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Больше не доступен

Магнитола с CD

AZ1627/12

Наслаждайтесь музыкой в любом месте

Хотите слушать свои музыкальные коллекции с портативного плеера без использования наушников? Подключите портативный плеер к прямому порту USB магнитолы с CD от Philips и наслаждайтесь любимой музыкой в цифровом формате благодаря мощным динамикам.

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Наслаждайтесь музыкой в любом месте

  • USB

Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

Радио FM/СВ — удовольствие от прослушивания радиопередач

Стереотюнер FM/СВ (AM)

CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

Технические характеристики

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