующего / предыдущего альбома
        • поиск следующей/предыдущей дорожки
        • повтор/в произвольном порядке/программа

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM
        Диапазоны тюнера
        • FM стерео
        • СВ

      • Подключения

        Функция MP3 Link
        Линейный стереовход 3,5 мм
        USB
        Порт USB

      • Комфорт

        Цифры на дисплее
        3
        Тип дисплея
        ЖК-дисплей
        Тип загрузчика
        сверху

      • Аксессуары

        Кабели/подключение
        шнур питания
        руководство пользователя
        Многоязычное
        Гарантия
        Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

      • Размеры

        Вес брутто
        2,5  кг
        Глубина упаковки
        165  миллиметра
        Высота упаковки
        265  миллиметра
        Ширина упаковки
        378  миллиметра
        Вес
        1,8  кг
        Глубина основного устройства
        238  миллиметра
        Высота основного устройства
        127  миллиметра
        Ширина основного устройства
        348  миллиметра

      • Питание

        Тип элемента питания
        Размер C (LR14)
        Источник питания
        220—240  В
        Напряжение батареи
        1,5  В
        Количество батарей
        6

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