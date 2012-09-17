Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный сертификат
Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
Наслаждайтесь музыкой в любом месте
Хотите слушать свои музыкальные коллекции с портативного плеера без использования наушников? Подключите портативный плеер к прямому порту USB магнитолы с CD от Philips и наслаждайтесь любимой музыкой в цифровом формате благодаря мощным динамикам. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь музыкой в любом месте
Хотите слушать свои музыкальные коллекции с портативного плеера без использования наушников? Подключите портативный плеер к прямому порту USB магнитолы с CD от Philips и наслаждайтесь любимой музыкой в цифровом формате благодаря мощным динамикам. Узнать обо всех преимуществах
Магнитола с CD
Итого:
recurring payment
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.
Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.
Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.
Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.
0
Звук
Громкоговорители
Подключения
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.