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Триммеры для ТЕЛА
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Bodygroom series 3000 Водонепроницаемый триммер для тела и интимных зон
Больше не доступен
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Все (10)
Безопасна ли бритвенная сетка для моей кожи?
У меня аллергия на никель. Можно ли мне пользоваться прибором?
Как выполнять очистку стайлера Philips?
Что означают символы на стайлере Philips?
Как заряжать стайлеры Philips?
Адаптер электропитания
HQ8505 Адаптер питания
ShaversЩеточка для очищения
Стайлер/машинка для стрижки волос Philips не работает
Раздражение кожи после использования стайлера Philips
Стайлер/машинка для стрижки волос издает странный звук
Стайлер Philips стрижет неравномерно
Аккумулятор стайлера/машинки Philips быстро разряжается
Стайлер Philips не заряжается
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