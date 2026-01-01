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Больше не доступен

Магнитола с CD

AZ1880/12

Насладитесь отличным звучанием в стильном исполнении

Магнитола с CD от Philips позволит слушать любимые мелодии, сохраненные на портативном плеере с мощным звуком — когда угодно, где угодно. Система также оснащена прямым портом USB и удобной функцией цифровой записи MP3 без использования компьютера.

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Насладитесь отличным звучанием в стильном исполнении

  • 5 Вт

  • Копирование CD

  • Цифровая настройка

Копирование CD — цифровая запись в формате MP3 одним нажатием

Копирование CD — цифровая запись в формате MP3 одним нажатием

Просто подключите флэш-накопитель USB большой емкости к порту USB аудиосистемы Philips и начните перенос любимой музыки с CD на устройство USB или плеер MP3 — одним прикосновением и без использования компьютера.

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Технические характеристики

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