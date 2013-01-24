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Магнитола с CD

AZB798T/12
Общая оценка / 5
  • Мощный звук, который можно взять с собой Мощный звук, который можно взять с собой Мощный звук, который можно взять с собой
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    Магнитола с CD

    AZB798T/12
    Общая оценка / 5

    Мощный звук, который можно взять с собой

    Портативная магнитола с CD от Philips — это мощная универсальная аудиосистема, которую можно взять с собой куда угодно. Она поддерживает разные источники аудиосигнала — Bluetooth, USB, CD, кассеты, а также радио DAB+ и FM. Узнать обо всех преимуществах

    Магнитола с CD

    Мощный звук, который можно взять с собой

    Портативная магнитола с CD от Philips — это мощная универсальная аудиосистема, которую можно взять с собой куда угодно. Она поддерживает разные источники аудиосигнала — Bluetooth, USB, CD, кассеты, а также радио DAB+ и FM. Узнать обо всех преимуществах

    Мощный звук, который можно взять с собой

    Портативная магнитола с CD от Philips — это мощная универсальная аудиосистема, которую можно взять с собой куда угодно. Она поддерживает разные источники аудиосигнала — Bluetooth, USB, CD, кассеты, а также радио DAB+ и FM. Узнать обо всех преимуществах

    Магнитола с CD

    Мощный звук, который можно взять с собой

    Портативная магнитола с CD от Philips — это мощная универсальная аудиосистема, которую можно взять с собой куда угодно. Она поддерживает разные источники аудиосигнала — Bluetooth, USB, CD, кассеты, а также радио DAB+ и FM. Узнать обо всех преимуществах

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      Мощный звук, который можно взять с собой

      с общей выходной среднеквадратичной мощностью 12 Вт

      • Bluetooth
      • CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
      • Аудиокассета
      • 12 Вт
      Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™

      Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™

      Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

      Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

      Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

      Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

      Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

      Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

      Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

      Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства

      Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства

      Удобный пульт ДУ для управления одним нажатием. Вам остается только устроиться поудобнее и наслаждаться просмотром.

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

      Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

      Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

      Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

      Кассетная дека с автостопом

      Кассетная дека с автостопом

      DAB+, DAB и FM — полный набор для полного удовольствия!

      DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее аналоговую передачу FM, и являющееся новым способом радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает слушателю более широкий выбор и чистый звук при отсутствии помех. Эта технология позволяет ресиверу захватывать самый сильный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB+ или DAB не нужно запоминать частоту — настройка выполняется по имени станции, поэтому не приходится возвращаться назад.

      Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой

      Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.

      Технические характеристики

      • Беспроводная технология Bluetooth®

        Профили
        • A2DP
        • AVRCP

      • Аудиовоспроизведение

        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        Режимы воспроизведения дисков
        • быстрое сканирование вперед/назад
        • поиск следующей/предыдущей дорожки
        • повтор/в произвольном порядке/программа
        Кассетная дека
        механическая
        Количество дек
        1
        Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
        • быстро назад/быстро вперед
        • воспроизведение/пауза
        • предыдущая/следующая
        • запрограммированное воспроизведение
        • повтор
        • вперемешку
        • стоп

      • Подключения

        USB
        Порт USB
        Аудио-/видеовыход
        Наушники (3,5 мм)
        Аудиовход (3,5 мм)
        Да

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM
        Диапазоны тюнера
        FM
        Сохранение радиостанций
        20
        Улучшения тюнера
        автоматическая цифровая настройка
        DAB/DAB+
        • Отображение информации
        • Меню
        • Интеллектуальный поиск

      • Звук

        Улучшение звука
        2-х шаговое динамическое усиление НЧ
        Звуковая система
        стерео
        Регулировка громкости
        поворотный регулятор (цифровой)
        Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
        12 Вт

      • Громкоговорители

        Количество встроенных АС
        2
        Улучшения АС
        2-х полосная АС Bass Reflex
        Решетки АС
        металл

      • Комфорт

        Тип дисплея
        ЖК-дисплей с подсветкой
        Тип загрузчика
        сверху

      • Питание

        Количество батарей
        6 x LR20 для основного устройства (не входят в комплект), 1 x AAA для пульта ДУ (входит в комплект)
        Тип питания
        220 — 240 В

      • Аксессуары

        Пульт ДУ
        Да
        Гарантия
        Гарантийный талон
        Инструкция по эксплуатации
        Да
        Шнур питания
        Да

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        435 x 270 x 170  миллиметра
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        468 x 198 x 310 мм
        Вес продукта
        3  кг
        Вес, включая упаковку
        4  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Гарантийный сертификат
      • Пульт ДУ
      • Инструкция по эксплуатации

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