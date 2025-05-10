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  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
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  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
  • Бережный уход за телом, даже в интимных зонах

Больше не доступен

Bodygroom series 3000Водонепроницаемый триммер для тела и интимных зон

BG3010/15

4.6
| (43) Отзывы | 90% рекомендуют этот продукт
Бережный уход за телом, даже в интимных зонах
The Series 3000 is designed to power through hair, without compromise on skin comfort. Use the skin friendly shaver with countour following 2D technology or trim by clicking on the 3mm length comb.
Посмотреть все преимущества

Предпочтительный бренд среди электрических стайлеров для мужчин по всему миру1

2D-технология следования контурам и SkinProtect

Бережный уход за телом, даже в интимных зонах

  • 1 съемный гребень, 3 мм

  • Бритва с 2D-отслеживанием контуров

  • 50 минут автономной работы

Безопасное и комфортное бритье даже чувствительной кожи

Безопасное и комфортное бритье даже чувствительной кожи

Головка бритвы оснащена запатентованными скругленными кончиками и гипоаллергенной сеткой, которые защищают кожу от порезов и ссадин при бритье.

Двусторонний триммер для подравнивания в любом направлении

Двусторонний триммер для подравнивания в любом направлении

Срезайте волосы, растущие в любых направлениях, с двунаправленным триммером и гребнем 3 мм. Для более густых волос рекомендуется предварительное подравнивание.

Полностью водонепроницаемый стайлер для тела

Полностью водонепроницаемый стайлер для тела

Этот стайлер для тела полностью водонепроницаем и подходит в том числе для использования в душе и удобной очистки водой. Для оптимальных результатов подравнивайте сухие волосы перед душем.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.6

из 5

43

Отзывы

90%

рекомендуют этот продукт

3

10/05/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Рекомендую

Гарна якість, тример простий в користуванні, зручніший за попередню модель

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG3017/01 серії 3000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла Philips BG3017/01 серії 3000

02/10/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Для тіла найкращій вибір

Не викликає подразнень. Зовсім. Вологе і сухе гоління.

Плюсы

Вологе і сухе гоління, легко очищується, не викликає подразнень

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

02/08/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

триммер хорошо убирает волосы, не раздражает

легок и прост в эксплуатации. Насадкой еще не пользовалась.

Минусы

не сьемная головка, не понятно как чистить(

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Тример для тіла серії 3000 BG3010/15 Для вологого та сухого гоління

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      Примечания

      1. Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году. 