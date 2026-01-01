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Больше не доступен
AZ1880/12
Насладитесь отличным звучанием в стильном исполнении
Магнитола с CD от Philips позволит слушать любимые мелодии, сохраненные на портативном плеере с мощным звуком — когда угодно, где угодно. Система также оснащена прямым портом USB и удобной функцией цифровой записи MP3 без использования компьютера.
5 Вт
Копирование CD
Цифровая настройка
Просто подключите флэш-накопитель USB большой емкости к порту USB аудиосистемы Philips и начните перенос любимой музыки с CD на устройство USB или плеер MP3 — одним прикосновением и без использования компьютера.
Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.
Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.
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