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Больше не доступен

Магнитола с CD

AZ1837/12

Наслаждайтесь музыкой в любом месте

Удобный дизайн, возможность слушать музыку с разных источников: через порт USB, с MP3-CD, по радио.

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Наслаждайтесь музыкой в любом месте

  • Дизайн Lifestyle

  • USB

Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

Технические характеристики

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