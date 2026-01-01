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Больше не доступен
AZ1837/12
Наслаждайтесь музыкой в любом месте
Удобный дизайн, возможность слушать музыку с разных источников: через порт USB, с MP3-CD, по радио.
Дизайн Lifestyle
USB
Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.
Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.
Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.
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